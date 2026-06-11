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FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России из-за невыполнения решения CAS
Международная шахматная федерация применила санкции к российской стороне за отказ свернуть спортивную деятельность на территории Крыма и новых регионов.
Решение о применении санкций к отечественной организации опубликовано на официальном сайте международной структуры, передают РИА «Новости». Поводом стало невыполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).
В марте инстанция постановила, что российская сторона обязана в течение 90 дней прекратить работу в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. За нарушение этого предписания грозила трехлетняя дисквалификация. Накануне от федерации потребовали доказательств исполнения постановления.
«Совет FIDE рассмотрел ход выполнения решения CAS в отношении ФШР. Рассмотрев представленную информацию, совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE, совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена», – отмечается в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России членства на два года.
В декабре 2025 года генассамблея FIDE поддержала варианты допуска российских спортсменов на международные турниры.
В начале июня этого года российская структура потребовала отстранить главу украинской федерации за призывы к ударам по России.