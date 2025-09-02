Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России
Сербия с начала конфликта на Украине находится под серьезным давлением, однако продолжает отстаивать отказ от антироссийских санкций, подчеркнул сербский лидер Александр Вучич на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
«Сербия с начала украинского кризиса <…> находится в очень трудной ситуации и под большим давлением, но несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Вучича, Сербия остается единственным государством на Европейском континенте, выдержавшим давление и не поддержавшим ограничения против России.
Напомним, Путин и Вучич начали встречу в Пекине.
Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.