Сборная Испании разгромила Австрию на чемпионате мира по футболу

Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

«Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

«Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

«Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

«Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.