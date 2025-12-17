Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Российский вратарь ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов спас четыре пенальти в решающем матче против соперников из «Фламенго» и добился футбольного трофея.
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл ключевую роль в победе клуба в серии игр Межконтинентального кубка ФИФА. Финальный матч в Катаре ПСЖ в серии пенальти одолел бразильский «Фламенго», передает ТАСС.
Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия принес французскому клубу гол на 38-й минуте, в то время как Жоржиньо из «Фламенго» сравнял счет, реализовав пенальти на 62-й минуте.
В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара и привел французский клуб к победе со счетом 2:1. За отражение четырех пенальти Матвея Сафонова признали лучшим игроком финала Межконтинентального кубка по футболу.
Для российского вратаря это был четвертый подряд матч за ПСЖ, после того как он летом 2024 года перешел в клуб из «Краснодара».
