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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    4 июля 2026, 02:33 • Новости дня

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла Австралию на ЧМ-2026

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Египта одержала историческую победу над австралийцами, пробившись в 1/8 финала ЧМ благодаря успешной серии послематчевых пенальти.

    Футболисты египетской сборной оказались сильнее команды Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости». Основное и дополнительное время встречи в Далласе завершилось вничью.

    На 13-й минуте счет открыл египтянин Эмам Ашур. Позже его соотечественник Мохамед Хани отметился автоголом, однако в серии пенальти победу со счетом 4:2 забрал Египет.

    Перед ударами австралийцы заменили вратаря Патрика Бича на Мэтью Райана.

    Египет впервые с 1934 года принял участие в плей-офф ЧМ и одержал свою первую победу на данном этапе. В Атланте 7 июля команда сыграет с Аргентиной или Кабо-Верде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня определились все пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Испании разгромила Австрию на ЧМ. Сборная Швейцарии победила команду Алжира и вышла в 1/8 финала.

    2 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    Евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир

    Politico: В ЕП осудили Инфантино за допуск юных россиян на футбольный турнир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа членов Европарламента потребовала от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить решение об участии российских спортсменов до 15 лет в мировом первенстве, пишет Politico.

    По данным Politico, 44 депутата ЕП призвали Инфантино пересмотреть допуск сборной России к чемпионату мира среди игроков не старше 15 лет. Парламентарии настаивают, что российские спортсмены не должны участвовать в турнирах организации до начала мирных переговоров и прекращения огня.

    По мнению евродепутатов, участие российской команды может спровоцировать другие страны на бойкот соревнований. Политики считают, что подобный сценарий якобы исказит спортивные мероприятия ФИФА и нарушит принцип победы сильнейшей команды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил допуск команды на новые соревнования без санкционных ограничений.

    Еврокомиссия отвергла идею Инфантино о снятии запрета на участие отечественных спортсменов в международных турнирах.

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    3 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Сборная Испании разгромила Австрию на чемпионате мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Испании одержала уверенную победу над соперниками из Австрии, впервые с 2010 года выиграв матч плей-офф на престижном турнире.

    Футболисты Испании одержали верх над сборной Австрии в матче 1/16 финала, передает РИА «Новости». Голами отметились Микель Оярсабаль на 36-й и 89-й минутах, а также Педро Порро на 66-й минуте встречи.

    Голкипер Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных мячей на мировых первенствах. Предыдущий лучший результат принадлежал Икеру Касильясу, который не пропускал мячи 476 минут.

    Впервые за 68 лет в стартовом составе на игру плей-офф вышли два футболиста младше 20 лет: 19-летний Пау Кубарси и 18-летний Ламин Ямаль. Ранее такое происходило лишь с бразильцами Пеле и Жозе Алтафини в 1958 году.

    Следующая игра испанцев пройдет 6 июля против победителя противостояния Хорватии и Португалии. Турнир, организованный в США, Канаде и Мексике при участии 48 сборных, закончится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. В первом раунде плей-офф мексиканская национальная команда обыграла сборную Эквадора. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

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    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    1 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежская футбольная сборная одержала победу над Кот-д'Ивуаром и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, повторив свой исторический максимум на турнире.

    Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в Далласе. Голами в составе победителей отметились Антонио Нуса на 39-й минуте и Эрлинг Холанд на 86-й. У ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло (74-я минута).

    Забитый мяч стал для Холанда пятым на текущем турнире. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лидерство аргентинцу Лионелю Месси, в активе которого шесть голов. Холанд забил в 13-м матче за национальную команду подряд, доведя общее количество мячей за сборную до 60 в 53 играх.

    Победа позволила норвежцам повторить свой лучший результат на чемпионатах мира – выход в 1/8 финала. Ранее скандинавская сборная достигала этой стадии в 1938 и 1998 годах, оба раза уступив итальянцам. Для сборной Кот-д'Ивуара это был первый опыт участия в плей-офф мирового первенства.

    В следующем раунде турнира Норвегия встретится с Бразилией. Матч состоится 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика, завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бразилии вырвала победу у команды Японии в матче 1/16 финала мирового первенства. Ранее футболисты Кот-д'Ивуара впервые в истории пробились в плей-офф турнира после матча с Кюрасао.

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    1 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.

    Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

    Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

    «Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

    Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

    Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.

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    1 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Исторический триумф сборной Мексики на ЧМ обернулся гибелью фанатов

    В Мехико два болельщика скончались от удушья при праздновании победы сборной

    Tекст: Мария Иванова

    Мужчина и юная девушка скончались от удушья в Мехико, отмечая исторический выход национальной футбольной команды в следующий этап чемпионата мира по футболу.

    Трагический инцидент произошел в столице Мексики после успешного матча против Эквадора, сообщает газета Jornada со ссылкой на местный секретариат здравоохранения.

    «Секретариат здравоохранения столицы подтвердил смерть 44-летнего мужчины и 19-летней девушки от удушья во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором», – отмечается в сообщении ведомства. Личности жертв оперативно установили прямо на месте происшествия.

    Издание подчеркивает, что пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь, однако спасти их не удалось. Трагедия омрачила исторический успех команды, поскольку мексиканцы впервые с 1986 года преодолели первый раунд плей-офф, передает РИА «Новости».

    В следующем матче турнира национальная сборная встретится с победителем противостояния между Англией и ДР Конго. Текущий чемпионат мира, который завершится 19 июля, впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пары участников плей-офф чемпионата мира по футболу определились в конце июня.

    Несколькими днями ранее автомобиль въехал в толпу празднующих мексиканских болельщиков в городе Кабо-Сан-Лукас.

    Текущий турнир в Северной Америке обновил исторические рекорды по количеству забитых мячей и посещаемости.

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    3 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Американская полиция вступила в потасовку со сборной Египта

    Представители сборной Египта вступили в конфликт с полицией Далласа

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне игры плей-офф в Далласе американский полицейский спровоцировал острую стычку, грубо оттолкнув директора египетской команды от юного болельщика.

    В преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии произошла потасовка, передает РИА «Новости». Видео инцидента опубликовало издание Cairo 24.

    Один из футболистов фотографировался с ребенком в холле гостиницы. Директор команды Ибрагим Хасан попытался подойти к ним для совместного кадра. Однако американский полицейский грубо оттолкнул бывшего игрока.

    Началась словесная перепалка, во время которой силовик положил руку на кобуру пистолета. Вскоре в конфликт вмешались другие члены делегации и правоохранители. По словам очевидцев, ситуацию удалось быстро урегулировать.

    Ибрагим Хасан работает директором сборной и является братом-близнецом знаменитого Хусама Хасана. Встреча египтян с австралийцами состоится в пятницу в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские полицейские досмотрели футболистов сборной Уругвая с собаками.

    Правоохранительные органы Чикаго семь часов допрашивали нападающего национальной команды Ирака.

    Власти США разрешили иранским спортсменам приехать на игру против египтян за два дня до матча.

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    3 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Сборная Португалии победила Хорватию в матче чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Португалии одержала победу над Хорватией, обеспечив себе выход в следующий этап мирового первенства.

    Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который прошел в канадском Торонто, передает РИА «Новости».

    В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 68-й минуте, и Гонсалу Рамуш, забивший на четвертой добавленной минуте. Единственный мяч у хорватов на счету Ивана Перишича (53-я минута).

    Криштиану Роналду, покинувший поле на 81-й минуте, установил рекорд, став самым возрастным игроком в истории матчей плей-офф чемпионатов мира. Кроме того, знаменитый португалец вышел на второе место по количеству проведенных игр на мировых первенствах, достигнув отметки в 26 матчей.

    В следующем раунде турнира, 1/8 финала, португальская сборная встретится с командой Испании. Матч состоится 6 июля в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. борная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Испании разгромила Австрию на ЧМ.

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    1 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Франция победила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская футбольная сборная переиграла шведскую команду, забив три безответных мяча и обеспечив путевку в следующий этап проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу.

    Встреча состоялась в Нью-Йорке, автором двух забитых мячей стал Килиан Мбаппе, еще один гол на свой счет записал Брадли Барколя, передает РИА «Новости».

    Оформив дубль, Мбаппе довел число своих голов в плей-офф мировых первенств до 10. Нападающий превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо, в активе которых по восемь точных ударов. Всего на счету француза 18 мячей на чемпионатах мира, больше только у Лионеля Месси.

    Оба форварда возглавляют список лучших бомбардиров текущего турнира, забив по шесть голов. В последний раз французская команда завоевывала чемпионский титул в 2018 году в России.

    Следующим соперником французской сборной в одной восьмой финала станет сборная Парагвая. Встреча пройдет 4 июля, а сам чемпионат мира завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая победила команду Германии в серии послематчевых пенальти. На групповом этапе французские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 3:0.

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    3 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Сборная Англии решила отложить поездку в Мексику на ЧМ из-за опасений шпионажа

    Tекст: Мария Иванова

    Английские футболисты решили задержаться на охраняемой базе в Канзас-Сити, чтобы защитить свои тактические схемы от возможных утечек перед матчем плей-офф.

    Подопечные Томаса Тухеля решили не торопиться с переездом после победы над командой ДР Конго со счетом два один, передает РИА «Новости».

    Тренерский штаб опасается утечки секретной тактической информации и давления со стороны местных болельщиков.

    Накануне эквадорская федерация пожаловалась на фанатов из Мексики. Ночью перед недавней игрой они взрывали фейерверки возле отеля, мешая спортсменам спать и восстанавливаться. В итоге мексиканцы выиграли ту встречу со счетом 2:0.

    Тренировочный лагерь англичан тщательно охраняется местной полицией. Издание Daily Mail отмечает, что в случае выхода в финал коллектив снова вернется на базу в Канзас-Сити.

    Противостояние Англии и Мексики пройдет шестого июля на стадионе «Ацтека». Текущий чемпионат мира впервые собрал 48 команд на территории трех государств, а завершится турнир 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне английские футболисты обыграли команду ДР Конго со счетом 2:1.

    Перед стартом турнира неизвестные похитили часть экипировки британских игроков по пути на базу в Канзас-Сити.

    В начале июня рядом с этим тренировочным центром произошла стрельба с девятью пострадавшими.

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    2 июля 2026, 05:28 • Новости дня
    Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Английские футболисты одержали победу над командой ДР Конго со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна, обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

    Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и ДР Конго завершился победой британцев, передает ТАСС.

    Встреча проходила в американском городе Атланта в штате Джорджия.

    Победу англичанам принесли два точных удара нападающего Гарри Кейна, который отличился на 75-й и 86-й минутах матча. В составе африканской сборной единственный гол на седьмой минуте забил Бриан Сипенга.

    В следующем раунде турнира, 1/8 финала, английским футболистам предстоит встретиться со сборной Мексики. Игра запланирована на ночь на 6 июля по московскому времени и пройдет в Мехико.

    Все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. В первом раунде плей-офф мексиканская национальная команда обыграла сборную Эквадора.

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    3 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Нагельсман покинул пост тренера сборной Германии после провала на ЧМ

    Тренер Нагельсман ушел в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

    Tекст: Мария Иванова

    Наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман согласился сложить полномочия по итогам трехчасовых переговоров с руководством Немецкого футбольного союза, крайне разочарованным ранним вылетом с мирового первенства.

    Руководство Немецкого футбольного союза настоятельно рекомендовало специалисту оставить должность, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Sky Sport. Встреча представителей организации с наставником продолжалась три с половиной часа. Функционеры были готовы уволить тренера при отказе, однако он согласился уйти добровольно.

    Главным кандидатом на освободившееся место считается Юрген Клопп. Бывший рулевой английского клуба «Ливерпуль» готов принять предложение возглавить национальную команду, если получит официальное приглашение.

    В понедельник немецкие футболисты уступили сборной Парагвая в матче одной шестнадцатой финала чемпионата мира, который прошел в американском Бостоне. Команда потерпела поражение в серии пенальти и покинула турнир. Сразу после игры специалист заявлял о желании продолжить работу.

    Изначально контракт с наставником был рассчитан до 31 июля 2028 года, соглашение продлили в январе 2025 года. Он тренировал сборную с сентября 2023 года, перейдя на этот пост из мюнхенского клуба «Бавария».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая выбила команду Германии с чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти.

    Ведомство федерального канцлера ФРГ назвало технической ошибкой хвалебный пост Фридриха Мерца о выступлении немецких футболистов.

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной в честь исторической победы над немцами.

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    2 июля 2026, 05:26 • Новости дня
    Сборная Бельгии победила Сенегал на ЧМ и вышла в плей-офф

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Футбольная команда Бельгии обыграла сенегальскую сборную, футболистов, забив три мяча и пропустив два, встреча прошла в американском Сиэтле.

    Бельгийцы смогли пройти выйти в следующий этап мирового первенства 2026 года, пишет РБК

    Африканская сборная вела в счете вплоть до 86-й минуты благодаря точным ударам Хабиба Диарра и Исмаилы Сарра. Однако затем Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс за три минуты восстановили равновесие. В самом конце дополнительного времени судья назначил пенальти, который успешно реализовал Тилеманс.

    Встреча прерывалась в первом тайме из-за выбежавших на газон болельщиков. Бельгийцы продлили свою серию без поражений до 17 матчей, одержав 11 побед и шесть раз сыграв вничью.

    Для Сенегала это четвертое выступление на турнире, а лучшим достижением команды остается четвертьфинал 2002 года.

    Следующим соперником европейской сборной седьмого июля станет победитель противостояния между США и Боснией и Герцеговиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня определились все пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу. На групповом этапе бельгийские спортсмены заняли первое место в своем квартете.

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    1 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    Немецкий футбольный союз заподозрили в махинациях с билетами на Евро-2024

    Bild: Немецкий футбольный союз обыскали из-за махинаций с билетами

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии началось расследование возможного незаконного распределения билетов на матчи чемпионата Европы по футболу среди привилегированных гостей.

    Следователи провели обыск в штаб-квартире Немецкого футбольного союза (DFB) в связи с подозрениями в махинациях при распространении билетов на Евро-2024, передает РИА «Новости». Также правоохранительные органы проверяют администрации городов, принимавших матчи турнира.

    По данным следствия, речь идет о приглашениях в гостиницы и нескольких тысячах билетов, которые могли быть незаконно переданы привилегированным гостям. Существует подозрение в «структурированном предоставлении преференций», а также во взяточничестве. Предполагается, что к махинациям причастны сотрудники городских администраций по всей стране.

    Поводом для обысков стало расследование в отношении двух мужчин. Французский сотрудник компании-организатора турнира отвечал за связи с городами и приглашал местных руководителей на топ-матчи. Бывший сотрудник администрации Гельзенкирхена, как утверждается, получил финансовую выгоду в размере около 2400 евро за счет оплаты проезда и проживания на полуфинал в Мюнхене. Ранее он уже подозревался в мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители предотвратили теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.

    Во время турнира три человека получили ранения при нападении в фан-зоне Штутгарта.

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    3 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    Сборная Швейцарии победила команду Алжира на чемпионате мира

    Сборная Швейцарии забила два безответных мяча Алжиру в матче чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная команда Швейцарии одержала уверенную победу над алжирскими футболистами в Ванкувере, успешно преодолев стадию 1/16 финала мирового первенства.

    Встреча турнира прошла на стадионе в Ванкувере и завершилась победой швейцарцев, передает РИА «Новости». Авторами забитых мячей стали Брель Эмболо на десятой минуте и Дан Ндойе на 46-й минуте матча.

    В стадии 1/8 финала швейцарские спортсмены встретятся с победителем матча между сборными Колумбии и Ганы. Эта игра состоится 4 июля в Канзас-Сити.

    Текущий чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Матчи турнира принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Мировое первенство завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня определились все пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

    На групповом этапе швейцарские футболисты одержали победу над канадцами со счетом 2:1.

    Перед началом турнира американские власти заблокировали въездные документы нападающего Бреля Эмболо.

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    4 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Египетский футболист Хани установил антирекорд чемпионатов мира по автоголам

    Египетский футболист Хани стал антирекордсменом ЧМ по автоголам

    Tекст: Катерина Туманова

    Защитник национальной команды Египта Мохамед Хани вошел в историю мировых первенств, забив второй мяч в собственные ворота за один турнир.

    Во время матча 1/16 финала против австралийцев египетский защитник Хани срезал мяч в свои ворота во втором тайме, передает РИА «Новости». Это стало его вторым автоголом на турнире.

    Ранее Хани огорчил собственного вратаря в матче группового этапа против сборной Бельгии, который завершился со счетом 1:1. До этого момента ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал больше одного гола в свои ворота за всю карьеру.

    Мохамеду Хани 30 лет, всю профессиональную жизнь он защищает цвета египетского клуба «Аль-Ахли». Матч против австралийской команды стал для него 46-м выступлением в футболке национальной сборной.

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях
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    Мировую экономику спасет искусственный интеллект

    Названы четыре фактора, которые будут влиять в ближайшем будущем на мировую экономику. Россию эти факторы тоже не обойдут стороной. И только один из четырех является позитивным, на который возлагают особые надежды. Что ждет мировую экономику и как это затронет российскую? Подробности

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса

    Российские войска завершают освобождение одного из крупнейших и ключевых городов Донбасса – Константиновки. Чем известен этот город в российской истории, какую тактику применили российские войска для вскрытия данного укрепрайона ВСУ и что даст освобождение Константиновки с точки зрения результатов всей спецоперации? Подробности

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    Подготовка к третьей мировой обогатила телефонных мошенников

    Исследования показывают, что Соединенные Штаты Америки – один из лидеров по активности телефонных и интернет-мошенников. При этом Украина, особенно город Днепропетровск, стала ведущим рассадником этого теперь уже глобального явления. Можно ли найти на мошенников управу в мировом масштабе? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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