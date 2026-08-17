Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Умерла звезда сериала «Герои» Хайден Панеттьери
Звезда сериала «Герои» Хайден Панеттьери умерла от остановки сердца
Американскую артистку Хайден Панеттьери, которая несколько лет состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, обнаружили без сознания в собственном доме, однако экстренно прибывшим врачам не удалось спасти ее жизнь.
Трагедия произошла в городе Гринвилл штата Южная Каролина, передает ТАСС. Друг артистки позвонил в службу спасения и сообщил о ее критическом состоянии. Врачи оперативно прибыли по вызову, однако все попытки реанимации оказались безуспешными.
Местная полиция подчеркнула отсутствие первоначальных признаков насильственной смерти. Обстоятельства гибели голливудской звезды не вызывают подозрений у правоохранительных органов.
За свою карьеру Панеттьери снялась в десятках проектов, включая четвертую и шестую части франшизы «Крик», а также недавний триллер Sleepwalker. Наибольшую известность ей принесли роли в телевизионных хитах Heroes и Nashville. За работу в последнем она дважды номинировалась на престижную премию «Золотой глобус».
На протяжении нескольких лет звезда состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь, но позже союз распался на фоне сообщений американских изданий о психологических проблемах артистки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне от остановки сердца скончалась советская актриса Валентина Игнатьева.