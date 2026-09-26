Число погибших при крушении вертолета Минобороны ДРК выросло до 17 человек

«17 тел жертв катастрофы в Кенге в провинции Кванго были доставлены в Киншасу в ночь на субботу», – пишет местное издание Actualite.

Среди погибших – 13 военных и четверо гражданских, в том числе один ребенок. Ранее Минобороны ДРК сообщило о гибели двух генералов – председателя Высшего военного суда и главного аудитора вооруженных сил.

Обстоятельства крушения пока неизвестны. Район катастрофы оцеплен, об обнаружении бортовых самописцев не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что при крушении самолета погибли два генерала армии ДР Конго.

В пятницу самолет с офицерами конголезской армии разбился на юго-западе страны.