Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек приближение выборов на Украине
Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек выборы на Украине
Комментарий предпринимателя Илона Маска по ситуации с украинским конфликтом указывает на слом прежней парадигмы оценок киевского режима, что позволяет предположить приближение выборов на Украине, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Переломный момент», – подписал он репост комментария Маска в соцсети Х.
Еще один пост Дмитриев сделал с репликой американского лидера Дональда Трампа о том, что главе киевского режима надо бы провести выборы.
«Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войду и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп в ролике аккаунта Rapid Response47.
К этому ролику Дмитриев написал: «Украинские выборы приближаются», а также добавил смайл в виде белого голубя с зеленой ветвью в клюве.
Ранее Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.
Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.