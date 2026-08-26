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Летевший из Антальи в Екатеринбург россиянин умер во время экстренной посадки
Мужчина в возрасте 41 года скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности во время возвращения с турецкого курорта в Екатеринбург, воздушное судно экстренно посадили в Казахстане.
Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Антальи в Екатеринбург, передает ТАСС.
Из-за резкого ухудшения самочувствия одного из путешественников экипаж принял решение о внеплановом приземлении в казахстанском аэропорту Атырау.
Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия, зарегистрированного накануне.
«В настоящее время проводятся комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность», – сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте Казахстана.
Дополнительные подробности инцидента не разглашаются в интересах следствия. Известно лишь, что погибший являлся гражданином России, возвращавшимся домой после отпуска.
В апреле пассажирка «Уральских авиалиний» скончалась на борту летевшего в Екатеринбург самолета.
В феврале следовавший из Пекина в Москву рейс экстренно приземлился в Казани из-за смерти мужчины.
В конце прошлого года борт авиакомпании Lufthansa вынужденно сел в Алма-Ате по причине гибели иностранца.