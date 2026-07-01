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Исторический триумф сборной Мексики на ЧМ обернулся гибелью фанатов
В Мехико два болельщика скончались от удушья при праздновании победы сборной
Мужчина и юная девушка скончались от удушья в Мехико, отмечая исторический выход национальной футбольной команды в следующий этап чемпионата мира по футболу.
Трагический инцидент произошел в столице Мексики после успешного матча против Эквадора, сообщает газета Jornada со ссылкой на местный секретариат здравоохранения.
«Секретариат здравоохранения столицы подтвердил смерть 44-летнего мужчины и 19-летней девушки от удушья во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором», – отмечается в сообщении ведомства. Личности жертв оперативно установили прямо на месте происшествия.
Издание подчеркивает, что пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь, однако спасти их не удалось. Трагедия омрачила исторический успех команды, поскольку мексиканцы впервые с 1986 года преодолели первый раунд плей-офф, передает РИА «Новости».
В следующем матче турнира национальная сборная встретится с победителем противостояния между Англией и ДР Конго. Текущий чемпионат мира, который завершится 19 июля, впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пары участников плей-офф чемпионата мира по футболу определились в конце июня.
Несколькими днями ранее автомобиль въехал в толпу празднующих мексиканских болельщиков в городе Кабо-Сан-Лукас.
Текущий турнир в Северной Америке обновил исторические рекорды по количеству забитых мячей и посещаемости.