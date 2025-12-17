Tекст: Катерина Туманова

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл ключевую роль в победе клуба в серии игр Межконтинентального кубка ФИФА. Финальный матч в Катаре ПСЖ в серии пенальти одолел бразильский «Фламенго», передает ТАСС.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия принес французскому клубу гол на 38-й минуте, в то время как Жоржиньо из «Фламенго» сравнял счет, реализовав пенальти на 62-й минуте.

В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара и привел французский клуб к победе со счетом 2:1. За отражение четырех пенальти Матвея Сафонова признали лучшим игроком финала Межконтинентального кубка по футболу.

Для российского вратаря это был четвертый подряд матч за ПСЖ, после того как он летом 2024 года перешел в клуб из «Краснодара».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ в мае впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене. Дональд Трамп наградил российского вратаря Матвея Сафонова, который выступает за клуб ПСЖ.