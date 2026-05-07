    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    7 мая 2026, 05:18 • Новости дня

    Сафонов стал первым россиянином, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов установил историческое достижение, став первым российским футболистом, дважды пробившимся в финал Лиги чемпионов.

    В среду парижский клуб на выезде сыграл вничью с немецкой «Баварией» в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 1:1. По сумме двух встреч французская команда одержала победу со счетом 6:5 и пробилась в финал.

    Российский голкипер вышел на поле в стартовом составе и успешно отразил пять ударов по своим воротам.

    В прошлом году Сафонов уже доходил до финала Лиги чемпионов в составе ПСЖ. Тогда французский клуб разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0. В текущем розыгрыше сезона-2024/25 россиянин провел два матча в турнире, однако в решающей игре остался на скамейке запасных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полуфинальном матче турнира французский клуб победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 5:4. На стадии четвертьфинала парижане всухую обыграли английский «Ливерпуль».

    6 мая 2026, 11:02 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали право танцевать под иностранные хиты на выпускных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат «Единой России» Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных.

    Как отметил Милонов в своем Telegram-канале, недопустимо, чтобы школьникам запрещали танцевать под зарубежные хиты из-за неоднозначного толкования закона о защите русского языка.

    Он подчеркнул: «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой – это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».

    «Совместно с коллегами по «Единой России» я намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных нелепых казусов в нашей стране не возникало», – заявил депутат.

    Ранее стало известно, что в некоторых школах запрещают даже вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.

    Telegram-канал Mash сообщает о конкретных случаях: в школе имени Фомина в Рязанской области выпускники выбрали для танца песню «Shape of my heart», оплатили хореографа и долго готовились, но администрация настояла на замене композиции на более патриотичную. Аналогичные случаи были зафиксированы в Ярославской и Тамбовской областях, где запретили вальсы под Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон.

    Рязанское минобразования пояснило, что школы вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению выпускных, ссылаясь на федеральные законы о государственном языке и образовании, а также внутренние акты. Музыка должна соответствовать возрастным ограничениям и традиционным ценностям.

    В республиках ситуация более свободная – выпускники могут выбрать композиции на татарском, марийском или бурятском языках.

    6 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    Токаев заявил о готовности Казахстана защищать интересы с более жестких позиций
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан является миролюбивым государством и всегда призывает к дипломатическому разрешению конфликтов, однако при необходимости республика готова защищать свои интересы с более жестких позиций, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул миролюбивый статус страны, передает ТАСС. При этом он отметил исключительную важность укрепления оборонного потенциала для защиты национальных интересов.

    «Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций», – заявил политик накануне Дня защитника Отечества.

    Президент добавил, что государство обязано быть готовым к отражению любых угроз в условиях нестабильного времени. По его словам, приоритетной задачей становится технологическая модернизация армии и военизированных структур. Эту стратегическую работу планируется завершить в кратчайшие сроки – за два года.

    Ранее Токаев одобрил закон о создании сил территориальной обороны.

    Позже республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние ночные атаки беспилотников и ракет свидетельствуют об отказе российской стороны от перемирия, предложенного украинским руководством в преддверии 9 Мая, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

    «Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

    Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

    Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

    В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

    Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.

    Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.

    6 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана

    @ Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

    Резкие жесты Еревана в адрес Москвы и Минска показывают, что Армения, судя по всему, копирует путь Киева образца 2013 года. Но такая политика приведет республику к потере государственности, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее между Минском и Ереваном произошел дипломатический скандал из-за высказываний спикера Нацсобрания Армении.

    «Армянские власти, судя по всему, решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», – заметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он назвал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием ряда лидеров стран Европы попыткой повлиять на волеизъявление армянских избирателей в преддверии парламентских выборов, назначенных на июнь. Кроме того, по его мнению, участие Владимира Зеленского в работе саммита – попытка сделать оскорбительный жест в сторону Москвы.

    Что касается последних действий армянских властей на мировой арене, сенатор счел их вызывающими. «Напрасно Армения думает, что Евросоюз будет за нее сражаться – в прямом или метафорическом смыслах. Страна явно идет по пути потери государственности», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что никто из европейских стран не помог республике решать региональные проблемы последних лет.

    «Похожий сценарий сначала реализовывался в Грузии. От его последствий государство не может оправиться до сих пор. Затем похожие события происходили на Украине. Теперь на очереди – Армения. Пашинян выбрал, мягко говоря, не самый лучший образец для подражания», – указал он.

    Антибелорусское заявление Симоняна спикер назвал абсурдным. «Остается надеяться, что присутствующие в республике здоровые силы возьмут верх и армянский народ в конечном итоге сделает правильный выбор», – отметил Джабаров.

    Европейский саммит с участием Зеленского в Ереване можно назвать шабашем, добавил в свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. При этом, по его словам, нынешние заявления армянского руководства, возможно, продиктованы больше предвыборной повесткой, чем реальной политикой.

    «Судя по всему, нынешние армянские власти чувствуют свою слабость в преддверии выборов и пытаются сохранить бразды правления якобы громкими речами о государственной независимости, сближении с Евросоюзом. В рамках этой же риторики они делают колкие заявления в адрес Минска», – отметил парламентарий.

    Ранее белорусский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении Артуру Саргсяну. Поводом для демарша стали слова спикера армянского Национального собрания Алена Симоняна о том, что Ереван «не позволит превратить Армению в губернию», и власти страны «не будут управляться по примеру Белоруссии».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

    Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Запад ставит Ереван перед выбором смены политического вектора.

    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений

    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Злынковском районе Брянской области произошло масштабное возгорание, охватившее почти два десятка различных построек.

    В поселке Вышков огнем охвачены 17 строений, среди которых находится как минимум один жилой дом, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили масштаб происшествия. «Минимум один жилой дом», – заявили представители ведомства, отвечая на вопрос о количестве пострадавших жилых зданий среди горящих объектов.

    На данный момент спасательные службы продолжают работу на месте инцидента. Информация о возможных пострадавших в результате сильного пожара пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севском районе Брянской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов сгорел один из производственных корпусов свинокомплекса «Подывотье»

    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    6 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти отказались поддержать инициативу перемирия, приуроченного ко Дню Победы, посчитав подобные шаги нецелесообразными.

    Соответствующее заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник, передает издание Kyiv Independent. По его словам, власти страны не планируют приостанавливать боевые действия в честь девятого мая.

    «Мы просто не видим смысла продолжать парад», – подчеркнул собеседник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили Россию в нарушении «режима тишины», который Владимир Зеленский объявил в одностороннем порядке. Москва ранее приняла решение о перемирии на Украине 8 и 9 мая.

    6 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС – Армения
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили заявил о «лжи евробюрократии» по поводу якобы смещения нового регионального центра в Армению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Евросоюз, евробюрократия уже официально испортили дела с Тбилиси и Баку, поэтому теперь они хотят представить картину о переносе политического центра в Ереван. Но ничего хорошего Армении это не сулит», – сказал эксперт.

    По его мнению, «евробюрократия обманывает и себя, и Армению, и весь мир заявлениями о том, что логистически, инфраструктурно, географически, геоэкономически и геополитически центр теперь смещается в Ереван».

    Как отметил Давид Картвелишвили, «никакого чуда не случилось» в связи с проведением в Ереване 4-5 мая саммитов Европейского политического сообщества и «Евросоюз – Армения».

    «Обанкротившаяся евробюрократия увидела рост активности США в регионе. Вскоре в Грузии ждут делегацию Госдепа», – объяснил аналитик стремление ЕС быть конкурентоспособным на Южном Кавказе.

    По его словам, «есть перспектива установления Грузией прямых связей с теми или иными странами-членами ЕС, которые выстраивают свою внешнюю и внутреннюю политику на основе прагматизма, а не на идеологических клише, от которых не освободился Брюссель».

    «Прослеживается такой путь, так как выявляются две Европы. Это увидел и президент США Дональд Трамп, который предпочел прямые связи с некоторыми странами Евросоюза. Наверное, и нам предстоит поступить так же, потому что евробюрократия Брюсселя неадекватна», – сказал он.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    6 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая из-за «нарушения» Москвой объявленного Владимиром Зеленским режима тишины.

    Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая, передает Lenta.ru. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские военные «нарушили» режим тишины и провели ряд атак на украинские объекты.

    Стерненко подчеркнул, что якобы эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие» на 9 мая». Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая.

    Минобороны сообщило, что с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая нейтрализовано 53 беспилотника самолетного типа. В том числе в результате атаки на Джанкой погибли пять мирных жителей.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаки ВСУ утром 6 мая после объявления режима тишины Владимиром Зеленским.

    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    6 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова рассказала о свадьбе в генконсульстве России в Нью-Йорке

    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поделилась воспоминаниями о церемонии бракосочетания, которая состоялась в 2005 году на территории генерального консульства России в Соединенных Штатах.

    Захарова рассказала, что познакомилась с будущим мужем незадолго до командировки в США и не могла подвести свой коллектив, имея на руках все необходимые документы, передает радио Sputnik.

    Через несколько месяцев после начала работы в Нью-Йорке супруг Захаровой приехал в США для официальной регистрации брака. Церемония прошла в генеральном консульстве России, где их расписал вице-консул.

    Захарова подчеркнула, что на церемонии в кабинете присутствовали только четверо: вице-консул, молодожены и портрет президента Путина. Такой формат свадьбы дипломат назвала особенным.

    Ранее Захарова опровергла слухи о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в США.

    6 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Активизация на Южном Кавказе украинского лидера Владимира Зеленского является попыткой убедить лидеров стран этого региона в якобы успехе Украины в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Комментируя недавние визиты Зеленского в Баку и Ереван, а также встречу в Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, аналитик отметил, что глава киевского режима «пытается убедить всех и каждого, что Украина выигрывает на поле боя у России и что они должны это учитывать в собственной политике».

    «Зеленский таким способом ищет поддержки на Южном Кавказе в продолжение своей антироссийской политики», – сказал он.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «по отношению к той же Грузии прямые призывы открыть «второй фронт» перешли в другую фазу – предупреждения о том, что в своей политике следует учитывать, что Украина на подъеме, а Россия якобы в кризисе».

    «Грузия не должна расслабляться. На языке дипломатии надо все время напоминать Киеву, что мы ничего не забыли – ни отзыва украинского посла, ни требований передать оружие или «прогуляться» в Абхазию и Южную Осетию, ни постоянных беспочвенных обвинений», – сказал эксперт.

    При этом он напомнил, что правительство Грузии всегда говорило, что «не пожертвует отношениями с народом Украины из-за политики ее властей».

    «Это там, в Киеве, глава фракции правящей партии Давид Арахамия говорил, что стесняется быть грузином. И никто его за это не одернул», – сказал эксперт.

    «Теперь мы ожидаем, хотя непонятно, сбудутся ли эти ожидания, что Украина извинится за это, как и за то, что привела в высшие эшелоны власти разыскиваемых Грузией криминалов, – отметил аналитик. – Украина должна сделать первой шаги, направленные на улучшение двусторонних отношений».

    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации