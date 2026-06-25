  • Новость часаМакрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска танкера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Остров Наполеона пугает французское руководство
    Новейший легкий истребитель Як-130М впервые поднялся в небо
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    Генерал НАТО заявил о наращивании войск возле Калининграда
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до шести человек
    Apple без предупреждений удалила приложения VK из App Store
    СВР: Запад использует лазейку в конвенции ООН для изъятий грузов судов
    Власти Дагестана ограничили продажу бензина 20 литрами в одни руки
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    11 комментариев
    25 июня 2026, 12:22 • Новости дня

    Франция начала внедрение квантовых технологий в сферу обороны

    Франция открыла оборонный кампус Defence Quantum Campus для нужд вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    Новый Defence Quantum Campus начал работу в пригороде Парижа, чтобы ускорить внедрение квантовых технологий в оборону и укрепить европейские позиции в этой сфере.

    «Франция создала новый Квантовый кампус для нужд обороны, призванный ускорить внедрение квантовых технологий в вооруженных силах и не допустить отставания Европы от США и Китая в этой сфере, которая считается критически важной для будущего экономического и военного могущества. Кампус… начал работать 1 июня в пригороде Парижа», – говорится в материале Euractiv. Проект получил название Defence Quantum Campus.

    Как отмечает Euractiv, квантовые технологии в обороне рассматриваются для постквантовой криптографии, защищающей каналы связи от атак с применением квантовых компьютеров, навигации с квантовыми датчиками без использования GPS, а также для улучшения систем обнаружения. Ксавье Грисон, главный инженер кампуса по вооружениям, заявил, что цель состоит в достижении к 2032 году вычислительной мощности, превосходящей самые мощные традиционные компьютеры, передает РИА «Новости».

    По данным издания, кампус должен стать связующим звеном между исследователями, оборонными компаниями, стартапами и инвесторами, чтобы превратить научный потенциал Франции в «реальные военные возможности». Отдельное направление работы – развитие международного сотрудничества в сфере квантовых вычислений, прежде всего с государствами Евросоюза.

    Грисон подчеркнул, что США остаются важным партнером, однако сотрудничество с ними связано с определенными сложностями. По его словам, становится все труднее выстраивать «сбалансированное сотрудничество» и одновременно сохранять суверенитет в области новых технологий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не раз выступал в поддержку развития квантовых вычислений в стране. В мае он сообщил, что Париж намерен выделить 1,5 млрд евро на стратегию в сфере квантовых технологий и производство полупроводников в рамках европейской инициативы Advanced Semiconductor Technologies. Во время апрельского визита Макрона в Южную Корею Париж и Сеул подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в областях искусственного интеллекта, полупроводников и квантовых технологий, предусматривающее совместные исследования и расширение связей между промышленностью и академической средой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft представила топологический квантовый чип Majorana 2 для создания коммерческого квантового компьютера к 2029 году.

    Франция и Индия договорились усилить сотрудничество в сфере обороны, искусственного интеллекта и квантовых технологий в рамках года франко-индийских инноваций.

    Франция выступает главным инициатором наращивания военного присутствия стран ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе до уровней, сопоставимых с пиком времен холодной войны.

    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

    Комментарии (6)
    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


    Комментарии (3)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

    Комментарии (6)
    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 15:46 • Новости дня
    Американские военные ликвидировали высокопоставленного главаря ИГ в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате точечного удара американской авиации на северо-западе Сирии был убит один из ключевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    Об успешной операции по ликвидации высокопоставленного члена ИГ сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), передает РИА «Новости».

    «Силы Центрального командования США 19 июня нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ», – говорится в официальном заявлении американского военного ведомства.

    Детали операции и имя убитого командира на данный момент не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американские военные нанесли авиаудары по позициям террористической группировки в Сирии.

    В декабре прошлого года авиация США атаковала десятки складов оружия боевиков.

    В августе американские силы уничтожили на севере страны потенциального главаря сирийской ячейки.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За время спецоперации выпуск отечественной бронетехники вырос вчетверо, при этом боевые машины получили более 200 конструктивных улучшений.

    Производитель тяжелой бронетехники «Уралвагонзавод» с начала спецоперации существенно увеличил объемы выпуска продукции военного назначения, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы отмечается, что предприятие выпускает всю линейку тяжелой бронетехники для российской армии, включая новейшие танки Т-90М.

    «С начала специальной военной операции производство военной продукции увеличено в четыре раза, а в боевые машины внесено свыше 200 изменений, направленных на повышение их мощи и защищенности», – говорится в релизе концерна.

    В связи с ростом потребности в боевых машинах завод перешел на круглосуточный режим работы. Была проведена программа перемещения персонала, позволившая быстро сосредоточить ресурсы на выпуске танков. Конвейер, как подчеркивает предприятие, заработал без сбоев, ежемесячные объемы выпуска и поставок в войска начали расти, параллельно развернулась масштабная работа по улучшению тактико-технических характеристик бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы по опыту спецоперации.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов сообщил о непрерывной модернизации танка Т-90М с установкой всеракурсной системы противодействия беспилотникам.

    Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения и значительном увеличении объемов производства и поставок бронетехники с началом спецоперации.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России расширили зону контроля у Любицкого Запорожской области, они продвинулись вперед и заняли позиции в лесополосе на территории восточной части населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшие сутки в районе Любицкого в Запорожской области велись боевые действия. По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта – в лесополосе», – сказал он ТАСС.

    Ранее Марочко отмечал, что бойцы вплотную подошли к поселку. После этого начались активные боестолкновения за полный контроль над этой территорией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 06:57 • Новости дня
    Боец «Охотник» рассказал о спасении детей из Родинского под бронежилетами

    Tекст: Катерина Туманова

    Двоих детей трех и пяти лет вместе с бабушкой российские военнослужащие вывозили из опасной зоны на протяжении трех суток, укрывая в автомобиле тяжелой защитной экипировкой, рассказал замкомандира 5-го комендантского полка с позывным «Охотник».

    Операция по спасению мирных жителей проходила при поддержке всех родов войск на Добропольском направлении. Родители спасенных малышей ранее погибли от рук украинских боевиков из-за подозрений в симпатиях к России, передает Минобороны.

    «Было привлечено максимальное количество личного состава, военнослужащие были расставлены на самых опасных участках следования. Данных детей – три года и пять лет – вместе с родной бабушкой я посадил к себе в машину. Мы укрыли их максимальным количеством бронежилетов», – приводит ТАСС слова «Охотника.

    Военнослужащий добавил, что для обеспечения безопасности на маршруте активировали все доступные средства радиоэлектронной борьбы. Процедура вывода семьи в тыловые районы заняла трое суток, сейчас спасенные находятся в пункте временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с помощью дрона спасли семью из Волчанска. ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра.


    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Американская Anduril нацелилась на завод Nissan для военных дронов

    Reuters: Anduril наладит производство военных БПЛА на японском заводе Nissan

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Anduril заинтересовалась заводом Nissan Oppama в Японии, где с 1961 года выпустили около 18 млн автомобилей и планировали закрытие в 2028 году.

    Переговоры о покупке завода Oppama ведет американская оборонная компания Anduril, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Площадка принадлежит автопроизводителю Nissan и расположена недалеко от Токио. Цель возможной сделки – развернуть на японском предприятии производство военных беспилотников.

    В материале подчеркивается, что завод Oppama стал символом промышленного возрождения Японии и одним из первых крупных автозаводов, построенных в стране после окончания Второй мировой войны. Предприятие открылось в 1961 году, на его конвейере выпустили около 18 млн автомобилей. Ранее Nissan объявил о планах закрыть завод в 2028 году.

    «Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о приобретении сборочного завода Nissan Motor под названием Oppama, расположенного недалеко от Токио, с целью налаживания производства военных дронов в Японии», – говорится в сообщении. В Nissan отказались комментировать ход переговоров с Anduril и отметили, что решение о будущем владельце завода пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Anduril, поставляющая БПЛА на Украину, провалила испытания своих беспилотников и систем противодействия дронам.

    Техногиганты Anduril и Meta работают над созданием устройств расширенной реальности для армии США с использованием ИИ и платформы Lattice.

    Токийская корпорация Terra Drone подписала второй инвестиционный контракт с украинскими производителями армейских дронов, вызвав дипломатический скандал и протест Москвы.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию

    «Калашников» договорился поставить Индии дроны «Каракурт» до конца года

    Tекст: Мария Иванова

    Российский концерн планирует отправить в Индию партию гражданских квадрокоптеров «Каракурт» и обсуждает запуск их лицензионного производства на местных мощностях.

    Концерн «Калашников» заключил контракт на поставку гражданских беспилотников коптерного типа «Каракурт» индийскому партнеру, сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

    Поставка партии БЛА будет выполнена в адрес заказчика до конца 2026 года, документ подписан в ходе десятой выставки India Homeland Security Expo.

    Одновременно ведутся переговоры об организации лицензионного производства «Каракурта» в Индии для дальнейшей продажи конечным пользователям. Интерес к аппарату проявляют подразделения полиции этой страны.

    «Интерес к «Каракурту» в Индии очень большой, в первую очередь, со стороны подразделений полиции, – поясняет директор по развитию бизнеса в Индии концерна «Калашников» Максим Караваев. – Аппарат отличается малыми размерами и массой, и у него есть огромное преимущество в сравнении с конкурентами - он прошел апробацию в зоне проведения СВО и получил благоприятные отзывы». Караваев подчеркнул, что эти характеристики выделяют дрон на фоне сопоставимых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное лицензионное производство разведывательных и ударных беспилотников.

    Новейшие беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» впервые представили на выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    Главное
    Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска танкера
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу
    Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ
    Началась сборка серийных двигателей ПД-8 для SJ-100
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии

    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости

    В ОАК радуются тому, что окончательно подтвердили дальность полета лайнера МС-21. И хотя она пока меньше изначальных расчетных показателей, ее достаточно, чтобы охватить до 90% внутренних авиарейсов. В дальнейшем разработчики хотят сделать универсальную машину для всех отечественных маршрутов. Как конструкторы рассчитывают расширять возможности российского авиалайнера? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену

    Сергей Лавров заявил, что гипотетический ввод западных контингентов на территорию Украины приведет к созданию «новой Берлинской стены». По мнению экспертов, данное заявление министра – это не риторический прием, а предельно жесткий сигнал внешней аудитории. Обращаясь к европейскому общественному мнению, министр использовал один из самых болезненных символов прошлого – травму разделенной Германии. В чем смысл этого посыла и кому конкретно он адресован? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита от ударов дронов становится общей задачей

    России необходимо наращивать защиту тыла от атак БПЛА. Для этого уже есть ключевые технологии и главная задача – сформировать комплексную систему по своевременному обнаружению атак дронов и их более эффективному перехвату. Такой подход, считают эксперты, позволит выполнить поставленную президентом задачу по купированию воздушных угроз для российской инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Остров Наполеона пугает французское руководство

    Не иначе как угрозой сепаратизма называют во Франции только что принятый закон о «невиданной автономии» Корсики. Как получилось, что этот остров приблизился к исполнению давней мечты о независимости – и почему на самом деле французское руководство вовсе не горит желаем давать родине Наполеона какие-то новые полномочия? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации