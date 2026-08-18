Премьер Грузии назвал Георгиевский трактат «мудрым решением»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Подписанием трактата, хотела этого Российская Империя или нет, Грузия получила принципиальную выгоду, так как находилась на грани выживания. Этим мудрым решением (царь) Ираклий Второй спас грузин как нацию, сохранил Грузию как самодостаточное, основанное на христианских ценностях, национальных корнях и традиционной европейской культуре государство», – заявил он.

По его словам, решение Ираклия Второго «было единственно мудрым и не имеющим альтернативы».

Как отметил Ираклий Кобахидзе, тогда Грузия находилась в «тяжелейшем, трагическом положении».

Он напомнил, что в тот период затяжное, многолетнее противостояние с Персией, Османской Империей и другими государствами поставило перед «реальной опасностью уничтожения» страну и ее народ.

«Главным итогом подписания тогда Георгиевского трактата является тот факт, что сегодня Грузия – независимое и суверенное государство», – заявил премьер-министр Грузии.

Документ был подписан в 1783 году.

Ранее премьер Грузии заявил о спасении страны благодаря Георгиевскому трактату.