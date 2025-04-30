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Корабли Балтфлота поразили цели на учениях в Балтийском море
В Балтийском море экипажи кораблей Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» выполнили учебные стрельбы по морским, воздушным и надводным целям специальными снарядами, сообщили в пресс-службе флота.
Экипажи малых противолодочных кораблей «Уренгой» и «Казанец» Ленинградской военно-морской базы применили 76,2-миллиметровые и 30-миллиметровые артиллерийские установки по морской мишени-щиту, имитирующей боевой корабль противника, передает ТАСС.
Стрельба велась на максимальной дальности.
Кроме того, расчетами проводились стрельбы из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов по различным макетам безэкипажных катеров – стационарным, управляемым и буксируемым. Все цели были уничтожены. В учениях также задействовали воздушный макет зонда, который был поражен как воздушная цель.
Корабли проекта 1331М, к которым принадлежат «Уренгой» и «Казанец», предназначены для охраны водных районов, сопровождения боевых кораблей и поиска подводных лодок. Их вооружение включает артиллерийские установки, реактивные бомбометы, торпедные аппараты и зенитные комплексы.
Ранее в апреле в ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота успешно применил практическую торпеду по условной подводной цели.