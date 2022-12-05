Германская компания начала судебное разбирательство против Газпрома

Германская компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома

Германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году, сообщила газета Handelsblatt.

Handelsblatt пишет со ссылкой на представителя компании, что и Uniper, и RWE имели фиксированные контракты на поставку газа с Газпромом.

При этом с начала сентября российская компания прекратила поставки газа по газопроводу «Северный поток». На этом фоне, как пишет газета, Uniper и RWE должны закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях. Понесенные убытки должен нести Газпром, считают в компаниях, передает ТАСС.

Напомним, энергоконцерн Uniper подал иск к Газпрому с требованием возместить убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. Газпром требования отвергает.