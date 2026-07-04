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Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026
Сборная Египта в серии пенальти обыграла Австралию на ЧМ-2026
Национальная команда Египта одержала историческую победу над австралийцами, пробившись в 1/8 финала ЧМ благодаря успешной серии послематчевых пенальти.
Футболисты египетской сборной оказались сильнее команды Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости». Основное и дополнительное время встречи в Далласе завершилось вничью.
На 13-й минуте счет открыл египтянин Эмам Ашур. Позже его соотечественник Мохамед Хани отметился автоголом, однако в серии пенальти победу со счетом 4:2 забрал Египет.
Перед ударами австралийцы заменили вратаря Патрика Бича на Мэтью Райана.
Египет впервые с 1934 года принял участие в плей-офф ЧМ и одержал свою первую победу на данном этапе. В Атланте 7 июля команда сыграет с Аргентиной или Кабо-Верде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня определились все пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Испании разгромила Австрию на ЧМ. Сборная Швейцарии победила команду Алжира и вышла в 1/8 финала.