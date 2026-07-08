Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Тренер Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу
Далич завершил девятилетнюю работу на посту тренера сборной Хорватии
Спустя девять лет работы 59-летний специалист Златко Далич принял решение покинуть пост наставника национальной команды Хорватии, с которой завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира.
Хорватский футбольный союз официально подтвердил отставку специалиста, передает ТАСС.
«Работа в сборной требует принятия множества сложных решений, но это, безусловно, было для меня самым трудным», – признался наставник.
Бывший тренер отметил, что невероятно гордится завоеванными медалями и достигнутым единством команды с народом. По словам специалиста, поддержка болельщиков заставила задуматься о продолжении карьеры, однако настало подходящее время для ухода. Он подчеркнул, что покидает должность с чувством выполненного долга и желает преемнику успехов.
Специалисту исполнилось 59 лет, он руководил хорватами с октября 2017 года. Под его началом футболисты завоевали серебро на чемпионате мира в России и бронзу на турнире в Катаре. На первенстве 2026 года хорваты дошли до стадии плей-офф, где уступили португальцам.
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