Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
В результате удара ВСУ по микроавтобусу в Шебекино пострадал мужчина
В результате удара украинского FPV-дрона по микроавтобусу в городе Шебекино один человек получил осколочные ранения, сообщили в оперштабе региона.
«ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Шебекинском округе в городе Шебекино от удара FPV-дрона по микроавтобусу мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено», – говорится в сообщении оперштаба на платформе Max.
В селе Новая Таволжанка беспилотник повредил частный дом, выбив окна и повредив кровлю с забором. В районе села Доброе дрон атаковал автомобиль, посечены кузов и стекла. В селе Ясные Зори детонация аппарата привела к повреждению остекления в многоквартирном доме.
В поселке Октябрьский пострадал фасад частного дома. В селе Новостроевка-Первая уничтожен автомобиль, а в хуторе Петровский повреждена крыша дома. В Красной Яруге атаки привели к повреждению газовой трубы, гаража, четырех машин и кровли склада. В Валуйском округе зафиксированы повреждения частных домов и автомобиля ГАЗель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября один мирный житель погиб при атаке дрона на маршрутный автобус в Шебекино.
В середине августа число пострадавших от удара беспилотника по автобусу в Ракитянском округе достигло десяти человек.
В конце июля бойцы самообороны доставили в больницу двоих раненных в автомобиле мужчин.