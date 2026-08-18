18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Росздравнадзор заявил о росте интереса к китайской традиционной медицине
Росздравнадзор выразил готовность применять методы китайской медицины
Российская система здравоохранения намерена перенять восточный опыт, внедряя методы традиционной китайской медицины для лечения и восстановительной реабилитации пациентов, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о растущем интересе России к традиционной китайской медицине, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано на международном форуме «Ростки», проходящем в Казани.
«На сегодняшний день очень растет заинтересованность Российской Федерации в традиционной китайской медицине. И мы готовы перенимать опыт традиционной китайской медицины в наших условиях для лечения, для реабилитации наших пациентов», – подчеркнула Самойлова.
Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проводится в столице Татарстана с 2023 года. Мероприятие, проходящее с 16 по 19 августа, служит ежегодной площадкой для развития экономического партнерства между регионами России и провинциями Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Ростки» назвал Китай главным инвестором республики.
Ранее Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в области медицинских инноваций.