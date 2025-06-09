  • Новость часаМэр Лос-Анджелеса назвала ввод войск в город «опасной эскалацией»
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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского
    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать
    Бойцы СВО стали главными дипломатами России
    Поклонская появилась в Москве с новой прической
    Мединский объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ
    Мединский: Если бы Украина хотела мира, договор был бы подписан
    Минобороны показало кадры возвращения военных до 25 лет из плена
    Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Информационные технологии могут стать идеологией будущего

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

    10 комментариев
    9 июня 2025, 21:20 • Новости дня

    Власти Турции опровергли слухи о плохом здоровье Эрдогана

    Власти Турции опровергли слухи о плохом здоровье Эрдогана
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг распространившиеся в YouTube слухи о якобы плохом состоянии здоровья Тайипа Эрдогана.

    В сообщении Центра подчеркивается, что заявления местного журналиста Левента Гюльтекина содержали необоснованные обвинения, грубые выражения и являются нападками на президента, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что Эрдоган активно выполняет конституционные обязанности и прикладывает максимум усилий для служения нации. Там подчеркнули, что официальные лица и политики, общающиеся с Эрдоганом, отмечают его хорошую память и стойкость в принятии решений.

    В заявлении Центра также указано, что лица, распространяющие дезинформацию в социальных сетях, демонстрируют отсутствие ответственности и серьезности, выставляя себя на посмешище.

    В апреле 2023 года сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.

    Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления.

    9 июня 2025, 13:18 • Новости дня
    Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область
    Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский государственный обвинитель сообщил, что с 1 мая по 30 ноября 2024 года датчанка Аннабель Йоргенсен участвовала в боевых действиях против Вооруженных сил России на территории Украины и в Курской области, получая регулярные выплаты.

    За этот срок Йоргенсен заработала не менее семи тысяч долларов, передает ТАСС.

    По данным обвинения, Йоргенсен не позднее 31 мая 2024 года прибыла в пункт дислокации интернационального легиона на Украине, где добровольно вступила в батальон «Арей» 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и заключила контракт на ежемесячные выплаты не меньше одной тысячи долларов. После завершения военной подготовки ей выдали автомат Калашникова АК-74 и боеприпасы.

    Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Йоргенсен стартовало 9 июня во 2-м Западном окружном военном суде. Часть процесса проходит в закрытом режиме из-за присутствия информации, составляющей государственную тайну. Прения сторон и оглашение приговора запланированы в открытом судопроизводстве.

    Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    9 июня 2025, 00:04 • Новости дня
    Ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин
    Ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин
    @ Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Новое исследование британо-американских учены показало, что общими чертами инцелов (неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание) людей стали слабое психическое здоровье и случаи травли в прошлом.

    Исследование специалистов Университета Суонси и Техасского университета в Остине базировалось на опросе 561 жителя Британии и США. Результаты выявили 12 ключевых характеристик, общих для этой группы.

    Ученые обнаружили, что причиной проблем инцелов является не идеология или этнической принадлежность, а крайне слабое психическое здоровье и травля в прошлом опыте, пишет Daily Mail.

    «Хотя драматургия может быть полезным инструментом для содействия общественным дебатам, также важно, чтобы ее подкрепляли тщательные научные исследования», – отметил соавтор исследования доктор Джо Уиттакер, криминолог из Университета Суонси, комментируя образ инцелов в сериалах, СМИ и книгах.

    По словам доктора Эндрю Томас, психолога из Университета Суонси, наиболее характерные черты инцелов – невероятно слабое психическое здоровье и чувство горечи, разочарования и презрении к женщинам за то, что те не могут найти себе пару.

    По данным ученых, более трети инцелов страдают умеренной депрессией или тревожностью, 37% признались в ежедневных мыслях о самоубийстве. В связи с этим инцелы опасны не только для общества, но и для самих себя, при том, что прежде их оценивали исключительно с позиции угроз для других, уточнил соавтор исследования Уильям Костелло, исследователь в области психологии из Техасского университета в Остине.

    Опрос также показал, что 86% опрошенных сталкивались с травлей, а почти половина испытывает крайнее одиночество. Почти половина инцелов живет с родителями или родственниками, четверть – одни.

    Для многих интернет-форумы становятся единственным источником общения. Кроме того, треть участников исследования показала высокий риск аутизма, процент которого намного выше, чем в среднем по выборке.

    Стереотипы, представленные в медиа, оказались неактуальны: только 58% инцелов – белые, среди них много людей среднего класса, многие учатся или работают.

    Отмечается, что две подгруппы инцелов подвержены наибольшему риску опасных убеждений: те, кто испытывал травлю или имеет психические расстройства, и лица с выраженным нарциссизмом и экстремистскими наклонностями.

    Исследователи надеются, что их выводы помогут точнее разрабатывать меры по дерадикализации и снижению риска насилия в обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое исследование итальянских ученых показало, что эмоциональный интеллект помогает людям чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия в интимных отношениях.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    9 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    @ REUTERS/David Swanson

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии, сообщает канал Sky News.

    По данным телеканала, протесты, изначально проходившие мирно, переросли в беспорядки после решения Дональда Трампа ввести Национальную гвардию вопреки воле губернатора Калифорнии. В самом центре города мужчина, размахивающий мексиканским флагом, забрался на горящую машину, а другие люди бросали в огонь дорожные конусы, играли на барабанах и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей, передает Sky News.

    Критики Трампа сообщили, что ввод войск лишь усилил напряженность и спровоцировал эмоции среди протестующих.

    По информации телеканала, главная автомагистраль, проходящая через центр, была перекрыта почти на весь день из-за противостояния между полицией и демонстрантами, которое сопровождалось применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. В полицию летели бутылки и другие предметы. Город охватил хаос и беззаконие, сообщает телеканал.

    Ранее около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с требованием к администрации Дональда Трампа аннулировать распоряжение о вводе национальной гвардии в Лос-Анджелес на фоне протестов.

    Газета ВЗГЛЯД ранее рассматривала причины беспорядков в Лос-Анджелесе.

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    9 июня 2025, 13:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, это стало одним из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА, а также складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.

    В итоге цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Дубно, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

    Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.

    Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».

    Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.

    Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Убивавший в Самарской области «лесной маньяк» вступил в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Серийный убийца Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», присоединился к Вооруженным силам Украины после возвращения в Луганскую область.

    Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», вступил в ряды ВСУ, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    По данным канала, Ворошилов, совершивший в 90-х годах серию из минимум 13 убийств в Самарской области, отбывал 15 лет заключения и после освобождения вернулся в Луганскую область.

    После возвращения из заключения он несколько лет преподавал в профессиональном училище в Лисичанске, а затем, уже в 2022 году, переехал в Днепропетровскую область, где и вступил в ВСУ. Ворошилову сейчас 58 лет.

    Как отмечается, маньяк терроризировал Самарскую область в 90-х, нападая на влюбленные пары в лесу, он наносил жертвам многочисленные ножевые ранения. Расследование велось специальной группой из 29 оперативников, а ключевым доказательством стало совпадение ДНК с образцами подозреваемого.

    В Telegram-канале Shot сообщается, что причиной преступлений стали психические отклонения Ворошилова, а следователи вышли на его след после жалоб коллег-женщин, подвергшихся издевательствам.

    Ранее сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Чикатило пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.

    СМИ писали, что он сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.

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    9 июня 2025, 09:18 • Новости дня
    Британский дипломат пригрозил Грузии войной с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Британский дипломат, эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд гарантировал Грузии в случае вступления в НАТО войну с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», – заявил он в интервью телекомпании «Имеди».

    В качестве примера он привел ситуацию на Украине.

    «Россия сочтет (вступление Грузии в НАТО) опасностью и будет война. Это произойдет», – сказал Ян Прауд.

    «Украина воюет более трех лет, по самым минимальным подсчетам потеряла полмиллиона убитыми и ранеными, НАТО же не отправило туда ни одного солдата, – отметил он. – Отправили деньги, оружие, поддерживают морально, но НАТО не воюет на стороне Украины и никогда и не собиралось».

    «Запад тянул Украину в НАТО. Еще в 2013 году большинство украинцев не хотело в НАТО. В повестке дня этот вопрос с 2014 года», – сказал британский дипломат.

    По его словам, «а сейчас мы имеем войну, и НАТО вновь повторяет, что Украина бесповоротно идет в альянс».

    Ян Прауд также отметил, что Запад, введя тысячи санкций против  России, не добился ими поставленных целей.

    «Нужно другое. К примеру, рассмотреть стратегию мира», – считает он.

    В этой связи дипломат сказал, что введение санкций против России со стороны Грузии «было бы бессмысленным и нереальным».

    «Санкции против России не сработали. Они нанесли вред, прежде всего европейской экономике», – заявил Ян Прауд.

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    9 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле, и сейчас находится в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

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    9 июня 2025, 04:23 • Новости дня
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    @ Israel Foreign Ministry

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen все в порядке, выложив видео в соцсети Х.

    «Все пассажиры «селфи-яхты» (так в Израиле иронично называют Madleen – прим. ВЗГЛЯД) живы и невредимы. Им были предоставлены бутерброды и вода. Шоу окончено», – сказано в посте с видео экипажа яхты.

    За полчаса до этого в аккаунте израильского МИД сообщили, что «селфи-яхта»  знаменитостей направляется к берегам Израиля.

    «Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны. В то время как Грета и другие пытались организовать провокацию в средствах массовой информации, единственной целью которой было добиться известности», – написали в аккаунте  МИД Израиля.

    До этого там появлялась информация о том, что военно-морские силы Израиля поддерживают связь с яхтой, используя международную гражданскую систему связи, и о том, что военно-морские силы Израиля приказали Madleen сменить курс в связи с приближением к запретной зоне.

    «Министерство иностранных дел хотело бы разъяснить следующее: морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов в рамках юридической морской блокады в соответствии с международным правом», – говорится в одном из постов министерства до того, как в интернете стали появляться сообщения о нападении на яхту, исчезновении связи с экипажем и прочее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.

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    9 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во всей Запорожской области временно отключена подача электроэнергии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник днем.

    «Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», – указал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, ситуация может повторяться из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.

    В воскресенье в большинстве населенных пунктов Запорожской области возобновили подачу электричества.

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    9 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области

    Кремль сообщил о наступлении российских войск в Днепропетровской области для создания буферной зоны

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о причинах российских наступательных действий в Днепропетровской области, подчеркнув необходимость создания защитной зоны.

    Российское наступление в Днепропетровской области ведется в том числе ради создания буферной зоны для защиты российских границ, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подтвердил, что этот аспект учитывается в плане российских операций.

    На прямой вопрос о создании буферной зоны Песков ответил: «В том числе, безусловно». Таким образом, задача формирования буферной территории была официально названа одной из целей военной активности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей.

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам.

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    9 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Отец Маска назвал Москву лучшей мировой столицей
    Отец Маска назвал Москву лучшей мировой столицей
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, во время выступления на крупном форуме назвал Москву лучшей столицей мира, сравнив город с Древним Римом.

    Отец Маска поделился своим мнением о Москве на Форуме будущего – 2050. По словам Маска, перед ему многие говорили, что здесь небезопасно, однако он не получил убедительных объяснений, чего именно ему стоит опасаться, передает ТАСС.

    В своем выступлении Маск подчеркнул, что по приезде убедился в ошибочности этих предостережений. Он отметил: «И вот я приехал сюда. И первое, что я увидел – абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Во многим этот город – лучшая столица мира».

    Маск также сообщил, что собирался привезти в Москву свою дочь Александру, однако она не смогла присоединиться к поездке и осталась с ним лишь в Дубае. По его словам, Россия является одной из самых лучших стран.

    Напомним, отец Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его. Кроме того, Эррол Маск заявил, что хотел бы поучиться лидерским качествам у президента РФ Владимира Путина, подчеркнув его устойчивость и впечатляющие личные качества.

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    9 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    В Госдуме разъяснили правила отгораживания дачников от соседей

    Депутат рассказал о судебных рисках при установке глухих заборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Законы о прозрачности заборов действуют не первый год, но требования к согласованию с соседями по-прежнему крайне важны при их установке.

    Требования к установке заборов на дачных участках разъяснил глава профильного комитета Госдумы, передает Российская газета. Основные положения законодательства предусматривают согласование установки глухих заборов с соседями. В случае конфликта непрозрачное ограждение может стать причиной судебного иска и быть демонтировано.

    Согласно строительным нормативам, глухие заборы разрешено возводить только по границам участка, выходящим на улицу. На границе с соседским участком допускаются прозрачные конструкции высотой от 1,2 до 1,8 метров. Особо строгие правила действуют в садоводческих товариществах, где ограждения между соседями должны быть обязательно светопроницаемыми.

    Депутат подчеркнул, что штрафов за неправильный материал не предусмотрено, но суды при спорах руководствуются строительными нормами. Нарушение может повлечь не только демонтаж, но и компенсацию убытков пострадавшей стороне.

    Для установки забора получать отдельное разрешение не требуется, но обязательно получить письменное согласие соседа на глухое ограждение. В каждом регионе действуют свои лимиты по высоте, в Московской области стандарт – два метра. Завышенные конструкции могут быть признаны незаконными.

    Гаврилов рекомендует выбирать светопроницаемые, сетчатые или живые изгороди высотой до 1,8 метров, чтобы избежать конфликтов и судебных разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с наступлением мая и установлением теплой погоды дачники начинают заниматься активными посадками зелени. Для создания красивого газона садоводы рекомендуют правильно подбирать семена, готовить почву и регулярно ухаживать за травой.

    С 1 сентября в России вступают в силу обновленные противопожарные правила, ограничивающие разведение костров и сжигание мусора.

    Коментарии (9)
    9 июня 2025, 06:21 • Новости дня
    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА

    Глава Чувашии сообщил о приостановке работы АО «ВНИИР» из-за падения БПЛА

    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотников со стороны Украины, но слаженная работа экстренных служб и оперативное реагирование руководства помогли избежать жертв и пострадавших, сообщил глава республики Олег Николаев.

    «Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет», – написал он в Telegram-канале.

    Николаев добавил, что все службы работают в усиленном режиме, и призвал сограждан сохранять спокойствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июня за два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

    Коментарии (6)
    9 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Более 73 тыс. человек подали заявки на участие во II сезоне конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С момента старта второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие подали более 73 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация на конкурс продолжится до 14 сентября.

    По словам Кириенко, первый сезон конкурса продемонстрировал масштабную вовлеченность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение», – подчеркнул он.

    Кириенко также отметил, как конкурс влияет на семейные отношения: «Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь».

    «Призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 – земельные участки, 8 оплатили первоначальные взносы или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие», – добавил Кириенко

    Второй сезон конкурса посвящен культурному коду России. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил о новых заданиях: «Семьям будет предложено создать семейный музей, написать книгу о своих исторических предках и приготовить фирменное блюдо».

    По его словам, в конкурсе уже участвуют представители всех 89 регионов России. Самую высокую активность демонстрируют жители Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Заявки также поступили из 23 стран, включая Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Индию, Ирландию и Киргизию.

    Среди участников 60% составляют женщины. «Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям», – отметил Бетин.

    Одной из первых на конкурс зарегистрировалась семья Мамаевых из Свердловской области – педагогическая династия с общим стажем 460 лет. «Конкурс "Это у нас семейное" объединяет людей, укрепляет семейные традиции, дает возможность получить признание и поделиться позитивным опытом», – сказала Екатерина Мамаева.

    Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала конкурс самым значимым событием последних двух лет: «Посмотрев на семьи, которые научились благодаря проекту общаться между собой, с детьми, другими семьями, мы поняли, что конкурс дает невероятные возможности», – отметила она.

    «Очень хочу, чтобы у нас появился семейный музей – ведь это историческое наследие, знание истории своей семьи», – добавила Слащева.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья» в 2025 году. В первом сезоне участвовали 587 250 человек из более чем 100 тысяч семейных команд. Регистрация продолжается на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды из четырех и более человек, представляющие не менее трех поколений, включая детей в возрасте от 5 до 17 лет.

    Наблюдательный совет конкурса включает известных деятелей культуры, медицины, спорта и образования, среди которых Лео Бокерия, Сергей Лукьяненко, Мария Львова-Белова, Дмитрий Маликов, Дмитрий Морозов, Алексей Немов и другие. Они следят за прозрачностью и объективностью проведения всех этапов конкурса.

    Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет проекты, направленные на развитие талантов, карьерный рост и укрепление общественных ценностей.

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