18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Россия поставила второй за всю историю объем зерновых в Китай
Экспорт российского зерна в Китай вырос на 47% в стоимостном выражении
С января по июль 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур на сумму 227 млн долларов.
Российские поставщики нарастили экспорт зерна в Китай на 31% в натуральном выражении, передает РИА «Новости».Р
уководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на полях форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» отметил, что это второй за всю историю наблюдений результат.
«За семь месяцев 2026 года Россия экспортировала в Китай 895 тыс. тонн зерновых на сумму 227 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 31% в натуральном выражении и на 47% в стоимостном», – сказал он.
По словам Ильюшина, максимальный показатель за аналогичный период фиксировался два года назад. Тогда поставки превысили 1 млн тонн и достигли 248 млн долларов. Лидерами по стоимости стали ячмень, кукуруза и гречиха.
Главным драйвером роста оказался экспорт пшеницы, поставки которой в стоимостном выражении увеличились в 24 раза, превысив 10 млн долларов. Также значительно выросли поставки ячменя, овса и кукурузы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Россия в полтора раза нарастила экспорт зерна в Китай.
К началу апреля объем поставок российских зерновых культур в эту страну вырос на 55%.
За первые четыре месяца года отечественные предприятия в два с половиной раза увеличили отгрузки муки на китайский рынок.