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    Россия масштабно расширила сеть баз ударных беспилотников
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

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    18 августа 2026, 09:35 • Новости дня

    Стоимость газа на европейских биржах закрепилась ниже 750 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ по индексу TTF остановились на отметке 749 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник котировки энергоносителей на лондонской площадке продемонстрировали минимальный рост, составив чуть менее 750 долларов за тысячу кубометров.

    Ближайшие сентябрьские фьючерсы открыли торги на уровне 749,4 доллара, передает РИА «Новости». К утру показатель достиг 749,1 доллара, показав минимальный рост к расчетной цене предыдущего дня.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоносителей в европейском регионе. Средняя стоимость за март превысила 600 долларов за тысячу кубометров, увеличившись почти на 60% по сравнению с февралем.

    Котировки сохраняют высокую волатильность на протяжении всех последних месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

    При этом исторический рекорд стоимости ресурса был зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    Днем биржевые котировки скорректировались вниз до 734 долларов.

    В минувшую пятницу цена сентябрьских фьючерсов достигла 726 долларов.

    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    15 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    В Белоруссии рассказали о судьбе брошенных литовских фур

    Адвокат Меткина сообщила о сохранении прав собственности на литовские фуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истечение сроков спецхранения оставленных на границе с Белоруссией грузовиков не лишает иностранных владельцев законного права собственности на этот коммерческий транспорт, заявляют юристы.

    Около 100 задержанных автомобилей из Литвы, в основном полуприцепов, до сих пор остаются на территории Белоруссии. Специалист по международному праву Елизавета Меткина рассказала РИА «Новости», что машины могут остаться у нынешних хозяев.

    «По истечении срока хранения право собственности на автомобили автоматически не прекращается. Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», – подчеркнула юрист.

    Она добавила, что обращение техники в доход государства допускается исключительно при наличии законных оснований и соблюдении строгих процедур. По словам эксперта, даже превышение расходов на стоянку над стоимостью машины не делает государство ее автоматическим собственником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами.

    До этого Минск заявлял о скоплении на территории страны более 1,8 тыс.литовских фур.

    Ранее министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства из-за застрявших машин.

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    15 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Финский политик Мема осудил попытки Европы демонизировать Россию

    Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки европейских стран выставить Москву врагом служат оправданием их собственной милитаризации на фоне игнорирования диверсий Киева, считает финский политик Армандо Мема.

    Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».

    «Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.

    По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.

    До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.

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    15 августа 2026, 21:25 • Новости дня
    Власти Марокко выслали испанских журналистов с границы Сеуты

    Марокко депортировало освещавших миграционный кризис репортеров испанских СМИ

    Tекст: Мария Иванова

    Представителей испанской прессы вынудили срочно покинуть марокканский приграничный город Фнидек под угрозой изъятия профессиональной аппаратуры на фоне обострения миграционного кризиса.

    Сотрудники агентства EFE и телеканала TVE были вынуждены покинуть марокканскую территорию по требованию местных властей, передает РИА «Новости». Персонал гостиниц сообщил репортерам о необходимости срочно освободить номера.

    «Марокко выслало сегодня команды агентства EFE и TVE, которые находились в городе Фнидек для освещения информации по поводу ситуации на границе с Сеутой», – отмечается в заявлении.

    Официальные причины такого решения министерство иностранных дел королевства не раскрыло. При этом представитель ведомства Юссеф Хаджи пригрозил конфисковать рабочее оборудование и удостоверения прессы в случае отказа покинуть исторический Кастильехос.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка оценил число проникших в страну нарушителей в 72 тыс. человек. На данный момент в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч марокканских мигрантов прорвали границу с испанской Сеутой.

    Для сдерживания нелегалов власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков.

    Накануне Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану пограничных пунктов из-за призывов к новому штурму.

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    16 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Кобяков: Бизнесмены из ЕС продолжают контакт с Россией вопреки позиции ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Компании из государств Европы сохранили деловые контакты с Москвой, несмотря на жесткие ограничения и официальную позицию западного руководства, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, практически бизнесмены из всех страны Европы продолжают взаимодействие с Россией и не скрывают этого.

    «Достаточно проследить последние четыре-пять форумов в Петербурге и Владивостоке», – заявил Кобяков, передает ТАСС.

    Чиновник перечислил государства, предприниматели из которых регулярно посещают российские деловые мероприятия. В этот список вошли Италия, Германия, Франция, Голландия, Греция, Британия, Швейцария и Испания.

    Ранее Кобяков заявил, что западные компании проявили большой интерес к Восточному экономическому форуму на фоне политического давления.

    Также Антон Кобяков назвал прагматичное партнерство главным условием для возвращения иностранных корпораций.

    Весной немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально посетили Петербургский международный экономический форум для сохранения своих активов.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 20:07 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали введение графиков подачи газа на Украине

    Украинский эксперт Корольчук предрек введение графиков подачи газа в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящей зимой на Украине могут ввести графики подачи газа из-за серьезного кризиса в энергетической системе страны, считают местные эксперты.

    Граждан Украины предстоящей зимой могут ожидать графики подачи газа, считает украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук. По его словам, такие меры являются нормальной практикой в кризисных ситуациях, пишет издание «Страна.ua».

    «Могут быть графики подачи газа, риски есть, это публично озвучено. Это не чьи-то фантазии, и это, к сожалению, нормальная практика в случае кризисной ситуации», – сказал Корольчук.

    Ранее другой энергетический эксперт на Украине Станислав Игнатьев также отмечал, что предстоящая зима станет самой трудной с 2022 года, поскольку энергосистема страны не справляется с текущей нагрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к тяжелой зиме.

    Новый премьер-министр Сергей Корецкий предупредил сограждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора. А российский эксперт Богдан Безпалько заявил о неспособности Киева восстановить разрушенную инфраструктуру до наступления холодов.

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    16 августа 2026, 12:07 • Новости дня
    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием «отблагодарить» фон дер Ляйен

    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием отблагодарить фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте, что мигранты массово приезжают, чтобы «лично поблагодарить» председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и «бюрократов ЕС» за их миграционную политику.

    Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, что мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы, передает РИА «Новости».

    Масштабный кризис разразился в конце июля, когда нелегалы начали активно проникать на территорию Испании из Марокко. Глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка отмечал, что границу пересекли порядка 72 тыс. человек. Местные власти уточнили, что сейчас в городе остаются около 10 тыс. приезжих.

    Накануне Кирилл Дмитриев назвал массовый приток нелегалов в испанский анклав прямым итогом провальной миграционной политики стран Запада.

     Власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах из-за угрозы нового прорыва.

    В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты.

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    15 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Глава Мадрида назвала премьера Испании предателем из-за мигрантов

    Глава Мадрида обвинила Санчеса в предательстве из-за миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Проникновение 72 тыс. нелегалов из Марокко в Сеуту обернулось резкой критикой испанского премьера за бездействие в условиях высокого уровня террористической угрозы.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо резко раскритиковала премьер-министра Педро Санчеса, назвав его предателем из-за ситуации с нелегалами в Сеуте, передает РИА «Новости».

    Она обвинила главу правительства в безответственности на фоне наплыва иностранцев.

    «Правительство допустило, чтобы Испанию захватили террористы,... при этом у нас объявлен четвертый уровень террористической угрозы. Санчес – безответственный и предатель», – написала Аюсо в социальной сети X. По данным МВД Испании, в стране действительно действует предпоследний, четвертый уровень угрозы терактов.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. По информации министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, границу пересекли около 72 тыс. человек из Марокко. Местные власти сообщают, что в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в испанском анклаве Сеута прошла многотысячная демонстрация с требованием решения миграционного кризиса.

    Глава города Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительно выдворить всех незаконно прибывших марокканцев.

    Эксперты назвали причиной наплыва нелегалов политику премьер-министра Педро Санчеса.

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    16 августа 2026, 14:13 • Новости дня
    Россия в июне увеличила поставки рыбы в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем поставок рыбы из России в Евросоюз в июне вырос в 1,7 раза и составил 74,9 млн евро, что стало максимумом с ноября 2024 года, сообщают данные Евростата.

    В годовом выражении стоимость экспорта увеличилась на 22%, передает РИА «Новости».

    Крупнейшими покупателями внутри ЕС стали Германия с закупками на 42,3 млн евро, Франция на 14,4 млн, Нидерланды на 8,4 млн, Польша на 4,4 млн и Дания на 2,6 млн евро. Основную часть экспорта составили филе и мясо рыбы на 60,6 млн евро, что в 1,8 раза больше майских показателей.

    Евросоюз также закупал российскую мороженую рыбу, в основном треску, на 10,8 млн евро, что на 7% больше. Поставки приготовленной рыбы достигли 3,2 млн евро, увеличившись в 2,3 раза. Объем охлажденной камбалы и другой охлажденной рыбы поднялся до 361 тыс. евро против 16 тыс. в мае. При этом по итогам первого полугодия общий импорт рыбы из России в ЕС снизился на 8%, до 352,2 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро и обновил минимум с начала 2024 года.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила полный отказ Евросоюза от ограничений на поставки российской рыбы в двадцать первом пакете санкций.

    В Германии 17% импорта рыбы приходится на российскую продукцию на фоне обсуждения новых санкций ЕС против рыбной отрасли.

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    15 августа 2026, 19:26 • Новости дня
    Княжеский дом Лихтенштейна уравнял права мужчин и женщин на престол

    Лихтенштейн последним в Европе уравнял мужчин и женщин в праве престолонаследия

    Tекст: Мария Иванова

    В Лихтенштейне приняли историческое решение о переходе к абсолютному первородству при наследовании княжеского престола, отменив исключительное право мужчин на власть.

    Княжеский дом Лихтенштейна объявил о решении уравнять мужчин и женщин в правах престолонаследия, передает РИА «Новости».

    До этого момента государство оставалось единственной монархией в Европе, где действовало право наследования престола исключительно по мужской линии.

    «Порядок престолонаследия переходит от мужского первородства к абсолютному первородству. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а впоследствии – княгиней или князем Лихтенштейна», – говорится в официальном сообщении Княжеского дома. Новые правила не имеют обратной силы и коснутся только будущих поколений, уже рожденных членов семьи изменения не затронут.

    Поправки к закону поддержали две трети членов Княжеского дома. Наследный принц Алоис фон Лихтенштейн отметил, что изменения призваны гарантировать руководство княжеством наиболее подготовленным человеком. Кроме того, женщины правящей фамилии получили аналогичные с мужчинами права участия во внутреннем управлении делами Княжеского дома, чей автономный свод правил имеет более чем 400-летнюю историю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нижняя палата парламента Японии одобрила поправки для сохранения статуса принцесс после вступления в брак.

    В конце июня японские политики раскритиковали резкие заявления депутата о невозможности наследования престола принцессой Айко.

    Британские законодатели весной утвердили историческую реформу об отмене права наследственных пэров на места в Палате лордов.

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    15 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Марокко остановило массовый прорыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Марокканские силовики пресекли попытку сотен нелегалов проникнуть в Сеуту

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские силы безопасности предотвратили попытку сотен выходцев из африканских стран нелегально пересечь границу с испанским анклавом.

    Сотрудники правоохранительных органов Марокко не позволили толпе нелегалов проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута, передает РИА «Новости».

    По данным источников, инцидент произошел в горной местности к юго-западу от анклава.

    «Силы безопасности Марокко пресекли в субботу попытку сотен мигрантов, большинство их которых были из стран Африки южнее Сахары, нелегально попасть в испанский город Сеута», – отмечается в сообщении.

    Уточняется, что нарушители границы скрывались на окраинах марокканского города Фнидк, расположенного вблизи рубежей. В конце июля Сеута уже пережила серьезный наплыв нелегалов. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявлял, что из соседнего королевства в страну проникли порядка 72 тыс. человек. Местные власти сообщали, что на территории анклава остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса.

    Министерство внутренних дел Испании сообщило о возвращении 70 тыс. нелегалов обратно в Марокко.

    Власти страны развернули в автономном городе более 3 тыс. силовиков для обеспечения безопасности.

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    15 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Полиция Марокко задержала более сотни нелегальных мигрантов

    Полиция Марокко арестовала 111 нелегалов при попытке перехода границы с Сеутой

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов Марокко пресекли попытку массового незаконного пересечения границы с испанским автономным городом Сеута, задержав более сотни нарушителей.

    Правоохранительные органы Марокко арестовали более 100 человек, пытавшихся нелегально попасть в автономный город Сеута на африканском побережье Средиземного моря, передает ТАСС.

    «В результате плановых операций и полевых мероприятий, проведенных силами безопасности утром в субботу в городе Фнидек и его окрестностях, были арестованы 111 человек, пытавшихся совершить нелегальный переход границы с Сеутой», – сообщил источник в силовых структурах

    Среди задержанных оказались 109 выходцев из стран Африки к югу от Сахары и двое марокканцев. Ситуация с безопасностью в районе Сеуты остается под контролем властей.

    Кроме того, марокканские спецслужбы провели операции по кибернаблюдению за интернетом. В результате был задержан 61 человек по подозрению в подстрекательстве и распространении призывов к нелегальной миграции через социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

    Глава автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительного выдворения всех нелегальных мигрантов.

    В конце июля границу испанского анклава за сутки пересекли около 60 тысяч человек.

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