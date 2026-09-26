Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Власти Геленджика закрыли выход в море из-за угрозы безэкипажных БПЛА
В Геленджике из-за угрозы атаки морских беспилотников временно запретили выход в акваторию для всех судов, а отдыхающих призвали покинуть прибрежную зону, сообщил мэр Алексей Богодистов.
Власти Геленджика временно запретили выход в море для всех плавательных средств из-за угрозы атаки безэкипажных катеров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Max.
«Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную», – написал глава городской администрации.
В Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников погибли три человека и пострадали еще двое.
В Ростовской области упавший дрон повредил жилые дома, школу и промышленные предприятия.
До этого промзону под Невинномысском атаковали дроны ВСУ.