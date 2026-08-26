Летевший из Антальи в Екатеринбург россиянин умер во время экстренной посадки

Партия «Адилет» победила на выборах в парламент Казахстана

Партия «Адилет» набрала более 71% голосов на выборах в парламент Казахстана

Tекст: Дмитрий Зубарев

По предварительным данным ЦИК Казахстана, партия «Адилет» получает 71,17% голосов избирателей на выборах в однопалатный парламент республики, передает ТАСС.

Политическая сила, созданная в этом году и поддерживающая курс президента Касым-Жомарта Токаева, должна занять большинство из 145 мест в Курултае.

«По предварительным данным, явка составила 74,08%», – сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров на специальном брифинге. Свои голоса за партию-лидера отдали более 6,5 млн из 12,6 млн имеющих право голоса граждан.

Окончательные результаты голосования Центральная избирательная комиссия страны подведет и опубликует позднее. Предварительные цифры были представлены журналистам и международным наблюдателям в Астане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная политическая реформа упразднила прежний двухпалатный парламент страны.

Власти организовали более десяти тысяч избирательных участков по всей республике и за рубежом.

По данным масштабного экзитпола партия «Адилет» набрала 71,8% голосов.