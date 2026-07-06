УЕФА назвал решение ФИФА по Балогуну переходом черты

УЕФА осудил приостановку дисквалификации Балогуна перед матчем США – Бельгия

Tекст: Мария Иванова

Международная федерация футбола приостановила действие дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем одной восьмой финала чемпионата мира против Бельгии, передает ТАСС.

Дисциплинарный комитет ФИФА заменил наказание испытательным сроком на один год, что позволило форварду выйти на предстоящую игру.

В заявлении пресс-службы УЕФА подчеркнули: «Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом «красной черты»». В организации отметили, что футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые обеспечивают честное и прозрачное соперничество, и добавили, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не зависит от усмотрения и не требует отдельного решения.

В УЕФА указали, что принцип не допускает исключений, особенно по ходу турнира, когда другие игроки уже отбывали аналогичные наказания. Союз выразил крайнее недоумение по поводу «беспрецедентного, непостижимого и неоправданного» решения и предупредил об угрозе честности игры и доверия к турниру.

Ранее The Athletic сообщил, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена подать апелляцию.

Балогуна удалили в матче одной шестнадцатой финала против команды Боснии и Герцеговины, завершившемся со счетом 2:0 в пользу США. Американский форвард получил красную карточку за удар соперника, защитника Тарика Мухаремовича, шипами бутс сзади по ноге. Встреча между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

Представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку Балогуна на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА о снятии дисквалификации с американского нападающего.