Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек приближение выборов на Украине

Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек выборы на Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Переломный момент», – подписал он репост комментария Маска в соцсети Х.

Еще один пост Дмитриев сделал с репликой американского лидера Дональда Трампа о том, что главе киевского режима надо бы провести выборы.

«Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войду и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп в ролике аккаунта Rapid Response47.

К этому ролику Дмитриев написал: «Украинские выборы приближаются», а также добавил смайл в виде белого голубя с зеленой ветвью в клюве.

Ранее Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.