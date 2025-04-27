Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.3 комментария
Корветы ТОФ завершили визит в Таиланд учениями «Пассекс»
После завершения визита в Таиланд корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных морских учениях «Пассекс» с фрегатом «Наресуан» тайских военных.
Корветы Тихоокеанского флота ВМФ России «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга» завершили деловой заход в Таиланд учениями «Пассекс», передает ТАСС. В пресс-службе российского посольства в Таиланде сообщили, что в завершение визита российские корабли провели совместные маневры с военно-морскими силами Таиланда. В учениях участвовал фрегат ВМС Таиланда «Наресуан». Представители диппредставительства уточнили, что подобные мероприятия способствуют укреплению двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три корабля Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли с деловым визитом в порт Саттахип, где их встретили представители командования ВМС Таиланда, а на борту корвета Тихоокеанского флота около 70 человек приняли участие в «Диктанте Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.