Российский вратарь Сафонов стал двукратным чемпионом Франции
Парижский футбольный клуб с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе досрочно завоевал звание победителя национального чемпионата после победы над командой из Ланса.
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу, передает РИА «Новости». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Мячи в ворота соперников забили Хвича Кварацхелия на 29-й минуте и Ибраим Мбайе в добавленное время. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отразил восемь ударов по своим воротам. Парижский клуб набрал 76 очков, став недосягаемым для идущего вторым «Ланса» с 67 очками.
Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Голкипер перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл 15 матчей в национальном первенстве, в девяти из которых отстоял на ноль.
Этот трофей стал седьмым для россиянина за время выступления во Франции. Ранее вместе с командой он выиграл чемпионат страны сезона 2024/25, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В заключительном туре чемпионата 17 мая «ПСЖ» на выезде встретится с «Парижем», а 30 мая в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».
Матвей Сафонов первым из россиян дважды пробился в финал Лиги чемпионов.