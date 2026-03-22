В Стамбуле из-под обломков рухнувших домов извлекли восемь человек
Восемь человек были извлечены из-под обломков после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.
По словам Мемишоглу, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Министр отметил: «В больницах оказывается помощь восьми пострадавшим, извлеченным из-под обломков домов, обрушившихся после взрыва», передает РИА «Новости».
Ранее власти провинции Стамбул сообщили, что причиной обрушения стала утечка бытового газа. Губернатор провинции Давут Гюль уточнил, что под завалами находились девять человек, однако одному из них не понадобилась госпитализация. Спасательные работы на месте происшествия завершены, ведётся расследование обстоятельств произошедшего.
В воскресенье в стамбульском районе Фатих произошло обрушение двух малоэтажных зданий.