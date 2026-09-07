В результате удара ВСУ по микроавтобусу в Шебекино пострадал мужчина

Tекст: Дарья Григоренко

«ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Шебекинском округе в городе Шебекино от удара FPV-дрона по микроавтобусу мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено», – говорится в сообщении оперштаба на платформе Max.

В селе Новая Таволжанка беспилотник повредил частный дом, выбив окна и повредив кровлю с забором. В районе села Доброе дрон атаковал автомобиль, посечены кузов и стекла. В селе Ясные Зори детонация аппарата привела к повреждению остекления в многоквартирном доме.

В поселке Октябрьский пострадал фасад частного дома. В селе Новостроевка-Первая уничтожен автомобиль, а в хуторе Петровский повреждена крыша дома. В Красной Яруге атаки привели к повреждению газовой трубы, гаража, четырех машин и кровли склада. В Валуйском округе зафиксированы повреждения частных домов и автомобиля ГАЗель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября один мирный житель погиб при атаке дрона на маршрутный автобус в Шебекино.

В середине августа число пострадавших от удара беспилотника по автобусу в Ракитянском округе достигло десяти человек.

В конце июля бойцы самообороны доставили в больницу двоих раненных в автомобиле мужчин.