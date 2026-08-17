Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений
Лавров: Попытки Японии уйти от исторической ответственности вызывают тревогу
Стремление Токио изменить глобальные правила и отказаться от мирных конституционных принципов ради зарубежных военных операций вызывает серьезные опасения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров выразил обеспокоенность действиями Токио. Министр обратил внимание на желание японских властей адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников, передает РИА «Новости».
«Но если японские коллеги пытаются сейчас переделать международной право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз. Если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию. По крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор», – сказал Лавров.
Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции после завершения официальных переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. По оценке российского дипломата, подобный политический курс «вызывает большую тревогу».
Ранее Лавров посоветовал Токио заняться своими делами.
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