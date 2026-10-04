Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Экс-премьер Польши призвал приостановить помощь Киеву без подробного отчета
Бывший польский премьер Миллер потребовал отчета от Украины за миллиарды евро
Польша должна получить от Украины детальный отчет о судьбе миллиардов евро и переданной военной техники, в противном случае помощь Киеву следует приостановить, заявил бывший премьер-министр республики Лешек Миллер.
«Никто не спрашивает, что произошло с миллиардами евро, которые мы передали. Просто приходит господин Зеленский и говорит: «Дайте», а мы даем», – заявил Миллер в эфире телеканала Polsat, передает РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что Варшава должна поставить жесткое условие: либо Киев предоставляет детальный финансовый отчет, либо поддержка прекращается.
«Если мы не получим подробного отчета, то поддержка должна быть приостановлена. Польша не настолько богатая страна, чтобы разбрасываться деньгами и техникой», – добавил бывший польский премьер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Миллер отчитал Дональда Туска за запугивание народа российской угрозой.
Летом Миллер возмутился чеками с изображением Степана Бандеры в польском Щецине.
Также Миллер отказался быть «бандеровским памперсом».