Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
В Москве арестовали иностранца за попытку подкупа инспектора ГАИ
Мужчина в Москве пытался передать 30 тыс. рублей патрульному, чтобы избежать наказания за административное правонарушение, но был оперативно задержан правоохранителями.
Столичные следователи завели уголовное дело в отношении приезжего, передает ТАСС. Инцидент произошел прямо в салоне служебного автомобиля Госавтоинспекции.
«Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью три статьи 30, частью три статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу)», – сообщили в ведомстве.
Подозреваемый предложил инспектору ДПС 30 тыс. рублей, надеясь избежать составления протокола о нарушении. Полицейский пресек незаконные действия, после чего нарушителя сразу же задержали. В столичном управлении СК добавили, что фигуранту уже предъявили обвинение, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный инспектор ГАИ отказался от крупной взятки московского бизнесмена.
Суд арестовал известного автоблогера за попытку подкупа сотрудника ДПС.
Правоохранители задержали начальника строительного участка за попытку передачи денег полицейскому ради нелегальных мигрантов.