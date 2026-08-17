  • Новость часаЛавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
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    Тактика Киева оставила Украину без металла
    Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов
    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье
    На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского
    Лавров: Японцы перешли черту приличий в заявлениях о поездке Путина на Итуруп
    Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна
    Освобождены Андреевская Община в ДНР и запорожское Новосолошино
    Россия и Узбекистан создали офис социальных инициатив
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    16 комментариев
    17 августа 2026, 16:15 • Новости дня

    В Москве арестовали иностранца за попытку подкупа инспектора ГАИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина в Москве пытался передать 30 тыс. рублей патрульному, чтобы избежать наказания за административное правонарушение, но был оперативно задержан правоохранителями.

    Столичные следователи завели уголовное дело в отношении приезжего, передает ТАСС. Инцидент произошел прямо в салоне служебного автомобиля Госавтоинспекции.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью три статьи 30, частью три статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу)», – сообщили в ведомстве.

    Подозреваемый предложил инспектору ДПС 30 тыс. рублей, надеясь избежать составления протокола о нарушении. Полицейский пресек незаконные действия, после чего нарушителя сразу же задержали. В столичном управлении СК добавили, что фигуранту уже предъявили обвинение, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный инспектор ГАИ отказался от крупной взятки московского бизнесмена.

    Суд арестовал известного автоблогера за попытку подкупа сотрудника ДПС.

    Правоохранители задержали начальника строительного участка за попытку передачи денег полицейскому ради нелегальных мигрантов.

    17 августа 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за последние сутки освободила два населенных пункта – Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области.

    Об освобождении говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Андреевскую Общину в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Доброполья и Рубежного в ДНР и Андроновки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 390 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новосолошино в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Коломийцев, Покровского и Малиновки в Днепропетровской области, Долинки, Свободы, Червоной Криницы и Червоного Яра в Запорожской области.

    Противник потерял более 345 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Першетравни, Писаревки, Уланово и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Алисовки, Казачьей Лопани, Новоалександровки, Рубежного и Светличного.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Балаклеей, Веселым, Подлиманом в Харьковской области, Донецким, Крымками, Маяками и Святогорском в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Куртовки, Никоноровки, Николаевки, Николайполья, Ореховатки и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили Рыбальское в Запорожской области, а до этого освободили Новониколаевку в ДНР.

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    17 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье

    Движение по мосту Преображенского ограничили после авиаудара в Запорожье

    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    @ Alexey Tolmachov/wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожье был нанесен авиационный удар по мосту через реку Днепр, в результате чего были введены ограничения на проезд транспорта.

    После авиаудара движение по мосту Преображенского через реку Днепр в Запорожье было ограничено, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на данный момент не приводятся. Информация о пострадавших также отсутствует.

    В июне российские военные нанесли бомбовый удар по району Днепрогэс в Запорожье.

    В конце июля экипажи ВКС России уничтожили автомобильный мост в Сумской области четырьмя авиабомбами.

    В начале августа массированный удар по Одесской области привел к перекрытию переправы в Маяках.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    17 августа 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico узнала о претензиях Египта к Росатому

    Politico: Росатом столкнулся с обвинениями в дефектах на АЭС «Эль-Дабаа»

    Politico узнала о претензиях Египта к Росатому
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская госкорпорация столкнулась с претензиями египетских властей из-за предполагаемых дефектов и якобы задержек при строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа», пишет Politico.

    Управление по атомным электростанциям Египта направило руководству Росатома конфиденциальное письмо, в котором указало на якобы «дефекты», затрагивающие несколько энергоблоков, и нарушения «культуры ядерной безопасности» при возведении АЭС «Эль-Дабаа», пишет Politico.

    В документе, переданном изданию источником в разведке, также упоминается некая «умышленная халатность» со стороны одного из руководителей проекта.

    Египетская сторона заявляла о якобы серьезных дефектах бетона, включая пустоты за металлической облицовкой на четвертом энергоблоке и проблемы с фундаментными плитами первых трех блоков, устранение которых заняло год. Кроме того, в письме сообщалось о попытках выдать подземные работы за завершение половины строительства.

    Внутренние документы российской компании, изученные журналистами, указывают на возможную задержку графика. Согласно одному из проектов аудита, ввод в эксплуатацию первого реактора может сдвинуться на 18 месяцев – с сентября 2028 года на март 2030 года.

    Издание отмечает что ситуация вокруг египетского проекта вызывает обеспокоенность и в Венгрии, где Росатом возводит АЭС «Пакш-2» с использованием аналогичных технологий.

    В ответном заявлении Росатом подчеркнул: «Высокий стандарт организации работ, система управления качеством и культура безопасности подтверждаются неослабным вниманием к проекту со стороны политического руководства Российской Федерации и Арабской Республики Египет».

    В компании подчеркнули, что ни одно из обвинений, изложенных в письме, не получило подтверждения в рамках предусмотренных проектом процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на станции «Эль-Дабаа».

    В прошлом году президент России Владимир Путин сообщил об успешном ходе возведения данного энергетического объекта.

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    16 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова

    Эксперт Онуфриенко: Россия расширяет зону безопасности в Харьковской области

    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Освобождение села Кудиевка в Харьковской области дает российским силам дополнительные возможности по уничтожению логистики в интересах ВСУ. Кроме того, каждый занятый километр в направлении Харькова означает повышение безопасности жителей Белгородской области, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «В 2022 году российские силы уже заходили в Харьковскую область и даже вели бои в непосредственной близости от города – недалеко от окружной дороги. Вскоре, однако, войска возвратились на государственную границу России. С того времени Украина существенно укрепила ведущие к Харькову трассы несколькими линиями обороны с блокпостами, долговременными огневыми точками и даже подземными объектами», – напомнил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер отметил: на сегодняшний день вокруг Харькова сформировано полукольцо обороны с несколькими эшелонами укреплений. «Таким образом, занятие Кудиевки, а равно и Казачьей Лопани вряд ли открывает перспективы непосредственного приближения к областному центру», – заметил собеседник.

    «Для освобождения Харькова нужна, как минимум, штурмовая группировка численностью 50 тыс. человек. Она должна действовать в городе в тандеме с теми войсками, которые ведут боевые действия и осуществляют охваты областной столицы с флангов», – объяснил аналитик.

    «Ситуация сейчас сильно отличается от той, что была в 2022 году. Тогда войска могли успешно действовать, выйдя из зоны поражения ствольной реактивной артиллерии. Теперь же даже одномоментный глубокий прорыв необходимо планировать с учетом дальности действия фронтовых дронов–камикадзе, работающих на расстоянии около 40 км», – детализировал собеседник.

    При этом взятие Кудиевки важно для расширения площади, доступной для российских ударных средств. «На момент развала Советского Союза Харьков был вторым по величине городом Украинской ССР. Там колоссальное количество промышленных предприятий, аэродромов, автобусных, трамвайных, автомобильных, железнодорожных депо, вокзалов, товарных станций. С каждым занятым километром мы увеличиваем свои возможности по уничтожению подъездных путей к этому крупнейшем логистическому центру, ухудшая снабжение ВСУ», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, продвижение российских сил с севера к Харькову означает отдаление ВСУ от российских границ, а, значит, расширение буфера безопасности для жителей и инфраструктуры Белгородской области», – резюмировал эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области. Также российские силы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотное и Светличное, говорится в канале ведомства в Max.

    Участок фронта Кудиевка – Казачья Лопань является фактически воротами в Харьков, приводит ТАСС сообщение в российских силовых структурах. «Кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – отметили правоохранители.

    Пор их словам, накануне противник пытался выбить российских военнослужащих из Кудиевки силами штурмовой группы 3-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате комплексного огневого воздействия украинские военнослужащие были уничтожены.

    По словам российских силовиков, освобождение Кудиевки не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в боях за поселок городского типа Казачья Лопань – некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области.

    Для прикрытия восточного фланга штурмовых групп, ведущих бои в Казачьей Лопани, подразделениям «Севера» также предстоит освободить примыкающие к Кудиевке села Гоптовку и Бугаевку, которые 58-я бригада ВСУ превратила в единый укрепрайон, отметил источник.

    Стоит отметить, что Россия продолжает наносить удары также по транспортной и портовой инфраструктуре Одесской области. Эксперты отмечают, что системные атаки все сильнее осложняют работу украинской логистики и свидетельствуют о готовности Москвы продолжать давление на морские маршруты. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как это скажется на снабжении и боеспособности ВСУ.

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    17 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ

    Ковальчук назвал двоичный код и разделение памяти фундаментальными ошибками ЭВМ

    Глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ
    @ Эммануил Евзерихин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение двоичного кода и физическое разделение памяти лишили первые полупроводниковые компьютеры эффективности человеческого мозга, сделав их склонными к сильному перегреву, отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Михаил Ковальчук рассказал о просчетах создателей первых ЭВМ, передает РИА «Новости». По его словам, около 60 лет назад ученые полагали, что твердотельная микроэлектроника сможет скопировать работу человеческого мозга.

    «Но, как оказалось, совершили две ошибки», – отметил руководитель научного учреждения.

    Первый недочет заключался в выборе цифрового подхода вместо аналогового. Вычислительные машины используют двоичный код, прерывисто считывая и восстанавливая информацию по отдельным точкам. При этом человеческий мозг воспринимает внешние сигналы непрерывно, пояснил ученый.

    Второй проблемой стало физическое разделение оперативной и долговременной памяти. Постоянное перемещение данных по проводам вызывает электрическое сопротивление и сильный нагрев вычислительного оборудования. Чтобы решить эту проблему, специалисты Курчатовского института геометрически объединили два типа памяти, что позволило снизить энергопотребление в тысячу раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук связал появление нейросетей с попытками воссоздать биологические процессы мозга.

    Позже ученый предрек неизбежный переход науки к копирующим живые системы природоподобным материалам.

    В прошлом году австралийская компания Cortical Labs презентовала инновационный биокомпьютер на основе выращенных человеческих нейронов.

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    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    16 августа 2026, 18:41 • Новости дня
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским войскам запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив, заявили в руководстве ВС Ирана.

    Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

    «Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

    По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

    В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

    При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.

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    17 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Умер Герой России Валерий Ростовщиков
    Умер Герой России Валерий Ростовщиков
    @ admvol.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Скончался Герой России, участвовавший в боевых действиях в Чечне, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков, сообщила администрация города Волжский.

    Герой России, почетный гражданин Волжского, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков скончался на 70-м году жизни, передает РИА «Новости».

    Ростовщиков был военным инженером и принимал участие в боевых действиях в Чечне. В октябре 1999 года офицер лично обезвредил заминированный мост, обеспечив безопасную переправу федеральных сил. Именно за этот выдающийся подвиг он удостоился звания Героя России.

    После завершения военной службы ветеран занимал пост заместителя главы администрации Волжского. На этой должности он курировал вопросы социальной защиты, культуры, спорта и молодежной политики. Должность регионального омбудсмена он бессменно занимал с 2009 года до последних дней жизни.

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    16 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии на побережье Черного моря.

    Вооруженные силы России поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы, передает РИА «Новости». Эти суда использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – три судна типа сухогруз и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково, расположенном в 138 километрах юго-западнее Одессы, российские военные нанесли удар по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины.

    В Белгород-Днестровском, находящемся в 40 километрах от Одессы, армия России уничтожила цех производства безэкипажных катеров. Эти аппараты применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и российские города на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили склады с горючим и патрульный катер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье.

    В начале августа армия России нанесла точный удар по двум доставлявшим вооружение морским судам южнее Одессы.

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    17 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет законные права на Курильские острова после поражения японской фашистской агрессии во Второй мировой войне и премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права предъявлять претензии и отчитывать президента страны Владимира Путина.

    «Реакция Японии на этой неделе на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии», – пишет портал Strategic Culture в контексте визита российского президента на остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов.

    В статье отмечается, что Япония давно играет на стороне Запада: поддерживает Украину и НАТО, антироссийские санкции и не только. Но при этом Токио позволяет себе резко реагировать на визит Путина в одну из частей своей страны.

    «Япония вызвала посла России для подачи жалобы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с заявлением, осуждающим поездку Путина как «оскорбление» и причинение «боли чувствам японцев», – сказано в статье.

    Портал указывает на то, что Япония на прошедшей неделе обсуждала возможность присоединения к НАТО в партнерском производстве беспилотников с Украиной и, таким образом, участия в воздушной кампании против России.

    «На этом фоне у премьера Японии Такаити хватает наглости читать России нотации о «затронутых чувствах японцев». <...> Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», – подчеркивается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такаити осудила поездку президента России на Итуруп. МИД Японии вызвал российского посла Ноздрева для выражения протеста. В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов России.

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    17 августа 2026, 09:49 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек

    Шуваев сообщил о гибели восьми человек при атаке ВСУ на Белгородскую область

    При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек
    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ атаковали Белгородскую область 152 раза за прошедшие сутки, восемь человек погибли, еще 23 пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    Шуваев в Мах сообщил, что ВСУ нанесли 152 удара по территории Белгородской области за прошедшие сутки.

    «К сожалению, в результате бесчеловечных ударов неонацистов в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей… ранены 23 мирных жителя, из которых два ребенка», – написал глава региона.

    Украинские боевики нанесли ракетный удар по Валуйскому округу Белгородской области, погибли шесть человек.

    Несколькими днями ранее в результате массированных обстрелов региона погиб один мирный житель.

    До этого 9 августа жертвами ночной атаки на область стали три человека.

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    17 августа 2026, 09:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    @ Knut Knipser/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, сообщило в понедельник Минобороны.

    Катер также охранял резервуары с топливом, указало ведомство в Max.

    Также нанесен удар по порту Измаила. Там атаке подвергся причальный терминал, через который разгружали грузы военного назначения.

    Кроме того, поражены ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров.

    Накануне российские войска атаковали три сухогруза и два танкера в порту Одессы.

    Двумя днями ранее беспилотники поразили склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    До этого высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом в гавани Черноморска.

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    17 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке

    На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская сопка вновь проявил активность: в кратере фонтанирует лава, а над вершиной фиксируется интенсивное свечение, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

    «Началось новое вершинное извержение, на вулкане наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана, свечение над вершиной в ночное время, повышенная фумарольная активность», – рассказали ученые ТАСС.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН добавили, что в кратере обнаружена термальная аномалия. Кроме того, специалисты фиксируют мощный газовый шлейф.

    Ключевская сопка представляет собой правильный конус с кратером диаметром около 700 метров и является самым высоким действующим вулканом Евразии, на склонах которого находятся около 80 побочных кратеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла. Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год. В июне МЧС сообщало, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.

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    17 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция предложила отказаться от претензий на Абхазию

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Лидер радикальной грузинской оппозиции Ника Гварамия предложил «излечиться от исторических травм», сославшись на пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при котором Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я восхищен Пашиняном, который смог победить историческую травму, сдав Карабах», – сказал Гварамия в эфире оппозиционной телекомпании «Формула».

    По его словам, для развития народа и его проевропейского движения «исторические травмы несут опасность».

    Оппозиционер уверен, что отказом от Карабаха Армения «получит больше денег от Азербайджана, пойдет в ЕС и расстанется с Россией».

    Заявление Гварамии прозвучало в контексте 34-летия начала грузино-абхазского вооруженного конфликта.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили напомнил, что еще недавно «оппозиция обвиняла власти Грузии в том, что якобы готовится признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона (так в Тбилиси называют Южную Осетию), а сейчас говорит о том, что необходимо избавиться от «балласта».

    «Дискутировать с этими предателями нормальный человек не сможет», – заявил эксперт.

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    17 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    Спрогнозировано закрытие 2 тыс. отделений банков в России

    «Известия»: В России к концу года могут закрыться более 2000 отделений банков

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года число закрытых дополнительных офисов кредитных организаций в России может достигнуть 2000 отделений.

    Российские банки с января по август текущего года ликвидировали 1370 дополнительных офисов, а к концу года этот показатель может достичь 2000 отделений, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В последние годы столь высоких темпов сокращения сети не наблюдалось.

    «Для сравнения: наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021 и 2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям», – отмечают авторы публикации.

    С начала года финансовые учреждения в среднем ежемесячно закрывали около 196 отделений, что вдвое превышает показатели прошлого года. Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительских привычек и развитием цифровых платформ, из-за чего содержание офлайн-сетей становится экономически нецелесообразным.

    В первом квартале текущего года российские банки закрыли 483 дополнительных офиса.

    Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский заявил о переизбытке кредитных организаций в отечественной экономике.

    По итогам первых месяцев года почти пятая часть финансовых учреждений оказалась убыточной.

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