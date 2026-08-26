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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    21 комментарий
    26 августа 2026, 10:12 • Новости дня

    Летевший из Антальи в Екатеринбург россиянин умер во время экстренной посадки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина в возрасте 41 года скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности во время возвращения с турецкого курорта в Екатеринбург, воздушное судно экстренно посадили в Казахстане.

    Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Антальи в Екатеринбург, передает ТАСС.

    Из-за резкого ухудшения самочувствия одного из путешественников экипаж принял решение о внеплановом приземлении в казахстанском аэропорту Атырау.

    Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия, зарегистрированного накануне.

    «В настоящее время проводятся комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность», – сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте Казахстана.

    Дополнительные подробности инцидента не разглашаются в интересах следствия. Известно лишь, что погибший являлся гражданином России, возвращавшимся домой после отпуска.

    В апреле пассажирка «Уральских авиалиний» скончалась на борту летевшего в Екатеринбург самолета.

    В феврале следовавший из Пекина в Москву рейс экстренно приземлился в Казани из-за смерти мужчины.

    В конце прошлого года борт авиакомпании Lufthansa вынужденно сел в Алма-Ате по причине гибели иностранца.

    24 августа 2026, 09:03 • Новости дня
    Партия «Адилет» победила на выборах в парламент Казахстана

    Партия «Адилет» набрала более 71% голосов на выборах в парламент Казахстана

    Партия «Адилет» победила на выборах в парламент Казахстана
    @ TIM/UR BATYRSHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Адилет», образованная в этом году и поддерживающая курс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, получает 71,17% голосов по итогам выборов в Курултай (однопалатный парламент) республики. Она должна получить большинство из 145 мест и стать правящей партией, свидетельствуют предварительные итоги голосования, оглашенные ЦИК страны.

    По предварительным данным ЦИК Казахстана, партия «Адилет» получает 71,17% голосов избирателей на выборах в однопалатный парламент республики, передает ТАСС.

    Политическая сила, созданная в этом году и поддерживающая курс президента Касым-Жомарта Токаева, должна занять большинство из 145 мест в Курултае.

    «По предварительным данным, явка составила 74,08%», – сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров на специальном брифинге. Свои голоса за партию-лидера отдали более 6,5 млн из 12,6 млн имеющих право голоса граждан.

    Окончательные результаты голосования Центральная избирательная комиссия страны подведет и опубликует позднее. Предварительные цифры были представлены журналистам и международным наблюдателям в Астане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная политическая реформа упразднила прежний двухпалатный парламент страны.

    Власти организовали более десяти тысяч избирательных участков по всей республике и за рубежом.

    По данным масштабного экзитпола партия «Адилет» набрала 71,8% голосов.

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    23 августа 2026, 22:43 • Новости дня
    Партия «Адилет» стала лидером на выборах в курултай Казахстана

    Tекст: Катерина Туманова

    Политическая партия «Адилет» уверенно выигрывает первые выборы в новый однопалатный парламент Казахстана с результатом более 70% голосов избирателей, следует из данных Института евразийской интеграции, следом идут еще четыре партии.

    «Институт евразийской интеграции по заказу агентства «Хабар» провел масштабный exit poll, согласно его результатам, партия «Адилет» набрала 71,8% голосов», – передает РИА «Новости» данные организации.

    Следом за лидером расположилась партия «Республика» с результатом 5,4%. Общенациональная социал-демократическая партия получила 5,2%, а демократическая партия «Ак жол» – 5,1%.

    Народную партию Казахстана поддержали 3% избирателей, партию зеленых «Байтак» – 1%. Против всех проголосовали 2,1% опрошенных.

    В воскресенье в Казахстане прошли первые выборы в однопалатный парламент – курултай. Переход к новой законодательной системе был закреплен конституцией, принятой на мартовском референдуме и вступившей в силу 1 июля.

    В голосовании участвовали семь партий, выдвинувших 545 кандидатов на 145 мандатов сроком на пять лет.

    Предварительная явка к 18.00 мск достигла 74,19%, в выборах приняли участие более 9,3 млн граждан.

    Партия «Адилет», зарегистрированная 1 июня 2026 года и объединившаяся с правящей «Аманат», стала крупнейшей в стране. В программе она выступает за снижение налогов для бизнеса, рост доли среднего предпринимательства в экономике до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это первые в истории страны выборы в однопалатный парламент – Курултай. На 145 мест в однопалатном парламенте претендовали 545 кандидатов от политических партий.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Прокуратура в Турции начала расследование из-за новости о «смерти Эрдогана»
    Прокуратура в Турции начала расследование из-за новости о «смерти Эрдогана»
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкая прокуратура открыла расследование в отношении газеты Denge из-за публикации о «смерти Эрдогана», сообщил портал Odatv.

    Сообщение появилось в соцсетях газеты Denge 25 августа под заголовком «Эрдоган умер», при этом имя умершего человека изначально не уточнялось, передает ТАСС со ссылкой на Odatv.

    Позже на сайте издания появилось уточнение: речь шла о смерти женщины по имени Гюльшен Эрдоган, не имеющей отношения к главе государства. Прокуратура города Айдын расценила первоначальную публикацию как введение общественности в заблуждение и начала расследование.

    Правоохранители выдали ордера на арест редактора газеты, руководителя ее офиса и автора материала. Дело возбуждено по статье 217 турецкого уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в интернете появились слухи о плохом состоянии здоровья Тайипа Эрдогана.

    В апреле 2023 года сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.

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    24 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    @ Roman Naumov /URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и ряду руководителей государств СНГ за поздравления с проведением парламентских выборов.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег – президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона – за теплые поздравления в связи с успешным проведением первых в истории суверенного Казахстана выборов в однопалатный курултай», – сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало зрелость и единство граждан. Проводимые в республике реформы пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Также он пожелал главам дружественных государств успехов в реализации их планов.

    Выборы в Курултай состоялись в минувшее воскресенье. Барьер в 5% преодолели пять из семи участвовавших партий. Крупнейшая политическая сила «Адилет» получила 71,17% голосов избирателей при итоговой явке 74,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Курултай. По предварительным данным ЦИК эта политическая сила набрала 71,17% голосов избирателей.

    Миссия наблюдателей СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.

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    23 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Токаев осудил мужские объятия и призвал к рукопожатиям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал привычку мужчин обниматься при встрече, назвав это не соответствующим казахским обычаям.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство привычкой мужчин обниматься при встрече, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что подобное поведение противоречит исконным казахским традициям, и призвал соотечественников отказаться от этой практики.

    «Это не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать <...>. Никогда в наших обычаях этого не было. Тем более люди в военной форме. Генералы начинают обниматься друг с другом. Что это такое?» – заявил казахстанский лидер журналистам после голосования на парламентских выборах в Астане.

    Токаев отметил, что особенно неуместно такие проявления чувств выглядят в армейской среде. По его мнению, невозможно представить маршалов Советского Союза обнимающимися. Вместо этого президент посоветовал мужчинам ограничиваться крепким рукопожатием, а в случае особой радости – прикладывать правую руку к сердцу. Он также добавил, что лично инициировал создание нового кодекса поведения.

    Токаев назвал преждевременными разговоры о своем участии в следующих выборах главы государства.

    В конце прошлого года лидер республики подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (признана экстремистской и террористической, запрещена в России).

    Ранее Токаев выразил недовольство из-за насмешек над страной.

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    23 августа 2026, 17:08 • Новости дня
    Эрдоган запланировал обсудить с правительством безопасность в Черном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с правительством ситуацию на Украине и безопасность мореплавания в Черном море на заседании в Ахлате.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей неделе проведет заседание кабинета министров в городе Ахлат, передает РИА «Новости». Встреча будет приурочена ко Дню победы, который отмечается в стране 30 августа.

    «В связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню победы, отмечаемому 30 августа, заседание кабмина состоится на предстоящей неделе в провинции Ахлат. Господин президент обсудит с правительством как внутреннюю, так и внешнеполитическую повестку», – рассказал источник в администрации турецкого лидера.

    Ожидается, что особое внимание участники заседания уделят ситуации на Украине и вопросам безопасности судоходства в Черном море. Также в повестке дня значатся переговоры между США и Ираном, обстановка в Сирии и секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в турецком правительстве сообщил об отсутствии конкретных договоренностей по защите гражданского флота.

    В июле министры иностранных дел Турции и Украины обсудили безопасность судоходства по телефону.

    В конце мая беспилотник атаковал турецкое грузовое судно на пути из Одессы.

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    23 августа 2026, 12:41 • Новости дня
    Токаев назвал преждевременными разговоры о своем участии в выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что разговоры о его участии в следующих выборах главы государства являются преждевременными.

    Токаев заявил, что пока не готов обсуждать свое возможное участие в будущей президентской гонке, ссылаясь на необходимость решения масштабных социальных задач в стране, передает ТАСС.

    «Конституционный суд принял такое решение. Оно законно, естественно, и правом переизбрания я обладаю в законном порядке. Но что касается предстоящих выборов, или, как вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку, как я уже выразился, мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной, и фактически превратить весь Казахстан в большую стройку, прежде всего социальных объектов для граждан», – сказал президент журналистам.

    Глава государства отметил, что, возможно, в следующем году он даст более конкретный ответ о своих планах на переизбрание. Согласно конституции, президент Казахстана имеет право занимать пост один раз на семилетний срок. После принятия новой конституции в этом году Конституционный суд постановил, что переизбрание будет считаться первым сроком, и действующий лидер может участвовать в выборах.

    Касым-Жомарт Токаев был впервые избран президентом в 2019 году после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. В 2022 году на внеочередных выборах его переизбрали по старой конституции, которая также ограничивала нахождение на посту одним сроком. Нынешние полномочия президента истекают в 2029 году, и ранее он сообщал, что выборы состоятся именно тогда.

    Конституционный суд Казахстана разрешил действующему президенту баллотироваться на новый срок.

    В начале июля в Казахстане вступила в силу новая конституция.

    Незадолго до этого Касым-Жомарт Токаев анонсировал кардинальные изменения в системе управления страной.

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    23 августа 2026, 10:46 • Новости дня
    Памфилова оценила готовность избирательных участков в Казахстане

    Памфилова отметила абсолютную готовность избирательных участков в Казахстане

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование на выборах в однопалатный парламент в Казахстане стартовало без задержек при высоком уровне организации процесса, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

    Памфилова после посещения нескольких пунктов голосования в Астане заявила, что избирательные участки в день парламентских выборов открылись вовремя и полностью готовы к приему граждан, передает ТАСС.

    «Сегодня объехали ряд участков, посмотрели. Абсолютная готовность, вовремя наши коллеги приехали, участки вовремя открылись. Все очень корректно проходит, тайное голосование обеспечено, организация отличная», – сказала она журналистам в ходе наблюдения за процессом.

    Председатель Центризбиркома добавила, что дождливая погода не помешала жителям прийти на выборы. По ее словам, осадки приносят местному населению только радость и совершенно не смущают голосующих.

    В Казахстане начались первые выборы в однопалатный парламент Курултай.

    За первые три часа голосования свои голоса отдали более 2 млн граждан республики.

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    23 августа 2026, 13:49 • Новости дня
    При взрыве на металлургическом заводе в Турции пострадали два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на металлургическом заводе в районе Теккекёй в турецкой провинции Самсун пострадали двое рабочих, сообщает газета Yeni Akit.

    ЧП случилось на заводе в районе Теккекёй в турецкой провинции Самсуноколо половины шестого утра по местному времени. Во время попытки включения оборудования прогремел взрыв, который повредил окна и двери в помещении, передает ТАСС.

    На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции и медицинские бригады. Двух пострадавших сотрудников доставили в местную больницу после оказания первой помощи. Правоохранительные органы Турции начали официальное расследование для установления всех причин и обстоятельств инцидента на предприятии.

    Месяцем ранее на химическом предприятии в Стамбуле произошла крупная утечка опасных веществ.

    В июне взрыв на фабрике фейерверков в турецкой провинции Нигде привел к гибели одного сотрудника.

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    23 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Босфорский пролив из Азии в Европу переплыли около 2,5 тыс. пловцов

    Босфорский пролив из Азии в Европу переплыли около 2,5 тыс. пловцов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле состоялся 38-й межконтинентальный заплыв через Босфорский пролив, в котором приняли участие около 2,5 тыс. спортсменов.

    Почти 2,5 тыс. спортсменов из Турции и других стран переплыли Босфорский пролив в ходе межконтинентального заплыва, передает РИА «Новости». Маршрут длиной 6,5 километра пролегал от причала Канлыджа в Азии до парка Куручешме в Европе. По предварительным данным, мероприятие прошло без происшествий.

    В этом году в соревновании приняли участие 2430 человек, что на 16% меньше прошлогоднего показателя. Количество российских пловцов сократилось более чем в полтора раза, составив 289 человек. Температура воды и воздуха была комфортной, около 25 градусов, а организаторы усилили меры безопасности: каждого обязали использовать специальный оранжевый буй.

    Стоимость участия увеличилась на 100 евро и достигла 650 евро. В прошлом году заплыв омрачился трагедией: погиб 29-летний россиянин Николай Свечников, тело которого нашли лишь в январе. Семья спортсмена подала жалобу в прокуратуру Стамбула, требуя возбудить уголовное дело против организаторов.

    Межконтинентальные соревнования в Босфоре проводятся с 1989 года. В этом году, по предварительной информации, весь пьедестал заняли турецкие спортсмены. Лучшее время среди мужчин показал Селим Огуз (51 минута 13 секунд), среди женщин – Су Инал (54 минуты 54 секунды).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья погибшего пловца Николая Свечникова заявила о намерении подать в суд на организаторов соревнований.

    В январе текущего года турецкая морская полиция нашла в проливе тело мужчины в гидрокостюме.

    Позже генеральное консульство России в Стамбуле официально подтвердило факт обнаружения погибшего россиянина.

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    24 августа 2026, 11:35 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Курултай, сообщили в Кремле.

    «Примите поздравления по случаю победы правящей партии «Адилет» на первых в истории Казахстана выборах в однопалатный парламент – Курултай», – подчеркнул Путин в своем обращении на сайте Кремля.

    «Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на упрочение внутриполитической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее интересов на международной арене», – отметил Путин в поздравлении Токаеву.

    Глава государства выразил уверенность в плодотворном взаимодействии депутатов Курултая с российскими парламентариями. По его словам, это послужит дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

    По предварительным данным Центризбиркома, правящая партия «Адилет» набрала 71,17% голосов избирателей.

    Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.

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    25 августа 2026, 11:25 • Новости дня
    Ekonomim: Передача оружия Украине рассорит Анкару и Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отношения Турции и России могут вступить в период охлаждения на фоне возможного решения Анкары передать США американское оружие для последующей отправки Украине, пишет турецкая газета Ekonomim.

    Взаимодействие Москвы и Анкары может вступить в фазу охлаждения из-за планов турецкой стороны передать Вашингтону оружие для последующей отправки на Украину, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 августа заявила, что российское ведомство пока не получило разъяснений по этому вопросу.

    Обозреватели издания Ekonomim отмечают, что подобный шаг способен подорвать особый статус Анкары в Североатлантическом альянсе. «Передача вооружений Украине может ослабить оборонный потенциал самой Турции, поскольку часть имеющихся у нее систем будет направлена за рубеж. С другой стороны, это заметно испортит отношения с Россией», – указывает автор материала.

    Корректировка внешнеполитического курса может быть связана с нежеланием президента Реджепа Тайипа Эрдогана портить контакты с американским лидером.

    Ранее конгресс США обнародовал данные о планах передать Киеву 12 установок РСЗО, более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов, 47 тыс. снарядов и 70 ракет ATACMS из турецких арсеналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Турецкие власти заявили об отсутствии информации по данному вопросу.

    Российские эксперты спрогнозировали отдаление перспектив мирного урегулирования конфликта в случае реализации этих намерений.

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    24 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Миссия СНГ признала выборы в Курултай Казахстана открытыми и конкурентными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выборы в Курултай, новый однопалатный парламент Казахстана, были открытыми и конкурентными, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко.

    Выборы в Курултай, новый однопалатный парламент Казахстана, стали открытыми и конкурентными, передает РИА «Новости».

    Глава миссии наблюдателей СНГ, заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко на брифинге в Астане заявил: «Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводам о том, что выборы депутатов Курултая Республики Казахстан являлись справедливыми, конкурентными и открытыми, обеспечили реализацию права граждан Республики Казахстан на свободное волеизъявление».

    По словам Петришенко, голосование 23 августа 2026 года прошло на высоком организационном уровне и в полном соответствии с избирательным законодательством республики. Он отметил, что миссия зафиксировала новые подходы к информированию молодежи, включающие целенаправленную работу с разными возрастными группами, активные коммуникации в социальных сетях и использование платформ с подключением технологий искусственного интеллекта.

    Наблюдатели связали эти нововведения с ростом явки, в том числе в городах с традиционно низкой активностью избирателей. Предварительная явка в Алма-Ате, по оценке Петришенко, стала самой высокой за последние 20 лет. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что общенациональная явка на выборах в Курултай составила 74,8%. В воскресенье в стране прошли первые в истории республики выборы в новый высший законодательный орган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане начались первые выборы в однопалатный парламент Курултай, для которых открыты более 10 тыс. избирательных участков в стране и за рубежом.

    Партия «Адилет», образованная в этом году и поддерживающая курс президента Касым-Жомарта Токаева, по предварительным данным ЦИК получает 71,17% голосов на выборах в Курултай и должна сформировать большинство из 145 мест.

    Выборы в однопалатный парламент Курултай проходят после масштабной политической реформы и вступления в силу новой конституции Казахстана, упразднившей прежний двухпалатный парламент.

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    25 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    На втором крупнейшем НПЗ Казахстана произошел сбой электроснабжения

    Сбой электроснабжения на Шымкентском НПЗ в Казахстане устранили без последствий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой в электроснабжении произошел на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Казахстане, который является одним из крупнейших в республике. Сейчас подача энергии восстановлена, завод продолжает работу обычном о режиме, сообщили в пресс-службе компании «Казмунайгаз», которая является акционером завода.

    Перебои с подачей электричества произошли на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе, передает ТАСС.

    В настоящее время подача энергии полностью восстановлена, и предприятие продолжает функционировать в привычном режиме.

    «Касательно ситуации на Шымкентском НПЗ. Произошла посадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения 220 кВ АО «KEGOC», – сообщили в пресс-службе компании «Казмунайгаз», выступающей акционером завода. В сообщении также уточняется, что сейчас производится перезапуск одной технологической установки.

    Представители компании подчеркнули, что инцидент не оказал никакого влияния на суточный объем выпуска нефтепродуктов. Шымкентский завод остается одним из важнейших предприятий республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана снизили план добычи нефти на текущий год из-за атак на инфраструктуру.

    Ранее в Минэнерго республики исключили сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума.

    В июле государственная компания «КазМунайГаз» заявила о сокращении добычи сырья на Карачаганакском месторождении.

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    25 августа 2026, 11:49 • Новости дня
    В Астане заявили о планах перерабатывать российскую нефть

    Минэнерго Казахстана сообщило о переработке российской нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство энергетики Казахстана заявило, что нефтеперерабатывающий завод «Конденсат», находящийся в республике, будет перерабатывать российскую нефть и направлять 70% от полученной продукции в Россию, а оставшиеся 30% оставлять в Казахстане, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Министерство энергетики Казахстана сообщило, что нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» начнет перерабатывать российскую нефть, передает ТАСС.

    Согласно договоренностям, 70% полученной продукции направят в Россию, а оставшиеся 30% – востребованные бензин и дизель – останутся на внутреннем рынке республики.

    «На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов – бензина и дизеля, остальное будет отправляться в Россию», – заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

    Министр добавил, что считает эти условия нормальными. Он также подчеркнул, что собственник предприятия не находится под санкциями, поэтому ограничительные меры завод не затронут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минэнерго Казахстана выразило готовность рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию.

    В мае Москва и Астана подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.

    Для развития партнерства стороны запланировали увеличение транзита российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн.

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