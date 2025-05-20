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    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

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    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    20 мая 2025, 05:45 • Новости дня

    Корабли Северного флота провели учения по поиску субмарин

    Экипажи отработали атаку подлодки и стрельбу торпедой на учениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Северный флот провел учения в Баренцевом море с участием корабельной поисково-ударной группы, в ходе которых были выполнены практические стрельбы по подводным целям.

    Учения корабельной поисково-ударной группы Северного флота прошли в Баренцевом море, сообщает ТАСС.

    В маневрах приняли участие большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», которые отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, а также применение противолодочного вооружения. Район учений был заранее закрыт для гражданских судов и авиации.

    В пресс-службе Северного флота отметили, что в ходе учений корабли действовали во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 смешанного авиационного корпуса. Экипажи выполнили торпедную стрельбу по условной подлодке, используя практический боезапас: обычную торпеду без боевой части. Помимо этого, моряки произвели пуски ракетно-бомбового вооружения по морским целям.

    «Также экипажи больших противолодочных кораблей выполнили задачи по отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов и борьбе с безэкипажными катерами», – сообщили в пресс-службе флота. Все элементы боевой подготовки были выполнены согласно плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи кораблей Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» выполнили учебные стрельбы по морским, воздушным и надводным целям в Балтийском море.

    Корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных учениях «Пассекс» с фрегатом тайских военных после визита в Таиланд. Корабль Балтийского флота во время учений у побережья Калининградской области применил практическую торпеду по условной подводной цели.

    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

    Степашин заявил о серьезном ущербе обороне России при Сердюкове

    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2007–2012 годах нанесли серьезный удар по обороноспособности России, ослабили военкоматы и систему призыва, заявил бывший глава правительства Сергей Степашин.

    Бывший председатель правительства России, а ныне глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков нанес серьезный ущерб обороноспособности страны, передает ТАСС.

    По его словам, ранее никто не предполагал, что вновь возникнет необходимость защищать Отечество. Степашин отметил, что Ассоциация юристов России сейчас оказывает профессиональную юридическую помощь военнослужащим и участникам спецоперации на Украине.

    Он также подчеркнул, что практически все представители Ассоциации юристов побывали «за ленточкой», уточнив: «Я правда не понимаю, за ленточкой – это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России», – отметил Степашин.

    XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая, в этом году он проходит под лозунгом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине заставила пересмотреть принципы морской реформы Сердюкова.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    19 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard

    Ростех сообщил о преимуществах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М над Leopard

    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские серийные танки, по данным Ростеха, обладают лучшей защитой и приспособлены к современным боевым условиям благодаря доработкам.

    Как передает ТАСС, после изучения трофейного Leopard 2A6 специалисты Ростеха пришли к выводу, что российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М превосходят немецкие машины по адаптации к современным боевым действиям. В корпорации заявили: «На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК – от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений».

    По словам представителей Ростеха, российские танки неоднократно выдерживали многочисленные попадания, продолжая выполнять боевые задачи. В корпорации добавили, что западные танки Leopard 1, используемые ВСУ, значительно уступают по эффективности и считаются устаревшими.

    Российские войска регулярно уничтожают западные танки, в том числе различные модификации Leopard, в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. На прошлой неделе Минобороны России опубликовало видео, где операторы дронов Центра «Рубикон» подбили Leopard ВСУ под Степановкой на донецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при эксплуатации немецких танков Leopard 2 на поле боя. Российские противотанковые ракетные комплексы позволяют эффективно поражать эти машины. Киев не может быстро освоить ремонт Leopard 2 без помощи западных специалистов.

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    19 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Зеленский поручил создать переговорную группу с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский инициировал создание расширенной украинской делегации для участия в переговорах с Россией.

    По итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, вернувшимся из Турции, Зеленский заявил о намерении продолжить турецкий переговорный процесс, чтобы обсудить возможное 30-дневное перемирие и обменяться требованиями по режиму прекращения огня, пишет «Военное обозрение».

    Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что ее целью является достижение устойчивого мира с устранением первопричин украинского кризиса. Украинская сторона настаивает на краткосрочном перемирии. Такое перемирие, по мнению аналитиков, позволит Киеву восстановить Вооруженные силы, укрепить оборонительные рубежи и получить новое вооружение от западных стран.

    Ранее президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев поставят перед фактом.

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    19 мая 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра в связи со смертью Григоровича

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России направил слова поддержки коллективу Большого театра, а также родным и близким знаменитого хореографа Юрия Григоровича.

    Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, а также родным и близким Юрия Григоровича. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

    В тексте обращения он назвал Григоровича выдающимся хореографом, созидателем и подвижником, который олицетворял целую эпоху в истории русского и мирового балета.

    Путин отметил, что спектакли, поставленные Юрием Григоровичем, поражают зрителей смелостью творческих идей и признаны эталоном мастерства и художественного вкуса.

    Президент подчеркнул, что светлая память о Юрии Григоровиче навсегда останется в сердцах его близких, учеников и почитателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный российский хореограф и народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет.

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    19 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    SCMP сообщила о скорых испытаниях китайского дрононосца Jiu Tian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    КНР собирается провести летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian, способного запускать до ста беспилотников-камикадзе и преодолевать большие расстояния.

    Китай до конца июня планирует провести испытания нового беспилотного летательного аппарата Jiu Tian, сообщает Интерфакс со ссылкой на South China Morning Post. Беспилотник сможет нести и запускать до ста барражирующих боеприпасов либо малых беспилотников.

    Jiu Tian рассчитан на дальность полета до 7 тыс. км и высоту до 15 тыс. м, что позволяет ему находиться вне зоны действия большинства современных систем ПВО средней дальности. Размах крыла аппарата составляет 25 метров.

    Максимальная грузоподъемность Jiu Tian составляет шесть тонн, на борту он способен перевозить различные типы малых беспилотников, включая беспилотники-камикадзе. После первого испытательного полета в июне планируется провести еще несколько тестов, прежде чем аппарат поступит на вооружение армии Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай потребовал от НАТО не вмешиваться и не вредить стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США начали формировать новые воинские подразделения для возможного конфликта с Китаем. Китай привел свои войска в повышенную боеготовность в районе Южно-Китайского моря.

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    19 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Эксперт: Партия пенсионеров умеет говорить с избирателем на понятном языке

    Политконсультант Быстров: 2025 год для Партии пенсионеров – боевой период подготовки к выборам в Госдуму

    Эксперт: Партия пенсионеров умеет говорить с избирателем на понятном языке
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партия пенсионеров приняла новый устав и выбрала председателя. Теперь ей предстоит серьезная работа на региональном уровне, от которой будут зависеть результаты партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политконсультант Петр Быстров.

    «Все задачи, которые ставили перед собой организаторы внеочередного съезда, выполнены. И, насколько мне известно, мероприятие и подготовка к нему не сопровождались какими-либо скандалами и подковерной игрой», – сказал Петр Быстров, политконсультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    По его словам, участники съезда «в спокойной рабочей обстановке приняли новый устав». «Он регулирует деятельность партии на принципах открытости и коллективного управления, усиливает роль региональных отделений и повышает требования к партийной дисциплине», – детализировал спикер.

    «Также единодушно был избран новый лидер – ученый, хирурго-онколог и заслуженный врач России Эрик Праздников. Интересно, что он фактически вырос в этом объединении – начав с простого члена партии, теперь он стал ее председателем», – продолжил эксперт.

    «Кто-то, возможно, назовет Партию пенсионеров нишевой. Но ее сила и потенциал кроются в том, что она говорит с людьми на понятном языке, поднимая важнейшие социальные темы», – отметил Быстров. – «В этом году партия намерена укрепить свои позиции в регионах, настроена на серьезную работу и должна получить достойный результат, который повлияет на построение партийной избирательной кампании во время выборов в Госдуму в 2026 году».

    «Поэтому нынешний 2025 год для Партии пенсионеров – не репетиция, а очень важный, по-настоящему боевой период, предполагающий ответственную, серьезную работу на местах, в том числе по подготовке наблюдателей», – считает политконсультант. Также партии необходимо привлечь дополнительный электорат, «для которого важны вопросы социальной справедливости и государственных гарантий», заключил Быстров.

    Напомним, 17 мая Партия пенсионеров провела VIII Съезд, где участники объединения избрали нового лидера: Эрика Праздникова – доктора медицинских наук, заслуженного врача России. Делегаты почтили память прежнего председателя Владимира Буракова, подтвердив преемственность курса и продолжение социальных преобразований, начатых при его руководстве.

    На съезде также выбрали новый состав руководящих органов партии, утверждены руководящие и рабочие органы для координации деятельности в регионах и взаимодействия с общественными организациями. Принят и обновленный устав, который усиливает роль региональных отделений, коллективного управления и повышает требования к партийной дисциплине.

    Ключевым итогом съезда стало утверждение новой редакции программы, где особое внимание уделяется пенсионной реформе, поддержке старшего поколения, инвалидов, многодетных семей, работников бюджетной сферы и развитию системы патронажа и медицинской реабилитации.

    Партия обозначила отказ от коммерциализации здравоохранения и образования, а также сформулировала предложения по экономической политике, налогообложению, поддержке промышленности, субсидируемой аренде и социальной жилищной политике.

    Отдельным пунктом стало укрепление патриотического и нравственного воспитания, сохранение исторической памяти и ценностей. Партия пенсионеров заявила о намерении активно готовиться к выборам в Госдуму и в органы власти десяти регионов в единый день голосования 2025 года.

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    19 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ Су-57Э в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, отличающийся успешным боевым опытом, будет представлен «Рособоронэкспортом» на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Компания «Рособоронэкспорт» покажет на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Основная тематика выставки – авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии. Его основное преимущество перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ».

    Помимо Су-57Э, «Рособоронэкспорт» представит посетителям выставки и потенциальным партнерам сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, которые будут задействованы в выступлениях пилотажной группы «Русские витязи». Также на выставке будет продемонстрирован самолет Ил-76МД-90А (Э), предназначенный для перевозки до 60 тонн груза на расстояние 4 тыс. км. Этот самолет способен выполнять задачи по транспортировке личного состава и техники, десантированию, а также может быть оперативно переоборудован в противопожарный вариант или военный госпиталь.

    Кроме того, компания представит российские боевые вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и военно-транспортный Ми-171Ш, которые уже подтвердили высокие летно-технические характеристики при эксплуатации, а сейчас особо востребованы в странах Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт заявил о возможности запуска производства истребителей Су-57Э в Индии. Индия рассматривает вариант покупки Су-57 вместо американских F-35. Су-57 получает международное признание, начиная со стран Африки.

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    19 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    Повар из Германии получил российский паспорт после обращения к Путину

    Повар из Германии получил российское гражданство после обращения к Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Шеф-повар из Германии Максим Житников официально стал гражданином России после личного обращения с просьбой о паспорте к президенту Владимиру Путину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, сотрудники МВД вручили российский паспорт Максиму Житникову, который обратился к Путину с просьбой о гражданстве, церемония приведения к присяге и выдачи паспорта прошла во Владимирской области.

    Житников вместе с супругой и детьми покинул немецкий город Эссен и переехал во Владимирскую область, где его жена уже была гражданкой России, следует из сообщения в Telegram-канале Волк.

    Мужчина объяснил свой переезд несогласием с ценностями, которые пропагандируются в Европе. Свое желание стать гражданином Житников озвучил Путину во время расширенного заседания президиума Госсовета в апреле 2024 года. Вопрос сразу попал под контроль руководства ГУВМ МВД России.

    Житникова пригласили в региональное управление МВД, где он подал необходимые документы на гражданство. После стандартных проверок ему выдали российский паспорт. Начальник управления по вопросам миграции Олег Шурыгин лично поздравил мужчину и выразил уверенность, что он будет достойным гражданином страны.

    Президент России провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, который проживает во Владимирской области. Президент пообещал помочь в получении российского гражданства Житникову.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, разделяющих российские ценности.

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    19 мая 2025, 12:36 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Малайзию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави, где стартовал деловой визит отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

    Отряд Тихоокеанского флота России прибыл с деловым визитом на остров Лангкави, передает РИА «Новости». В составе группы – корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Российские моряки встретятся с местной администрацией, посетят достопримечательности острова, для них запланированы экскурсии.

    Российская делегация также примет участие в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA. На выставке «Рособоронэкспорт» представит патрульные корабли проекта 22160 и противоминные тральщики проекта 12701 «Александрит-Э». Как сообщили в пресс-службе компании, их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других стран региона для национальных нужд и экспорта.

    Кроме того, российские производители покажут новейший автономный подводный аппарат «Клавесин-1РЭ». Продукция может поставляться в готовом виде либо производиться на территории партнеров в рамках совместных проектов. В ходе LIMA 2025 представители «Рособоронэкспорта» планируют обсудить перспективы сотрудничества с министерствами обороны, силовыми ведомствами и компаниями Малайзии и стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ истребителя Су-57Э в Малайзии. Российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну во время встречи в Кремле.

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    19 мая 2025, 10:32 • Новости дня
    США решили разместить на базе в Испании эсминец нового поколения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III с радаром AN/SPY-6 усилит противоракетную оборону НАТО на базе Рота в южной Испании, пишет Pais.

    Как сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и американские источники, США разместят на военно-морской базе Рота эсминец Arleigh Burke Flight III, передает РИА «Новости».

    Новый корабль оснащен активным радаром AN/SPY-6, который способен обнаруживать цели вдвое меньшего размера на вдвое большем расстоянии по сравнению с предыдущими версиями. Эта технология значительно повышает эффективность перехвата ракет.

    Сейчас на базе в провинции Кадис уже находятся пять американских эсминцев, включая Oscar Austin, прибывший в октябре 2024 года. Ожидается, что шестой корабль новой серии поступит в распоряжение базы в 2026 году, однако точная дата пока не определена.

    Эсминцы в Роте составляют часть противоракетной обороны НАТО, а также играют важную роль в стратегии США на Ближнем Востоке. Эти корабли ранее принимали участие в бомбардировках в Сирии, защите судоходства в Красном море от атак со стороны хуситов и перехватах ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время обострения ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны ЕС попросили США развернуть дальнобойное гиперзвуковое оружие в Европе. В мире начали пересматривать заказы на истребители F-35 из-за опасений перед действиями США. Новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на поставку истребителей F-35.

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    19 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Спикер парламента Армении опроверг обсуждение вывода российской базы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Армении не рассматривают вопрос о выводе российской военной базы из страны, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

    По словам Симоняна, Армения не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы со своей территории, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российской военной базы на территории страны отвечает интересам безопасности Армении.


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    20 мая 2025, 04:36 • Новости дня
    Хорошавцева обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Суд сообщил о шести эпизодах мошенничества экс-президента Башнефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему главе «Башнефти» Виктору Хорошавцеву инкриминируют шесть преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ.

    Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев был заочно арестован в России, передает РИА «Новости». Согласно официальным судебным документам, ему предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ.

    В постановлении говорится: «В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ».

    Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый действовал в соучастии с неустановленными и не задержанными лицами.

    Суд отметил, что эти лица контролировали движение средств, которые, как полагают следователи, были похищены путем перевода в подконтрольные структуры.

    Заочный арест Хорошавцева был санкционирован судом в конце марта текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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