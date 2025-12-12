Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.
История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.
Лукьянов напомнил биографию отца Рютте после слов генсека НАТО о войне с Россией
Tекст: Денис Тельманов
Политолог Федор Лукьянов прокомментировал выступление генсека НАТО Марка Рютте, напомнив об особенностях биографии его отца в годы Второй мировой войны.
Политолог Федор Лукьянов обратил внимание на биографию отца генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в Берлине заявил, что европейские страны – «следующая мишень России».
«Мы должны быть готовы к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды», – заявил Рютте.
Лукьянов напомнил, что, согласно официальным данным, отец генсека НАТО был предпринимателем в Индонезии, тогда являвшейся колонией Нидерландов, и провел некоторое время в лагере для интернированных после того, как страна была занята Японией.
«Любопытно, с какой стороны сражались его деды и прадеды», – отметил Лукьянов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Марк Рютте призвал участников Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны. Он отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают угрозу для НАТО.
Также он подчеркнул необходимость увеличения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к войне с Россией.
Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
Tекст: Елизавета Шишкова
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.
Генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость роста оборонных расходов среди европейских стран, передает РИА «Новости».
По его словам, для достижения целей в области обороны Европа должна тратить не меньше, чем США. Рютте заявил: «Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас».
Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно.
Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.
Президент России Владимир Путин отметил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.
Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
Tекст: Дмитрий Зубарев
Элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
Выступая в Совете Федерации, Лавров констатировал, что финская элита, по его мнению, так и не преодолела русофобских настроений, несмотря на многолетние добрососедские отношения между двумя странами, передает ТАСС.
«Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», – заявил Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия теряет возможность строить дома и поддерживать производство из-за прекращения поставок российского леса.
Экономика Юго-Восточной Финляндии переживает коллапс из-за разрыва экономических связей с Россией.
Финляндия не смогла выделить средства на замену дорожных указателей с названиями российских городов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.
НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
Tекст: Валерия Городецкая
Начальник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил о начале применения странами НАТО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для разведки у северных границ России.
Он отметил, что конкуренция в Арктике усиливается, а коллективный Запад стремится установить международный режим управления Северным морским путем и ослабить российскую юрисдикцию в этом ключевом регионе, передает РИА «Новости».
На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» Корецкий заявил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западной части Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. По его словам, разведывательная активность альянса в акватории Баренцева моря значительно возросла.
Корецкий подчеркнул, что основным инструментом технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли, однако с каждым годом растет применение авиационной разведки на границе с Россией. Впервые было зафиксировано прямое использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО в этом районе.
«Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», – отметил Корецкий.
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, называемые «летающими радарами», предназначены для дальнего выявления воздушных и морских объектов противника.
Ранее главком ВМФ назвал Арктику стратегически важной для России.
«Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
Tекст: Евгений Поздняков
Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.
Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.
Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.
Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.
Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.
США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.
Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.
На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.
Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.
Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.
Каллас заявила о нежелании Евросоюза подталкивать Украину к уступкам
Каллас: ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам
Tекст: Тимур Шайдуллин
Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».
По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.
Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирован в России).
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.
А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.
Польский генерал Громадзинский: Мы можем сжечь Калининград
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский оценил возможность удара по Калининградской области в контексте потенциальных угроз со стороны России.
Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области, ссылаясь на гипотетическую угрозу со стороны России, рассказал бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt, сообщает РИА «Новости».
По его словам, долгое время Калининградское направление воспринималось военными как укрепленный бункер, но ситуация, по мнению генерала, требует более жестких сигналов.
«Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», – заявил Громадзинский. Он считает, что Польша вместе с союзниками по НАТО должны создавать для Москвы серьезные стратегические дилеммы, которые могли бы ослабить возможные планы России.
Громадзинский подчеркнул, что Варшава не стремится прибегать к «крайним мерам», однако предупредил о готовности жестко ответить при необходимости. По его словам, «если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью – на расстоянии 300 километров всё сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем». Генерал подчеркнул, что это должно восприниматься как ясное предупреждение Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, другой польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Варшаве нужно захватить Калининград и России нельзя размещать там свои войска.
Позже в Калининграде по требованию российских властей закрылось польское консульство.
А в ноябре стало известно. что Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы и осложнить обстановку на Северо-Западе России.
Шойгу заявил о появлении новых угроз для России из-за «зародышей НАТО»
Tекст: Дарья Григоренко
Страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, формирование так называемых «зародышей НАТО» происходит под разными названиями, но суть их в том, что эти структуры развиваются и могут ухудшать региональную обстановку, передает ТАСС.
Шойгу подчеркнул: «Они же создаются не для чего-то, а против кого-то. Здесь только остается понять и определить, против кого это все происходит». Он отметил, что предвестниками цветных революций обычно становятся неправительственные организации, финансируемые Западом, и внешнее влияние на молодежь. Эта тенденция, по мнению Шойгу, приобретает системный характер и требует пристального внимания со стороны государств и правительств региона.
Секретарь Совбеза указал, что за любым активным вмешательством в дела государств стоят информационные инструменты и целенаправленное воздействие на студенческую среду. Он также подчеркнул, что предложения России по стратегическим наступательным вооружениям могут остановить разрушение существующей системы безопасности. По словам Шойгу, до завершения действия Договора о сокращении СНВ остается менее 100 дней, и Россия ждет реакции на свои инициативы.
Кроме того, Шойгу заявил, что Россия не может игнорировать нарастающую военную активность Японии и проведения учений у российских берегов. По его словам, Япония стремительно наращивает военный потенциал, а размер ее оборонного бюджета должен составить 2%, что, по мнению Шойгу, свидетельствует о движении по натовскому сценарию.
Секретарь Совбеза выразил обеспокоенность появлением новых ударных средств, в частности ракет, оставленных Соединенными Штатами после учений, а также решением о размещении ракет на японских кораблях. Он отметил, что проведение зарубежных военных учений в непосредственной близости от российских берегов расценивается как провокация и не может не вызывать тревогу у российской стороны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.
Песков назвал «полной глупостью» слова Мерца о подготовке нападения на НАТО
Tекст: Вера Басилая
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, передает ТАСС. Песков отметил, что подобные заявления являются полной глупостью.
Песков призвал слушать слушать первоисточник – президента Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.
«Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.
Euractiv: Европейские страны пересмотрят оборонные проекты ЕК
Tекст: Вера Басилая
Европейские государства на специальной сессии в январе 2026 года планируют дать оценку флагманским оборонным проектам Еврокомиссии, включая «стену дронов», сообщил портал Euractiv.
В январе 2026 года страны ЕС намерены провести специальную сессию для обсуждения и оценки четырех оборонных проектов, предложенных Еврокомиссией. Среди них упоминается и инициатива по созданию «стены дронов», передает ТАСС.
По информации портала, Еврокомиссия рассчитывает утвердить эти предложения до конца текущего года, однако лидеры государств ЕС ранее в октябре отложили их официальное одобрение. Источники Euractiv отмечают, что в ходе обсуждений страны могут предложить новые инициативы или даже пересмотреть полный список, что способно нарушить реализацию плана оборонной готовности, предложенного Брюсселем.
Пакет принимаемых мер напрямую связан с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции в размере 800 млрд евро для укрепления военного потенциала к 2030 году.
ЕС аргументирует эти действия необходимостью реагирования на «российскую угрозу», хотя власти России такие обвинения неоднократно отвергали.
Лавров заявил об отсутствии у России планов воевать с Европой
Tекст: Вера Басилая
Россия не планирует военного столкновения с европейскими странами, такого нет в мыслях, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании в Совете Федерации.
Россия не планирует воевать с европейскими странами, таких намерений у Москвы нет, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации на правительственном часе.
«Как подчеркивал президент России Владимир Путин, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», – заявил Лавров. Глава МИД подчеркнул, что эта позиция российских властей остается неизменной и была неоднократно обозначена на самом высоком уровне.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, в том числе на изъятие российских активов и размещение иностранных военных контингентов на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами.
«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.
Моисеев сообщил о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике
Главком ВМФ России Моисеев сообщил о росте учений НАТО в Арктике
Tекст: Вера Басилая
За последние пять лет число военных учений НАТО в Арктике выросло на 40%, а ежегодное количество разведывательных полетов увеличилось на 37%, что усиливает напряженность в регионе, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».
По словам Моисеева, страны НАТО целенаправленно увеличивают количество учений в Арктике, развертывают новые военные объекты и расширяют участие союзников. В частности, отмечено, что за последние пять лет количество учений НАТО в регионе возросло с 13 до 21 ежегодно, а также увеличилось число стран-участниц, в том числе в связи с вступлением Финляндии и Швеции в альянс, передает ТАСС.
Моисеев подчеркнул, что эти действия направлены на сдерживание экономической активности России в Арктике и непризнание национального суверенитета России над Северным морским путем. Обновленные доктрины НАТО, по его словам, открыто нацелены на милитаризацию региона, развитие военной инфраструктуры, а оборонительная политика России необоснованно признается главной угрозой стабильности в Арктике.
Он отметил существенное увеличение разведывательной активности: за последние пять лет ежегодное количество самолетов-разведчиков, летающих в регионе, выросло на 37%, а также активно используются подводные лодки и современная военная техника. Моисеев добавил, что западные государства уже разместили противолодочную авиацию на Исландии, а в Финляндии планируется установка стратегических беспилотников.
При этом, строительство ледоколов и ледового флота на Западе набирает обороты, а акцент в развитии делается на многофункциональные беспилотные системы военного и двойного назначения. По мнению главкома, все это формирует инструменты силового сдерживания России в регионе.
«Это не мы идем к их границам, а они к нашим», – подчеркнул Моисеев.
Эксперты заявили, что Россия обладает значительным военно-техническим преимуществом в Арктике благодаря крупному ледокольному флоту и специализированным частям.
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Северный флот России является угрозой для НАТО.
Москва предупредила о рисках для стабильности региона при попытках сдерживания России в Арктике.
Президент Владимир Путин назвал стратегические атомные подлодки в Арктике военным преимуществом страны.
Рютте подчеркнул значительную военную мощь России как угрозу
Tекст: Тимур Шайдуллин
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.
Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».
«Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.
Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.
До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.
Лавров заявил о провале антироссийского «блицкрига» с использованием Украины
Лавров: Антироссийский «блицкриг» с использованием Украины провалился
Tекст: Вера Басилая
План Запада по антироссийскому «блицкригу» с использованием Украины провалился, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
Антироссийский «блицкриг» с использованием территории Украины, задуманный странами Запада, завершился провалом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по вопросам урегулирования на Украине, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Запад пытался нанести России стратегическое поражение, чтобы затем навязывать собственные условия в интересах европейских столиц.
По его словам, российское общество проявило сплоченность, а экономика и политика страны продемонстрировали устойчивость и значительный запас прочности.
Лавров также обратил внимание на историческую ретроспективу и добавил: «Не зря у нас говорят всегда, когда на Россию нападают: наше дело правое».
Министр отметил, что уверенность в своей правоте, закрепленная как в истории, так и в нормах международного права, отражает особенности характера российского народа, который обеспечивает нынешний уровень сопротивления попыткам ограничить законные права и интересы России.
Кремль отметил заблуждение Европы относительно «стратегического поражения» России.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.
Вашингтон заверил Варшаву, что не собирается выводить из Польши американский воинский контингент, сообщил каналу TVP Info замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.
По его словам, Вашингтон не намерен сокращать или выводить свои войска с территории Польши, передает ТАСС.
Босацкий в интервью каналу TVP Info заявил: «Польша получила со стороны США политическое заверение по вопросу пребывания американских войск в нашей стране». Он уточнил, что соответствующий документ уже направлен в правительство и канцелярию президента Польши.
Босацкий особо отметил, что сейчас для Варшавы важно быть уверенной в том, что возможные разногласия между европейскими странами и Соединенными Штатами не скажутся на безопасности страны.
В настоящее время численность американских военнослужащих в Польше оценивается примерно в 10 тыс. человек. Осенью министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Варшава готова увеличить присутствие американских сил на своей территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о готовности разместить войска США, которые могут быть выведены из Германии.
Ранее власти сообщили о начале вывода части американских военных из Румынии.
Лавров заявил о планах НАТО усилить силы у границ России и Белоруссии
Tекст: Дарья Григоренко
Страны НАТО активно готовятся к наращиванию военного присутствия на границе Союзного государства России и Белоруссии, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Выступая на посольском круглом столе, министр отметил, что европейские страны «вынашивают планы наращивания своих сил и средств прямо на границах Союзного государства», передает ТАСС.
Особое внимание Лавров уделил ситуации в Польше. По его словам, в этой стране анонсировано увеличение производства 155-миллиметровых боеприпасов в 30 раз, что, по мнению министра, свидетельствует о серьезных планах Запада по усилению военной инфраструктуры у российских границ.
Ранее Лавров сообщил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.
