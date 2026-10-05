Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители
Фицо: Словакия выделит 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители
В 2027 году правительство Словакии направит 250 млн евро на компенсацию населению роста цен на энергоносители, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«Пакет помощи населению составит примерно 250 млн евро. Поэтому мы можем сказать, что тарифы на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут повышаться», – заявил Фицо, передает ТАСС.
В 2026 году власти Словакии выделили более 400 млн евро для компенсации роста стоимости электричества, газа и теплоснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Словакии Фицо отменил визит на Украину из-за болезни.
Фицо заявил об отказе Словакии вступать в «коалицию желающих».
В Словакии провалился референдум о лишении Фицо пожизненных выплат.