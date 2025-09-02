Вучич выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии

Tекст: Денис Тельманов

Лидер Сербии Александр Вучич на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине заявил о готовности Белграда приветствовать участие российских компаний в реализации проектов на сербском рынке, сообщает ТАСС.

Вучич подчеркнул, что Сербия будет рада видеть такие корпорации, как РЖД и Росатом, а также другие компании из России.

«В Сербии будут рады всем российским компаниям, включая РЖД, и я хотел бы, чтобы сюда пришли и другие российские корпорации, Росатом и многие другие», – заявил президент Сербии на встрече.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем.

Сербский лидер Александр Вучич подчеркнул, что Сербия с начала конфликта на Украине находится под серьезным давлением, однако продолжает отстаивать отказ от антироссийских санкций. Владимир Путин отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.