Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
Россия и Сербия договорились о мирном освоении космоса
Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о совместном использовании космического пространства в мирных целях.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ уже опубликован на портале правовых актов.
«В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» одобрить представленный Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» согласованный с МИДом России, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», – отмечается в тексте распоряжения.
Теперь госкорпорации «Роскосмос» предстоит провести переговоры с сербскими партнерами совместно с Министерством иностранных дел. После достижения окончательных договоренностей документ будет подписан от имени российского правительства.
В апреле Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества с акцентом на космос.
В прошлом году сербский президент Александр Вучич выразил заинтересованность в присутствии крупных российских компаний на внутреннем рынке.
В мае текущего года Москва выступила категорически против размещения любых видов вооружений на орбите.