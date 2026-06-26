Сборная Нидерландов обыграла Тунис и вышла в плей-офф на ЧМ по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Матч третьего тура в группе F завершился победой сборной Нидерландов над командой Туниса со счетом 3:1, передает РИА «Новости».

Встреча проходила в Канзас-Сити. Голами в составе победителей отметились Брайан Бробби и Ян Паул ван Хекке. Еще один мяч в ворота африканской команды влетел от собственного капитана Элье Скири, оформившего автогол.

Единственный гол за сборную Туниса забил нападающий махачкалинского клуба «Динамо» Хазем Мастури. По итогам группового этапа нидерландские футболисты набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места. Тунисская команда не смогла набрать баллов и покинула турнир.

В первый раунд плей-офф также пробились сборные Японии и Швеции, набравшие пять и четыре очка соответственно. В следующем туре, 29 июня, Нидерланды встретятся с Марокко, а японцы сыграют против Бразилии. Соперник шведской команды станет известен позже. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре нидерландские футболисты разгромили команду Швеции со счетом 5:1. В стартовом матче турнира голландцы поделили очки со сборной Японии.