  • Новость часаПутин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС
    Полиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    Глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии
    Ростех представил новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка
    Французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 16:07 • Новости дня

    Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Фицо: Словакия выделит 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2027 году правительство Словакии направит 250 млн евро на компенсацию населению роста цен на энергоносители, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    «Пакет помощи населению составит примерно 250 млн евро. Поэтому мы можем сказать, что тарифы на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут повышаться», – заявил Фицо, передает ТАСС.

    В 2026 году власти Словакии выделили более 400 млн евро для компенсации роста стоимости электричества, газа и теплоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Словакии Фицо отменил визит на Украину из-за болезни.

    Фицо заявил об отказе Словакии вступать в «коалицию желающих».

    В Словакии провалился референдум о лишении Фицо пожизненных выплат.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

    Комментарии (6)
    4 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России

    Премьер Латвии после выборов пригрозил России

    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс запросил у Европы дополнительное финансирование на фоне выборов в сейм, объяснив это необходимостью укрепления границ из-за России.

    «Я еще не видел окончательных результатов, поэтому не могу ответить, основываясь на них. Но наша позиция ясна – мы не сотрудничаем с пророссийскими партиями, которые хотят открыть границу, возобновить торговлю и так далее. Наша позиция проста: экономические связи с Россией ослабляют нас», – приводит заявление Кульбергса портал LRT.

    Он добавил, что Россия может «принести немного дополнительных денег», но взамен создаст уязвимость, чтобы впоследствии ею воспользоваться.

    «Я думаю, что мы сильнее, чем когда-либо. Но, конечно, угроза со стороны нашего восточного соседа сохраняется, поэтому вся Европа должна нас поддержать. В настоящее время мы финансируем свою оборону за счет заемных средств. Нам необходима сильная экономика, если мы хотим сохранить прочную границу для Европейского союза», – сказал Кулбергас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент 15-го созыва. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%. Партия премьер-министра Кулбергса победила на парламентских выборах в Латвии.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

    Комментарии (4)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    На парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса

    На парламентских выборах Латвии победила партия премьера Кулбергса

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединенный список» после обработки голосов лидирует на выборах в сейм, согласно данным экзитполов, которые публикует сайт Общественного вещания Латвии (LSM).

    По состоянию на 6:50 (мск) воскресенья, подсчитаны голоса на 990 избирательных участках из 1059, учтено голосов 92,4%, указано в итоговых данных LSM.

    Согласно представленному графику партия премьера Кулбергса «Объединенный список» набрала 35,4% голосов и получает 41 место в парламенте Латвии.

    Партия «Латвия на первом месте» с 13,1% получает 17 мест. Замыкают тройку лидеров «Прогрессивные» с 11,7%, которые займут 15 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    Главред итальянской Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Главред Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянский журналист и главред газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо проанализировал высказывания западных политиков о российской Калининградской области и сделал вывод, что угрозы исходят не от России, которая грозной риторикой предупреждает о намерении защищать свою землю.

    «Газета Il Giornale Unico опубликовала заголовок о том, что Россия угрожает НАТО ядерным оружием. В действительности же Кремль написал, что готов использовать «весь имеющийся в его распоряжении арсенал оружия», но для «защиты» того, что принадлежит ему», – начинает статью в Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.

    Журналист обратил внимание на агрессивную риторику политиков Эстонии и Литвы в адрес Калининградской области. Он отметил проведение учений НАТО вблизи Калининграда, которые имитировали осаду региона.

    Он упомянул сфабрикованные отчеты американских спецслужб о якобы существующих планах Москвы по нападению на европейские страны, включая Италию, Испанию и Францию.

    Травальо прокомментировал и решение властей Литвы одобрить поправки в конституцию, снимающие запрет на размещение иностранных войск и ядерного оружия на территории государства.

    «А именно американских ядерных боеголовок, нацеленных на Калининград, то есть на Россию. И кто кому в итоге угрожает?» – цитирует журналиста «ИноСМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    RMF24: Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские грибники во время прогулки по лесу в центральной части страны нашли урну из гробницы культуры Клохе, датируемую IV веком до нашей эры, и другие древние артефакты, сообщила радиостанция RMF24.

    Во время поиска грибов Яцек Крыницкий и его жена обнаружили на песчаной насыпи древние предметы, возраст которых превышает 2 тыс. лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Среди находок оказалась урна из гробницы культуры Клохе, датируемая примерно IV веком до нашей эры, а также фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта находка связана с древними погребальными обрядами.

    Кроме того, грибник обнаружил серебряный денарий римского императора Коммода (181–192 годы нашей эры). Монета диаметром 17 миллиметров изображает профиль императора в венке на аверсе и фигуру богинь Ромы и Ники на реверсе.

    Свои находки Крыницкий передал специалистам. В настоящее время они выставлены в постоянной экспозиции замка в Ливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Ученые РАН обнаружили самые древние поддельные монеты Московского княжества.

    В июле археологи нашли в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 03:27 • Новости дня
    Слуцкий назвал обвинения России в якобы блокаде Алешек «пробиванием дна»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал лживыми и циничными обвинения Европейской комиссии в адрес России по поводу ситуации в Алешках, в стараниях напрямую скрыть преступления киевского режима.

    «Еврокомиссия пробила дно своим цинизмом и откровенно лживыми обвинениями России в блокаде города Алешки в Херсонской области. Бандеровский режим неделями перекрывает доступ гуманитарным конвоям, но призывы европейских спонсоров Киева «уважать международное право» обращены к Москве», – возмутился Слуцкий в Max-канале.

    Он подчеркнул, что Европа призывает Москву уважать международное право, действуя методами информационных провокаций и игнорируя реальное положение дел. Украинская власть создает искусственную гуманитарную катастрофу для медийного сопровождения своего режима.

    «Даже беглого взгляда на карту достаточно для понимания того, что город остается под мощнейшим обстрелом украинских боевиков на территории, занятой российскими войсками», – добавил лидер ЛДПР.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА. Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Посол в Чехии заявила о самоизоляции Европы из-за желания оградиться от России

    Посол в Чехии Пономарева: Европейцы самоизолировались, желая изолировать Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны настолько стремились изолировать Россию, что в итоге сами оказались в изоляции и информационной блокаде, заявила посол в Чехии Анна Пономарева.

    «Европейцы, похоже, настолько хотели изолировать Россию, что сами абсолютно изолировались – в буквальном смысле: ничего не читают, не смотрят и не слышат, кроме преобладающего антироссийского мейнстрима», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Пономарева отметила, что в условиях подобной информационной блокады население становится легко запугивать. Она задалась вопросом о целях таких действий, отметив, что в этом нет ничего нового.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что западные страны осознали провал идеи изоляции России и перестали ее обсуждать. Кроме того, журнал Foreign Policy также указывал на то, что добиться изоляции Москвы не удалось, и она продолжает активное взаимодействие на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Анна Пономарева назвала ухудшение отношений с Чехией выбором Праги. Она заявила о росте пещерной русофобии в этой стране после 2022 года.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Посол Грозов: Австрия променяла нейтралитет на милитаризацию

    Посол Грозов сообщил о добровольном отказе Австрии от нейтралитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил об окончательном разрушении двусторонних связей из-за стремления Австрии перевести свой нейтральный статус в исключительно военную плоскость.

    «Сегодня мы с сожалением вынуждены констатировать, что Вена совершенно сознательно отходит от устоявшегося в международной практике толкования статуса нейтралитета в сторону исключительно военного измерения», – приводит его слова РИА «Новости» в интервью слависту Талите Орешкович на канале Marsonia News.

    По словам дипломата, австрийское руководство добровольно пожертвовало подлинным нейтралитетом ради европейской солидарности. Это решение наносит прямой ущерб народам обеих стран. Гражданам упорно внушают ложный тезис о неспособности нейтрального статуса обеспечить безопасность.

    В такой ситуации двусторонние отношения переживают глубокий кризис по вине официальной Вены.

    «Российско-австрийские отношения переживают глубочайший кризис. О каком-либо политическом диалоге не может быть и речи. И именно из-за ее [Вены] политики двусторонние отношения, на фоне недружественного курса австрийского политического руководства, …находятся на самом низком уровне», – сказал Грозов.

    Он добавил, что по указанию Брюсселя австрийские власти уже пятый год избегают контактов с российскими представителями. Москва остается открытой для конструктивного диалога, однако ответный шаг должна сделать Австрия.

    «Фактически, мяч находится на стороне Вены», – подытожил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов назвал безобразной политику Австрии по выдаче виз, а также ответил назвавшему Россию «карликом» президенту этой страны. В августе замглавы МИД Дмитрий Люблинский констатировал падение дипломатических связей между странами до минимального уровня.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность нормализации двусторонних отношений из-за ангажированной позиции Вены.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны, правительства которых жаждут «затоптать» Россию, напомнив им о российской ядерной триаде.

    Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

    «Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Польша начала разработку нового закона для военного времени

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск, сообщил глава ведомства, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени, передает РИА «Новости». Косиняк-Камыш отметил, что в настоящее время закон обсуждается между министерствами.

    По словам политика, основные принципы разработки законодательства для противодействия современным угрозам были сформулированы польскими военными с учетом украинского опыта.

    Проект новых правил призван оптимизировать управление, ускорить развертывание войск и адаптировать процедуры к гибридным угрозам, киберугрозам и дезинформации.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что долг правительства – обеспечить готовность государства к различным вызовам, включая войну. Он также заверил, что не хочет никого пугать или ставить в неловкое положение, но заявил об обязанности быть готовыми к наихудшим сценариям.

    В настоящее время решения по подготовке страны к обороне разбросаны по нескольким постановлениям Совета министров, изданным после принятия Закона о национальной обороне 2022 года.

    Министерство считает, что настало время стандартизировать правовую систему в этой сфере. Проект закона предусматривает увязку польского плана реагирования на чрезвычайные ситуации с системой реагирования НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.

    Заместитель главы ведомства Цезарий Томчик заявил о постоянном наращивании военного потенциала страны. Ранее министерство направило гражданам 4 млн брошюр с инструкциями на случай кризисных ситуаций.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Премьер Албании назвал ложью обещания Брюсселя принять Украину в ЕС

    Премьер Албании Рама обвинил Брюссель во лжи об обещаниях Украине членства в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Брюссель во лжи относительно перспектив вступления Украины в Европейский союз.

    «Посмотрите на Украину. То, что ей обещают – это ложь. По обычному пути вступления, с соблюдением всех критериев, ее никогда не примут. Об этом знают все», – заявил Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

    Албанский премьер выразил мнение, что более реалистичным вариантом было бы приглашение Киева за стол переговоров и предоставление Украине полноценного членства по итогам процесса, ориентированного на результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Еврокомиссия исключила вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В четверг Евросоюз отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро.

    До этого в Евросоюзе сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Медведев указал на усталость мира от навязанных Западом правил и решений

    Медведев указал на усталость мира от навязанных Западом правил

    Tекст: Катерина Туманова

    Однополярность решений, предлагаемых Западом, уже утомительна, мир стремится к многополярности, при которой учитываются мнения всех стран, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Мир устал от однополярного характера целого ряда решений, которые принимают западные страны. От навязывания ими так называемого порядка, основанного на правилах – то есть их собственного порядка. Мир должен двигаться в сторону многополярности, учитывать мнение всех стран, а не одного государства. Таков ключевой урок, который необходимо извлечь из произошедших в этом году событий», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Медведев отметил, что западные государства продолжают относиться к странам Глобального Юга с позиции колонизаторов, требуя полного подчинения. Тогда как важнейшей задачей современной глобальной архитектуры безопасности становится отказ от подобной неоколониальной системы и переход к многоцветной картине мира.

    Медведев также сообщил, что Россия подготовила инициативу создания новых механизмов безопасности на Ближнем Востоке. Согласно предложению, Иран и другие страны региона способны самостоятельно урегулировать возникающие проблемы при сотрудничестве с арабским миром, Турцией и Россией, без вмешательства США и Европы.

    Он сообщил, что Россия подготовила инициативу создания новых механизмов безопасности на Ближнем Востоке. Согласно предложению, Иран и другие страны региона способны самостоятельно урегулировать возникающие проблемы при сотрудничестве с арабским миром, Турцией и Россией, без вмешательства США и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев отметил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды и назвал победу над Западом важнейшим событием для России.

    В июне Медведев заявлял, что Россия готова бороться против западного неоколониализма.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мэр Харькова сообщил о пожаре на складах после серии взрывов
    Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта
    «Сбер» запросил у Центробанка статус цифрового депозитария
    В Подмосковье спасли шесть человек из трудового рабства
    Доходы сектора IT в Грузии показали рост в 72% из-за релокантов
    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
    Австралийские какаду стали официальными символами Олимпиады в Брисбене

    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

      2 комментария
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

      2 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации