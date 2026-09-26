Украинский беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом

Две женщины пострадали при ударе дрона ВСУ по машине под Белгородом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Две женщины получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Борисовском округе Белгородской области, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе села Беленькое.

«В районе села Беленькое Борисовского округа дрон нанес удар по машине. Две женщины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где у них диагностированы акубаротравмы. После оказания помощи отпущены домой», – сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, в Шебекинском округе в селе Белянка при ударе FPV-дрона поврежден автомобиль. В самом Шебекине беспилотник сдетонировал на территории предприятия, а в селе Новая Таволжанка взрыв повредил крышу частного дома. В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал еще один частный дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 сентября при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали четыре мирных жителя.

В середине сентября два человека получили осколочные ранения из-за удара дрона по легковому автомобилю.

В начале месяца украинский беспилотник атаковал микроавтобус в городе Шебекино.