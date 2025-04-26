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В Таиланде прошла акция «Диктант Победы» на корвете ВМФ
В Таиланде прошла акция «Диктант Победы» на корвете ВМФ
На борту корвета Тихоокеанского флота России, пришвартованного в порту Саттахип, около 70 человек приняли участие в «Диктанте Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Порядка 70 человек приняли участие в акции «Диктант Победы», прошедшей на борту корвета Тихоокеанского флота ВМФ России «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в порту Саттахип, передает ТАСС. Участники, разделенные на группы, отвечали на тестовые вопросы в кают-кампании, а затем прошли экскурсию по кораблю. К диктанту также присоединились студенты Университета Чулалонгкорна и школы Ват Ратчабопит, изучающие Россию и русский язык.
Координатор проектов партнерского Русского дома в Паттайе Инесса Эльяшева отметила: «Когда корабли российского военно-морского флота заходят в порт Саттахип, мы стараемся всегда организовать экскурсию вместе с военным атташе и посольством Российской Федерации в Таиланде, чтобы наши соотечественники побывали на территории России, потому что корабли являются ее территорией».
В акции приняли участие и ученики школы при посольстве России в Бангкоке, а также русской школы «Дипломат» в Паттайе. Кроме того, историческую акцию организовали в провинции Пхукет при поддержке генерального консульства, всего участие приняли свыше 200 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Вашингтоне прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы», в которой приняли участие дипломаты, школьники и соотечественники.