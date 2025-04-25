В Херсонской области стартовала эстафета передачи 84-метровой Георгиевской ленты

Tекст: Дарья Григоренко

Акция стартовала 25 апреля в Геническе. Более ста человек развернули 84-метровую Георгиевскую ленту, которую передали в Новотроицкий округ. Инициатива принадлежит «Единой России» и совпала с проведением «Диктанта Победы», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В каждом округе полотнище будут встречать волонтеры «Единой России» и муниципальные депутаты. Мы дали задание подготовить к встрече ленты в каждом округе свои активности. Где-то это будет мини-концерт, где-то выставка. Места встреч полотнища будут тоже не только центральные площади, но и мемориалы, памятные места, уникальные точки, как, например, заповедник Аскания-Нова. Эстафета затронет каждый из 14-ти округов левобережья, включая прифронтовые и отдаленные», – рассказал заместитель председателя Херсонской областной думы Павел Тропкин.

Среди участников в Геническе были волонтеры «Единой России», представители движения «Волонтеры Победы», юнармейцы, воспитанники центра «ВОИН», военные Росгвардии, общественники. После завершения этапа первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Павел Тропкин передал копию Знамени Победы депутату облдумы Андрею Сабинову для доставки в Новотроицкий округ вместе с лентой.

«Лента Победы проедет через все 14 округов левобережья. В каждом районе ее будут встречать торжественно – на площадях, у памятников, в особых местах, вроде Аскании-Новы. Форматы разные: где-то концерт, где-то выставка. Но суть одна – уважение к Великой Победе и ее героям», – подчеркнул секретарь Херсонского регионального отделения «Единой России», губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Параллельно стартовала акция «Георгическая лента» – волонтеры начали раздавать ленточки жителям региона.