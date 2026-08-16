Tекст: Дарья Григоренко

Гипермаркет «Галактика» на севере Донецка в Куйбышевском районе был полностью уничтожен пожаром после атаки БПЛА ВСУ, передает ТАСС. Здание из металлоконструкций ангарного типа лишилось кровли и перекрытий, от него остался лишь покореженный остов и входная группа.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что открытое горение в гипермаркете ликвидировали в 15:10. «Вчера в 22:32 в результате удара БПЛА загорелся торговый центр в Донецке, сегодня в 02:44 пожар был локализован, а в 15:10 ликвидировано открытое горение», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, почти 17 часов огонь тушили 116 сотрудников МЧС при помощи 26 единиц техники. Спасателям мешали угроза повторных атак и риск обрушения строительных конструкций.

На месте ЧП работают следователи СК России. Представитель комитета сообщил об обнаружении фрагментов, предположительно, ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства, которые применили при атаке на центр, эти материалы направлены на экспертизу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о полном уничтожении торгового центра «Галактика» после атаки ВСУ.

Минздрав ДНР сообщил о возрастании числа пострадавших мирных жителей при обстреле торгового центра «Галактика» украинской армией до 11 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке.