  • Новость часаТрамп заявил о согласовании условий сделки по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад решил надавить на Зеленского с помощью Кличко
    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США
    Российский дипломат допустил сделку с США по поводу «Северных потоков»
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США
    Трамп: Уиткофф провел в России хорошую встречу
    Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    6 комментариев
    26 апреля 2025, 09:22 • Новости дня

    В Вашингтоне прошел «Диктант Победы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российском посольстве в Вашингтоне состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы», в которой участвовали дипломаты, школьники и соотечественники.

    Акция прошла 25 апреля в здании российского диппредставительства, передает ТАСС. В мероприятии приняли участие посол Анатолий Дарчиев, руководство и сотрудники посольства, учащиеся посольской школы, а также соотечественники, присоединившиеся дистанционно.

    В сообщении дипмиссии отмечается, что участники отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, проверяя свои знания и открывая новые страницы подвига советского народа и Красной Армии. Дипломаты подчеркнули важность сохранения исторической памяти о победе над гитлеровской Германией.

    «Диктант Победы» проводится с 2019 года в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» с целью повышения интереса к событиям героического прошлого России. В 2024 году тест переведен на десять языков и пройдет на более чем 35 тыс. площадках в России и 90 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовала акция «Диктант Победы», более 30 тыс. добровольцев сопроводили проведение этой акции, а в Херсонской области началась эстафета передачи Георгиевской ленты длиной 84 метра.

    24 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Белорусские военные выехали в Москву для участия в параде Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России накануне военного парада в честь 80-летия Победы.

    Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии прибыли в Москву для подготовки к параду на Красной площади, сообщает БелТА. Парад пройдет в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Перед отправлением в столицу России командующий силами специальных операций Вадим Денисенко и заместитель министра обороны Александр Науменко организовали смотр готовности белорусского парадного расчета. Военные продемонстрировали новую форму, созданную специально для этого события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы Жуана Лоренсу посетить Москву на параде Победы, лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение на празднование Дня Победы в российской столице, а президент Абхазии Аслан Бжания также получил приглашение на 80-летие Победы в Москву.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Посол США посетила церемонию возложения цветов в Москве

    Посол США Линн Трейси участвовала в церемонии к 80-летию Победы

    Посол США посетила церемонию возложения цветов в Москве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду присутствовала посол США Линн Трейси.

    Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российском МИД, на церемонию пригласили всех аккредитованных в Москве послов иностранных государств.

    Среди участников присутствовали заместители министра иностранных дел России – Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов.

    Кроме посла США, свои страны также представляли дипломаты Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и ряда других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в них уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Коментарии (6)
    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Правительство отменило праздничный концерт на Красной площади 9 мая

    Концерт 9 мая на Красной площади исключен из плана мероприятий к юбилею Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве, который традиционно проходит в День Победы, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

    Распоряжение о корректировке плана подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В документе говорится о внесении изменений в пункт 3 перечня мероприятий к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Праздничный концерт на Красной площади, который предполагался на 9 Мая в Москве, был исключен из списка торжественных событий, связанных с годовщиной Победы.

    Ранее организаторы объявили о проведении онлайн-шествия Бессмертного полка 9 мая.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где можно посмотреть репетиции парада Победы в Москве.

    Коментарии (2)
    26 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников

    В Госдуме назвали график выплат пенсий на майские праздники

    Tекст: Денис Тельманов

    Выплаты пенсий россиянам в мае будут произведены по измененному графику в связи с праздничными днями, затронуты все способы получения.

    Изменения в графике выплаты пенсий на майские праздники коснутся всех россиян, независимо от способа получения, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Екатерина Стенякина пояснила, что в начале мая 2025 года ожидаются две сокращенные рабочие недели, из-за чего сроки выплаты сдвигаются.

    Для граждан, получающих пенсию через банк, если стандартная дата приходится на период с 1 по 5 мая, средства поступят 29–30 апреля или 5–7 мая. Если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсия будет выдана в эти же дни, однако 8 мая объявлен нерабочим, поэтому возможен перенос. Для дат с 9 по 11 мая выплаты состоятся 5–7 мая.

    Те, кто получает пенсии через почту, при стандартной дате с 1 по 5 мая смогут получить выплаты 29–30 апреля или 2–3 мая при шестидневном графике работы отделения. Для периодов с 6 по 11 мая почта выдаст пенсии 5–7 мая или 10 мая. Для доставки на дом график совпадает с почтовым, отметила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионеры, получающие выплаты через банки с первого по пятое число месяца, получат майские пенсии уже до 30 апреля, а выплаты через «Почту России» останутся по стандартному графику; около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ; путешествие семьи из Москвы в Фетхие на майские праздники оказалось самой дорогой зарубежной поездкой, стоимость которой превысила 1,1 млн рублей.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 10:12 • Новости дня
    Си Цзиньпин выбрал лимузин Hongqi N701 для визита в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время майского визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин будет пользоваться лимузином Hongqi N701, который специально предоставят для его передвижения по столице.

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время майского визита в Москву будет перемещаться на лимузине Hongqi N701, сообщил информированный источник, передает ТАСС.

    Кроме того, на время мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы, компания Hongqi предоставит для перевозки других гостей 20 представительских седанов H9 и 10 бизнес-минивэнов HQ10. Это позволит обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания на всех официальных мероприятиях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Си Цзиньпин посетит Москву в мае и примет участие в торжествах ко Дню Победы. Бренд Hongqi, основанный в 1958 году в составе концерна FAW, долгое время выпускал автомобили для государственных структур Китая.

    С 2018 года Hongqi начал предлагать свои модели для широкой публики. На российском рынке под этим брендом представлено семь моделей, а официальным дистрибьютором выступает компания «ФАВ Восточная Европа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы Жоау Лоренсу на парад Победы в Москву, а также пригласил лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре на празднование Дня Победы, кроме того, Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжанию на торжества по случаю 80-летия Победы.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    Гостям парада Победы запретили еду, напитки, вейпы и баннеры

    Tекст: Денис Тельманов

    Посетителям парада на Красной площади 9 мая предъявят новые ограничения, включая запрет на воду, продукты и электронные сигареты.

    Список запрещенных к проносу предметов на парад Победы 9 мая опубликован в информационных материалах, на которые ссылается ТАСС.

    В перечне оказались продукты питания, напитки и любые жидкости, за исключением необходимых лекарств. Также не разрешено проносить флаги, баннеры и полиграфическую продукцию религиозного, политического или оскорбительного характера.

    Запрет распространяется на домашних животных, боеприпасы, все виды оружия, пиротехнику, аэрозольные баллончики и химические вещества.

    В список также вошли электронные устройства для нагрева жидкости, включая вейпы. Не допускается пронос одежды или предметов с нацистской символикой, а также материалов экстремистского, оскорбительного или дискриминационного содержания.

    Гостям парада не разрешат появиться в бронежилетах или корсетах, за исключением медицинских, а также использовать средства маскировки или вещи, затрудняющие идентификацию личности.

    Беспилотники, техника, способная вмешиваться в работу охраны, велосипеды и электросамокаты также оказались под запретом.

    Профессиональное фото- и видеосъемочное оборудование и портативные зарядные устройства смогут проносить только аккредитованные представители прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади, который традиционно проходит в День Победы.

    В 2025 году главным событием праздника станет военный парад с участием военнослужащих, боевой техники и авиации, подготовка к которому уже идет с репетициями и перекрытиями улиц в столице. Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в Москву накануне парада.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    ООН: Гутерриш не посетит Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в торжествах в честь 80-летия Победы, которые пройдут в столице России.

    Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о запланированном визите Гутерриша в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дюжаррик заявил: «Нет, Генеральный секретарь не сможет посетить празднования».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 мая не предусмотрен, его фамилии нет в гостевых списках.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (3)
    23 апреля 2025, 14:56 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Запада переписать историю Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России распространила сообщение о попытках Запада переписать историю и умалить роль СССР в разгроме фашизма.

    В ведомстве указали, что подобные действия становятся особенно заметны накануне 80-летия Великой Победы, передает ТАСС.

    С 21 по 23 апреля в Москве прошла встреча руководителей ветеранских организаций спецслужб стран СНГ. Они почтили память павших, возложив цветы к скульптуре «Отечество, доблесть, честь» на территории штаб-квартиры СВР и к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что работа по сохранению исторической правды особенно актуальна сейчас, когда «Запад пытается грубо и настойчиво переписать историю, отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы и понятия».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Shaman представил клип с Расторгуевым к Дню Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Клип на проникновенную песню «Минута молчания» появился в Сети перед премьерой нового фильма о Брестской крепости.

    Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опубликовал видео совместного исполнения трека.

    Над песней работали Shaman (Ярослав Дронов), народный артист Николай Расторгуев и автор композиции Александр Вайнберг.

    Композиция «Минута молчания» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стала саундтреком к картине «В списках не значился» с Владимиром Машковым.

    Фильм рассказывает о героизме защитников Брестской крепости летом 1941 года и основан на одноименной повести Бориса Васильева. По плану, картина выйдет в прокат 1 мая 2025 года.

    Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале указал, что в рамках инициативы «В списках не значился» в регионе реализуют проект, целью которого становится поиск пропавших героев Великой Отечественной войны и сохранение памяти о них по инициативе молодежи.


    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Федеральные ведомства, музеи и вузы поддержали акцию «Окна Победы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Всероссийская акция «Окна Победы» объединила взрослых и детей по всей стране, а также получила отклик за рубежом благодаря инициативе объединения «Движение первых».

    Участие в акции подтвердили сотрудники министерств, ведомств и крупных компаний по всей стране. «Движение первых» разработало свыше тридцати трафаретов с символикой Победы, которые используются для украшения окон. К акции присоединились российские представительства в Беларуси, Казахстане, Китае, Индии и США. В учреждениях культуры, образования и здравоохранения также появились тематические оформления, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов отметил: «Акция «Движения первых» «Окна Победы» – это традиция, которая из года в год напоминает нам о героизме нашего народа в борьбе с фашизмом. Это возможность передать молодому поколению воспоминания о подвигах дедов и прадедов, возможность воспитать настоящих патриотов России».

    В числе первых участников в Москве были Министерство труда, Министерство транспорта и Государственная дума. Министр транспорта Роман Старовойт напомнил о героических подвигах работников транспорта в годы войны и подчеркнул важность сохранения памяти. Инициативу поддержали также председатель комитета Госдумы Артем Метелев и глава Росмолодежи Григорий Гуров. К акции присоединились и студенты РАНХиГС вместе с ректором Алексеем Комиссаровым.

    В регионах страны и за рубежом также прошли мастер-классы по изготовлению трафаретов. Окна с символикой Победы появились в образовательных и культурных учреждениях Ростовской, Тульской и Омской областей, Красноярского и Хабаровского краев. По словам главы общества «Знание» Максима Древаля, акция стала важным элементом патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Россиян пригласили на конкурс волонтеров для парада ВМФ

    Tекст: Александра Юдина

    «Волонтеры Победы» пригласили жителей всех регионов страны принять участие в конкурсе, чтобы стать волонтерами на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Петербурге.

    Сто лучших добровольцев, прошедших отбор, смогут приехать на масштабный слет и принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота, включая Главный военно-морской парад в Петербурге.

    Кандидатам в возрасте от 18 до 35 лет важно проявить личный вклад в патриотическую деятельность и сохранение исторической памяти, а также оказание помощи ветеранам боевых действий. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте движения и выполнить творческое конкурсное задание.

    Всероссийский слет «Послы Победы. Ленинград» пройдет уже в четвертый раз. Программа мероприятия включает встречи с Героями, посещение музеев, лекции, мастер-классы и тренинги. Культурное знакомство с Петербургом подготовит партнер – программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

    Особое внимание уделят обучению победителей конкурса для сопровождения парада ВМФ: добровольцы изучат историю праздника, освоят навыки взаимодействия с ветеранами, распределят обязанности для работы на мероприятии.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 13:29 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии планов визита генсека ООН на 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сегодня визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 Мая не предусмотрен, его фамилии нет в гостевых списках, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует визит в Москву на 9 Мая, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о возможном приезде Гутерриша представитель Кремля ответил: «Генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать, его нет в списке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву, а президент Кубы подтвердил участие в торжествах 9 Мая в российской столице.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Более 30 тыс. добровольцев сопроводили акцию «Диктант Победы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Волонтеры Победы из России и других стран помогли провести седьмую международную акцию «Диктант Победы», объединив более 30 тыс. добровольцев на 340 площадках.

    Более 30 тыс. добровольцев движения «Волонтеры Победы» сопроводили проведение международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы» в России и за рубежом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В седьмой раз акция прошла на центральных и региональных площадках, включая Музей Победы на Поклонной горе, где волонтеры помогали в организации регистрации, сопровождении гостей и контроле за соблюдением правил.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила: «Молодежь становится движущей силой "Диктанта Победы". Более 30 тыс. волонтеров Победы помогают в проведении акции как в России, так и в других странах. И это не просто помощь и проверка знаний – это живая связь поколений».

    В Москве мероприятие прошло при поддержке более 90 волонтеров, а в Алтайском крае на 340 площадках работали свыше пятисот добровольцев. В ряде регионов, таких как Нижегородская, Белгородская и Ростовская области, волонтеры организовали зоны навигации, регистрации и встреч участников, а также поддержали написание писем военнослужащим спецоперации. Международные команды присоединились к акции в Австралии, Эквадоре, Сербии и Киргизии.

    На церемонии старта выступил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, а также прозвучали приветствия из разных регионов России, Беларуси, Китая и Севастополя. Акция проходила с участием ветеранов Великой Отечественной войны и почетных гостей.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    В Москве открылась выставка Минэнерго России «Дважды победители»

    В Музее Победы представили экспозицию о вкладе энергетиков в Победу

    Основная экспозиция «Дважды победители. Свет для жизни» открылась в Музее Победы к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

    Открытие выставки «Дважды победители» прошло 25 апреля с участием министра энергетики Сергея Цивилева, статс-секретаря Минобороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой и директора Музея Победы Александра Школьника. Экспозиция организована Минэнерго России совместно с Минкультуры, Минобороны, фондом «Защитники Отечества» и движением «Народный фронт». В центре внимания – вклад энергетиков, угольной и нефтяной отраслей в Победу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На выставке представлены уникальные материалы: документальные кадры, трофеи спецоперации, фрагмент «кабеля жизни» с Ладоги, китель Михаила Первухина, а также макет энергопоезда, который подавал электричество в освобожденный Сталинград. Использованы современные цифровые решения, архивные материалы и разделы про развитие ТЭК в годы войны и после нее. Особое место занимает модель «Энергетика из прошлого в будущее» для детей.

    Анна Цивилева подчеркнула, что экспозиция демонстрирует «значимость подвига поколения дважды победителей».

    «Экспозиция вызывает сильные чувства и эмоции. В первую очередь гордость за людей, которые не только нашли в себе силы защитить страну и отстроить ее после войны, но сохранили в себе лучшие человеческие качества: любовь, доброту, сострадание. Это служит примером для каждого из нас, заставляет задуматься о глубине их подвига – духовного, гражданского. Мы преклоняемся перед нашими героями», – заявила Цивилева.

    Александр Школьник отметил, что формат экспозиции построен на историях конкретных людей и событий, что особенно важно для молодежи и сохранения преемственности поколений.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    В Москве дан старт акции «Диктант Победы»

    В Музее Победы на Поклонной горе в Москве дан официальный старт масштабной патриотической акции «Диктант Победы», объединяющей участников из разных стран, сообщили в «Единой России».

    Торжественная церемония открытия международной акции «Диктант Победы» прошла на центральной площадке в Музее Победы в Москве, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В рамках мероприятия выступил Ансамбль Росгвардии. Участники акции по всей стране получили возможность написать письма бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. По инициативе партии «Единая Россия», Минобороны и Росгвардии, эти письма будут переданы на фронт.

    Победитель «Диктанта Победы-2024» София Кучкина подчеркнула важность исторической памяти и смелости проявлять свои знания.

    «Диктант помогает не только узнать наше прошлое, но и глубже понять современные события, осознать необходимость защищать Родину на любом историческом этапе», – отметил председатель «Единой России».

    Медведев напомнил, что инициатива уже вышла за рамки образовательного проекта и стала масштабным патриотическим движением.

    По его словам, Россия сегодня вновь сталкивается с проявлениями нацизма, пусть и под новой маской, а жители новых российских регионов принимают активное участие в акции.

    В этом году, отметил Медведев, четверть вопросов диктанта посвящена специальной военной операции, что отражает новейшие страницы отечественной истории. Он напомнил, что идея включить такие вопросы возникла в диалоге с участниками СВО и ветеранами военных конфликтов.

    Медведев особо подчеркнул: «Мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны, уравнять агрессора с освободителем». Он отметил, что история сама наказывает тех, кто не усвоил ее уроков и пытается переписать прошлое.

    Глава «Единой России» также рассказал об активной партийной работе по сохранению исторической памяти: благоустройстве мемориалов, сохранении культурного наследия, поддержке ветеранов и организации конкурсов школьных музеев. По его словам, эта деятельность не ограничивается памятными датами, а является постоянной задачей.

    В завершение Медведев выразил уверенность, что участие в патриотической акции поможет гражданам глубже осознать свою связь с великой историей страны и укрепить патриотизм.

    Как передает сайт «Единая Россия», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин подчеркнул, что партия стала инициатором множества патриотических событий, а 9 Мая остается особой датой в мировоззрении россиян.

    «Диктант Победы», который мы сегодня проводим в седьмой раз, напоминает всему миру о том, какую миссию мы несем. Бережно храня память о тех событиях, мы берем на себя обязательство противодействовать нацизму во всех его проявлениях», – заявил Сидякин.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ожидается участие порядка 4 млн школьников в акции «Диктант Победы». По его словам, значительная часть учебного времени в едином учебнике истории посвящается Великой Отечественной войне и датам, приведшим к Победе. Он отметил, что в России не допустят попыток переписать историю и забыть подвиг героев.

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что акция проходит не только среди молодежи и школьников, но и среди жителей освобожденных территорий. По словам Пушилина, для них участие особенно важно, поскольку это способ ощутить себя частью великой истории страны.

    Акция в этом году проходит в 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, приобретая особое значение. Ожидается, что диктант напишут более 2 млн человек в России и за рубежом, включая площадки на атомном ледоколе «Арктика» и на МКС.

    Коментарии (0)
    Главное
    Киев назвал ключевые условия для завершения конфликта
    Сотрудницу Россотрудничества в Киргизии решили отпустить под домашний арест
    Арестована участница клипа Pussy Riot с насмешками над бойцами СВО
    Посла России вызвали в МИД Литвы
    СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине
    Заслуженный учитель оценил предложение удалять школьников-нарушителей с урока
    Посол США возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............