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    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

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    27 июня 2026, 10:09 • Новости дня

    Тренер сборной Ирана пожаловался на несправедливое отношение США к футболистам

    Тренер Ирана обвинил США в политизации чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    США на домашнем чемпионате мира не отделяют футбол от политики, и на это должны обратить внимание в ФИФА, заявил главный тренер сборной Ирана Амир Галенои, передает РИА «Новости».

    По его словам, спорт должен объединять людей, а не служить политическим целям.

    «Мы не видим этого на нынешнем чемпионате», – подчеркнул Галенои после ничьей со сборной Египта.

    Тренер отметил, что о политизированности США свидетельствует отношение к иранским футболистам, которых заставляют приезжать незадолго до матча и немедленно покидать страну.

    Наставник добавил, что страна-хозяйка относится к команде крайне несправедливо. Ранее Министерство внутренней безопасности США разрешило иранцам прибыть в Сиэтл лишь за два дня до игры, обязав их уехать сразу после финального свистка. При этом иранской команде не разрешили привести с собой медиапредставителя на пресс-конференцию.

    Сейчас Иран занимает третье место в группе G после трех ничьих. Выход сборной в плей-офф будет зависеть от результатов других команд. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории США, Канады и Мексики, турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    25 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе

    Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Минабе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, никогда не станет известно, кто виновен в смертоносном ударе по школе для девочек в Иране 28 февраля, в результате которого погибли десятки детей.

    «Я не знаю, смогут ли они когда-нибудь решить этот вопрос. Я не знаю, удастся ли когда-нибудь решить этот вопрос в плане выяснения, кто виноват, потому что ракеты летали повсюду, и это ужасно, что произошло подобное, но ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, может быть, это и не наша ракета, но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в это. Я не думаю, что это были мы», – приводит слова Трампа Reuters.

    В марте агентство Reuters впервые сообщило, что предварительное внутреннее расследование американских военных показало вероятную причастность американских военных к смертельному удару в Минабе на юге Ирана. С тех пор Пентагон активизировал расследование, но не подтвердил никаких результатов.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству в марте, что удар мог быть результатом использования США устаревших данных для наведения на цель. Преднамеренное нападение на школу будет квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву.

    Американские официальные лица публично заявляли, что Вашингтон не стал бы бить по школам. Удар в Минабе вызвал всеобщее возмущение. Управление ООН по правам человека назвало атаку «абсолютно ужасающей».

    Первоначально Трамп бездоказательно утверждал, что ответственность за инцидент несет Иран. С тех пор он заявил, что об ударе он знает недостаточно и  расследование продолжается, а целенаправленного удара на школу никто не наносил.

    Напомним, удар по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны 168 погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов. ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    26 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Сборная Турции обыграла команду США на глазах у голливудских звезд

    Сборная Турции обыграла команду США на чемпионате мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футболисты сборной Турции со счетом 3:2 одолели команду США в последнем, третьем туре чемпионата мира в группе D.

    Матч группы D прошел на стадионе в американском Инглвуде, передает «Интерфакс». В составе победителей голами отметились Арда Гюлер, Барыш Алпер Йылмаз и Каан Айхан. У хозяев турнира отличились Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

    По итогам встреч сборная США набрала шесть очков и вышла в плей-офф вместе с командой Австралии. Турецкие футболисты заработали три балла и покинули чемпионат мира. Парагвай сохраняет шансы на продолжение борьбы с третьего места.

    Спортивное событие привлекло внимание множества знаменитостей, передает РИА «Новости». На трибунах присутствовали актеры Брэд Питт, Эдвард Нортон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл и Леонардо Ди Каприо, а также известный баскетболист Скотти Пиппен.

    Перед стартовым свистком состоялась торжественная церемония. Американская звезда Пэрис Хилтон вынесла на поле официальный мяч чемпионата мира 2026 года Adidas Trionda.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, текущий чемпионат мира по футболу обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей.

    Сборная Кот-д'Ивуара впервые в своей истории пробилась в стадию плей-офф.

    Национальная команда Боснии и Герцеговины также гарантировала себе участие в матчах на выбывание.

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    26 июня 2026, 02:23 • Новости дня
    Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Южноамериканская команда проявила характер в матче с немцами, обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ благодаря двум забитым мячам.

    Футболисты сборной Эквадора одержали волевую победу над командой Германии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы E, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев, передает РИА «Новости».

    Победу южноамериканской команде принесли точные удары Нильсона Ангуло на девятой минуте и Гонсало Платы на 77-й минуте.

    В составе немецкой сборной единственный мяч забил Лерой Сане на второй минуте игры. Примечательно, что гол Сане стал вторым в списке самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира, уступив лишь мячу Эрнста Ленера в 1934 году.

    По итогам группового этапа Эквадор набрал четыре очка, занял третье место в квартете и второй раз в своей истории вышел в плей-офф турнира. Впервые подобного успеха команда добилась в 2006 году.

    Сборная Германии с шестью баллами сохранила первую строчку и сыграет в 1/16 финала. Второе место в группе досталось Кот-д'Ивуару (шесть очков), а замкнула таблицу команда Кюрасао (одно очко).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.


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    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

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    25 июня 2026, 03:17 • Новости дня
    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – одержали уверенную победу в матче третьего тура группового этапа ЧМ по футболу, обеспечив себе путевку в 1/16 финала.

    Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев, передает РИА «Новости».

    Дублем в составе победителей отметился Винисиус Жуниор, забивший на седьмой и компенсированной минутах первого тайма. Еще один мяч на 60-й минуте провел Матеус Кунья.

    Винисиус с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В стартовом составе бразильцев третий матч подряд отыграл защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, которого заменили на 82-й минуте. Его одноклубник Луис Энрике провел всю игру на скамейке запасных.

    Первый матч на чемпионате после травмы провел Неймар. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии вышел на замену на 76-й минуте. Бразильцы набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места.

    Шотландия с тремя баллами осталась третьей, ее судьба решится позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф.

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    25 июня 2026, 23:24 • Новости дня
    Иран отказался гарантировать безопасность судов вне установленных маршрутов

    Иран отказался гарантировать безопасность судам в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран предупредил международных перевозчиков о снятии с себя ответственности за безопасность судов, которые следуют вне оговоренных коридоров, о чем сообщило Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).

    «Любое движение по маршрутам вне установленного рамками PGSA, не подпадает под гарантию безопасного прохода и не будет охвачено страховым покрытием и соответствующими обязательствами», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х

    В PGSA добавили, что последствия движения по неавторизованным маршрутам – это ответственность исключительно собственника, оператора и командира судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз.


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    26 июня 2026, 17:45 • Новости дня
    Глава Росатома сообщил о скором возвращении специалистов на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом вернет специалистов на АЭС «Бушер», если позволит обстановка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение российских атомщиков на АЭС «Бушер» может состояться уже в течение ближайших семи дней, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    «Если события хуже не станут, то в ближайшую неделю мы начнем возвращение нашего персонала на площадку», – подчеркнул руководитель компании, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что после начала обострения обстановки в Персидском заливе на территории станции продолжали трудиться лишь несколько отечественных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока иранской станции.

    В апреле российская атомная компания полностью завершила эвакуацию более 600 работников с площадки этого объекта.

    Причиной отъезда персонала стал мартовский ракетный удар по территории в непосредственной близости от АЭС.

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    24 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    Рубио назвал дату возобновления технических переговоров США и Ирана

    Рубио: Технические группы США и Ирана продолжат переговоры 29 или 30 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся 29-го или 30-го июня.

    По словам Рубио, технические переговоры США и Ирана продолжатся 29 или 30 июня, передает РИА «Новости».

    «Технические группы вернутся 29-го или 30-го. Они разделены на группы по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию, если я не ошибаюсь», – заявил американский госсекретарь журналистам.

    Марко Рубио добавил, что сам не поедет на эти встречи. Он пояснил, что на рабочем уровне Вашингтон будут представлять делегаты от Государственного департамента, Министерства энергетики и других профильных структур.

    Участники переговоров Ирана и США в Швейцарии сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

     Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявил об успешном завершении подготовки к следующему этапу диалога.

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    25 июня 2026, 19:50 • Новости дня
    Росавиация отменила введенные ранее ограничения на ночные рейсы в Иран

    Росавиация отменила введенные ранее ограничения на ночные рейсы в Иран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные авиаперевозчики снова могут выполнять рейсы в Иран в любое время суток, сообщили в Росавиации. Агентство отозвало рекомендации, которые лимитировали полеты над территорией ближневосточного государства.

    Теперь воздушные суда из России вправе отправляться туда без временных ограничений, передает ТАСС.

    «Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», – говорится в официальном сообщении.

    Строгие правила действовали с 14 по 24 июня текущего года. В этот период авиакомпаниям не разрешалось совершать вылеты с 23.00 до 11.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Росавиация запретила ночные вылеты российских авиакомпаний в Иран.

    Ранее власти Исламской республики отменили внутренние ограничения на использование неба для гражданских лайнеров.

    Весной пассажирские перелеты между двумя странами возобновились после двухмесячного перерыва.

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    26 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе нарушением соглашения о прекращении огня.

    Лидер США сообщил об ударах беспилотников по кораблям в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, Тегеран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по проходящим через пролив кораблям. Американским военным удалось перехватить три дрона, однако один беспилотник поразил торговое судно и нанес ему ущерб.

    «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

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    Как молодежь решает задачи национального масштаба

    Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил институт. Молодые инженеры, врачи и айтишники не просто ищут работу – они создают технологии, которых в России еще не было. И многие из них прямо говорят, что хотят работать на развитие страны, подарившей им шанс реализовать себя. Подробности

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    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов

    Многомиллиардный контракт, который должен был стать символом возрождения военно-морской мощи Германии, превратился в одну из крупнейших неудач в истории оборонных закупок ФРГ. Из-за постоянных срывов сроков, проблем с программным обеспечением и резкого удорожания проекта власти приняли решение отказаться от строительства перспективных фрегатов F126, безвозвратно потратив на эту программу более двух млрд евро. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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