Tекст: Мария Иванова

В кольце окружения в Харьковской области за минувшие сутки были взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково, продолжаются бои за освобождение Рубленого и Хрипунов, говорится в канале Max Минобороны.

Нанесено поражение формированиям противника в районах Варваровки и Долгенького Харьковской области.

Потери блокированных формирований ВСУ за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих и две бронемашины.

Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение Петропавловки, Приколотного и Лозовой в Харьковской области.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Питомника, Избицкого, Бережного и Великого Бурлука в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дорошовки, Грунтовки, Иволжанского, Степок и города Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки противник потерял до 225 военнослужащих, бронемашину и самоходную артиллерийскую установку, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

Днем ранее ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

А до этого ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука.