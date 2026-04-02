Московские инженеры представили обновленный ударный дрон «Скворец-В2»

Tекст: Валерия Городецкая

Это усовершенствованный аппарат одной из самых массовых моделей дронов, используемых в зоне СВО на Украине, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью «Скворца-В2» являются два видеопередатчика, что позволяет оператору продолжать задание в случае подавления одного из каналов связи.

«Это еще один способ обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Такой дрон отлично работает как сам по себе, так и с дроном-ретранслятором. Он применяется на передовой, хорошо себя зарекомендовал, дальность полета – 20-25 километров», – отметил представитель Кулибин-клуба Глеб. Клуб участвует в масштабировании производства, тестировании аппаратов и сборе обратной связи от бойцов.

Линейка дронов «Скворец» теперь расширена за счет моделей с управлением по оптоволокну. Первая партия таких аппаратов уже отправлена в войска. По словам представителя компании-производителя Антона Белозерова, дроны с оптоволоконным управлением не подвержены радиоподавлению, имеют дальность до 20 километров и несут полезную нагрузку до 3,3 килограмма.

В кратчайшие сроки компания разработала и дрон-перехватчик, интегрированный с радарами зенитных подразделений. Такой аппарат способен выйти в район перехвата, сдетонировать дистанционно на расстоянии 4-5 метров от цели, нанося точечный урон и минимизируя ущерб окружающей инфраструктуре.