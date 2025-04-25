Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.2 комментария
Более 30 тыс. добровольцев сопроводили акцию «Диктант Победы»
Волонтеры Победы из России и других стран помогли провести седьмую международную акцию «Диктант Победы», объединив более 30 тыс. добровольцев на 340 площадках.
Более 30 тыс. добровольцев движения «Волонтеры Победы» сопроводили проведение международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы» в России и за рубежом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В седьмой раз акция прошла на центральных и региональных площадках, включая Музей Победы на Поклонной горе, где волонтеры помогали в организации регистрации, сопровождении гостей и контроле за соблюдением правил.
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила: «Молодежь становится движущей силой "Диктанта Победы". Более 30 тыс. волонтеров Победы помогают в проведении акции как в России, так и в других странах. И это не просто помощь и проверка знаний – это живая связь поколений».
В Москве мероприятие прошло при поддержке более 90 волонтеров, а в Алтайском крае на 340 площадках работали свыше пятисот добровольцев. В ряде регионов, таких как Нижегородская, Белгородская и Ростовская области, волонтеры организовали зоны навигации, регистрации и встреч участников, а также поддержали написание писем военнослужащим спецоперации. Международные команды присоединились к акции в Австралии, Эквадоре, Сербии и Киргизии.
На церемонии старта выступил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, а также прозвучали приветствия из разных регионов России, Беларуси, Китая и Севастополя. Акция проходила с участием ветеранов Великой Отечественной войны и почетных гостей.