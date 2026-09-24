Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
ВС России взяли под контроль харьковские Бузово и Хижняково
Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, отметили в Минобороны
В кольце окружения в Харьковской области за минувшие сутки были взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково, продолжаются бои за освобождение Рубленого и Хрипунов, говорится в канале Max Минобороны.
Нанесено поражение формированиям противника в районах Варваровки и Долгенького Харьковской области.
Потери блокированных формирований ВСУ за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих и две бронемашины.
Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение Петропавловки, Приколотного и Лозовой в Харьковской области.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Питомника, Избицкого, Бережного и Великого Бурлука в Харьковской области, отчитались в Минобороны.
А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дорошовки, Грунтовки, Иволжанского, Степок и города Сумы.
Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки противник потерял до 225 военнослужащих, бронемашину и самоходную артиллерийскую установку, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.
Днем ранее ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.
А до этого ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука.