Трамп наградил российского игрока ПСЖ Сафонова

Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.13 комментариев
Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.13 комментариев
Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.22 комментария
Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.14 комментариев
Меркурис заявил на YouTube, что «речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России)», передает РИА «Новости».
Эксперт также не исключает, что глава Белого дома объявит о новых поставках вооружения Киеву. При этом, как отмечает аналитик, Москва, по его наблюдению, кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.
До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.
FT уличила экономику США в «голландской болезни» за экспорт госдолга страны
Теперь «голландская болезнь» стала методом анализа стран, экспортирующих сырьевые товары. Он позволяет объяснить, почему им трудно превратить экспортные богатства в диверсифицированную и производительную экономику у себя дома. Однако, если мы возьмем США за последние 25 лет, то можно считать, что дефицит текущего долга является самым сильным и устойчивым показателем их экспорта, пишет Financial Times (FT).
«У США «голландская болезнь». Их экспортный ресурс – доллар. Все, что нужно, чтобы понять это, – перестать относиться к Америке как к волшебству и не подчиняться тем же силам, что и любая другая страна», – сказано в статье.
Издание указывает на то, что за последние шесть месяцев доллар потерял примерно 8% своей стоимости, что возобновило дискуссию о том, является ли обладание мировой резервной валютой непомерной привилегией или непомерным бременем.
«Самый простой ответ таков: конечно, для США было большой честью выпустить долговые обязательства на сумму 36 трлн долларов. Однако некоторая литература о голландской болезни» может помочь нам понять, как привилегия превращается в бремя», – отмечает автор материала.
В 90-х годах прошлого века экономисты Аарон Торнелл и Филип Лейн назвали «эффектом прожорливости» негативный фактор от казалось бы благого явления. Они утверждали, что экспорт сырьевых товаров изменил процесс составления бюджета. Получив неожиданную прибыль, влиятельные группы будут бороться за то, чтобы прибрать к рукам любые новые расходы.
«Если в стране будут сильные институты и социальная солидарность, это стремление к увеличению расходов потерпит неудачу. При слабых институтах оно будет успешным: вместо того, чтобы направлять средства на то, что повышает производительность, например, на строительство дорог и школ, новые расходы пойдут влиятельным группам в качестве непродуктивных подарков», – сказано в статье.
Автор считает, что этим эффектом и объясняется возможность успеха «Большого красивого билля» президента США Дональда Трампа – выгоды от него достанутся в основном богатым. США могут брать кредиты, и самые влиятельные группы будут использовать их по максимуму, однако со временем все упрется в так называемый эффект нехватки, резюмирует FT.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.
Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России
Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.
«Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.
В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.
Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
«В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.
На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.
Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.
«Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.
Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.
На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.
Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.
Трамп назвал выборы 2020 года «мошенническими и украденными». По его версии, демократы хотели «сделать то же самое в 2024 году». Трамп пояснил, что Бонди «изучает это в качестве генпрокурора», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с момента проведения выборов в 2020 году так и не признал победу Байдена. Сторонники экс-президента в январе 2021 года ворвались в Капитолий, пытаясь помешать утверждению результатов голосования. После победы Трампа на выборах в 2024 году против него были прекращены расследования, связанные с подстрекательством к мятежу.
ЕС пригрозил введением контрмер против США, если торговое соглашение между сторонами не будет достигнуто к 1 августа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после решения президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа пошлину в 30% на весь импорт из ЕС.
«Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Власти Евросоюза надеются продолжить переговоры с США, чтобы прийти к торговому соглашению до 1 августа. Брюссель выражает готовность к диалогу, однако заявляет о решимости защищать свои экономические интересы, если договоренность не будет достигнута, передает РИА «Новости»
Трамп ранее объявил, что США вводят 30-процентную пошлину на товары из ЕС, при этом сохраняются уже существующие секторальные ограничения. В его сообщении на платформе Truth Social говорится, что если Евросоюз повысит свои пошлины на американские товары, то США повысят свою пошлину на аналогичное число процентов.
На фоне торговых разногласий глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами. Фон дер Ляйен подчеркнула: «Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах». Европейский союз рассчитывает на развитие альтернативных международных экономических связей в условиях торгового давления со стороны Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о рисках для ключевых трансатлантических цепочек поставок из-за введения Соединенными Штатами 30-процентных пошлин на европейские товары с 1 августа.
«По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).
Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.
По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.
Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.
Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.
«Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.
Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.
«По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.
До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.
На закрытом голосовани 26 сенаторов поддержали законопроект, лишь один высказался против. Документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличение финансирования до 500 млн долларов., передает РИА «Новости».
Законопроект также обязывает министра обороны США продолжать разведывательную поддержку, включая предоставление информации, разведданных и изображений правительству Украины. Помимо этого, бюджет запрещает сокращать численность американских вооруженных сил в Европе и отказываться от командования ОВС НАТО в данном регионе до получения подтверждения от министра обороны о целесообразности подобных действий для интересов США и НАТО.
Проект предполагает, что оценку рисков любых сокращений должны проводить председатель Объединенного комитета начальников штабов и командующий Европейским командованием ВС США. Принятый комитетом документ теперь должен быть утвержден полным составом сената и подписан президентом Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Вашингтона продажа вооружения НАТО на Украину является вопросом бизнеса.
Ранее Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также президент США заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил на конференции Allen&Co. в Сан-Вэлли, что президент Дональд Трамп и финансист Джордж Сорос обладают общим качеством – нетерпеливостью, пишет Bloomberg.
По словам Бессента, оба предпочитают быстрые решения в вопросах крупных экономических соглашений и проявляют схожие требования к своим командам.
Бессент рассказал, что советует Трампу сохранять терпение при работе над торговыми инициативами. Он также отметил, что Трамп выделяется умением выявлять проблемы и находить решения, но может спешить на этапе реализации. Эти замечания прозвучали в ходе закрытого обсуждения с инвесторами.
Глава Минфина также прокомментировал перспективы изменения процентных ставок, выразив ожидание двух снижений до конца года и долгосрочного возврата к докризисным уровням. По его словам, инвесторы уже закладывают в цены полтора снижения, поскольку экономические показатели остаются позитивными.
Бессент возглавляет американские торговые переговоры с Китаем, Японией и другими странами Азии. В мае и июне он участвовал в раундах переговоров с Китаем в Женеве и Лондоне, где стороны подтвердили договоренности о заморозке тарифов, но не смогли достичь итогового соглашения.
Во время выступления Бессент также высказался по поводу политических амбиций Илона Маска, пошутив, что тот сможет набрать голоса на Марсе.
Ранее стало известно, что организации, финансируемые Джорджем Соросом, помешали депортации более 530 тыс. мигрантов из США, воспользовавшись судебным решением против инициативы администрации Дональда Трампа.
Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «марионеткой Сороса».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе «агенты Сороса» вступили в противостояние с союзниками Трампа.
Путин не намерен идти на уступки из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, передает Газета.ру. В материале The New York Times отмечается, что Путин считает позиции России на поле боя усиливающимися и допускает скорое падение обороны Украины.
Журналисты ссылаются на источники, по словам которых Путин не собирается жертвовать целями спецоперации ради диалога с Трампом и готов рисковать отношениями с президентом США, чтобы добиться капитуляции Киева.
Авторы статьи добавляют, что российский президент осознает возможность введения новых санкций против России и был готов к тому, что терпение Трампа закончится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США продажа вооружения НАТО Украине является прежде всего вопросом бизнеса,
Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.
Дмитриев прокомментировал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с критикой фон дер Ляйен из-за введения США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза, передает РИА «Новости».
«Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС», – заявил Дмитриев.
Он добавил, что совокупность высоких пошлин со стороны США, стремительного роста цен на энергоносители и жесткой бюрократии приводит к «деиндустриализации и упадку». Также он отметил проблемы неконтролируемой иммиграции, цензуры и высокого уровня безработицы среди молодежи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США вводят 30% пошлину на товары из Евросоюза. Уже существующие секторальные ограничения сохраняются. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал решение США о новых тарифах с ошибками фон дер Ляйен. Сама фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на заключение торговой сделки с Вашингтоном до 1 августа.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.
Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».
Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.
На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.
Рубио: Разговор с Лавровым в пятницу не связан со встречей 10 июня
Рубио подчеркнул, что разговор с Лавровым был «просто продолжением темы, не связанной с нашей вчерашней беседой».
Госсекретарь добавил: «И я на этом остановлюсь». Эти слова прозвучали после его встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.
Напомним, накануне в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным. Позже Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре.
Он в своей социальной сети Truth Social охарактеризовал О'Доннелл как угрозу человечеству и посоветовал ей остаться в Ирландии, назвав ее пребывание в США нежелательным для страны, передает РИА «Новости».
«Рози О'Доннелл – не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства», – написал Трамп.
Конфликт между Трампом и телеведущей длится с 2006 года. Тогда О'Доннелл в эфире своей программы обвинила Трампа в неверности женам и аморальном поведении. Новый виток противостояния произошел после критики Трампа и республиканцев со стороны телеведущей на фоне наводнения в Техасе, начавшегося 4 июля.
Напомним, в 2016 году Рози О'Доннелл извинилась перед супругой Трампа Меланье Трамп за публикацию в соцсети бестактного комментария о здоровье ее сына Бэррона.
Как пишет газета Financial Times, по мнению западных союзников Украины, Трамп склонен рассматривать президента РФ Владимира Путина в качестве ключевого партнера для любых переговоров, тогда как Зеленский воспринимается им как серьезное препятствие для заключения жизнеспособного мирного соглашения, передает РИА «Новости».
Два высокопоставленных собеседника издания, участвующих в переговорах с США, сообщили, что реальных свидетельств того, что Белый дом в большей степени поддерживает Киев, чем Москву, на данный момент практически нет.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на заявление президента США о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал.
Напомним, Трамп отметил, что разрешение ситуации на Украине оказалось для него более трудной задачей, чем предполагалось изначально. Он пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США.