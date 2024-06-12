Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом

Uniper расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом

Tекст: Валерия Городецкая

Решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд постановил, что Uniper имеет право расторгнуть контракты из-за невыполнения «Газпром экспортом» своих обязательств по поставкам газа с середины 2022 года, говорится в заявлении компании, передает ТАСС. Суд также присудил Uniper компенсацию в размере более 13 млрд евро за недопоставленные объемы газа.

До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями должны были действовать до середины 2030-х.

Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» в Арбитражном суде в Стокгольме после того, как понесла значительные убытки из-за приостановки поставок российского газа, напомнили в компании. В заявлении Uniper утверждается, что решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.

В 2022 году германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году.