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Число погибших при крушении вертолета Минобороны ДРК выросло до 17 человек
В результате крушения вертолета министерства обороны Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере 17 человек, среди которых два генерала.
«17 тел жертв катастрофы в Кенге в провинции Кванго были доставлены в Киншасу в ночь на субботу», – пишет местное издание Actualite.
Среди погибших – 13 военных и четверо гражданских, в том числе один ребенок. Ранее Минобороны ДРК сообщило о гибели двух генералов – председателя Высшего военного суда и главного аудитора вооруженных сил.
Обстоятельства крушения пока неизвестны. Район катастрофы оцеплен, об обнаружении бортовых самописцев не сообщалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что при крушении самолета погибли два генерала армии ДР Конго.
В пятницу самолет с офицерами конголезской армии разбился на юго-западе страны.