18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Илон Маск заявил о надежде на скорый мир на Украине
Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта
Комментируя развитие украинского кризиса, бизнесмен Илон Маск опубликовал в социальной сети короткое сообщение, пожелав скорейшего прекращения боевых действий.
Американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Свою позицию миллиардер озвучил в соцсети.
«Надеюсь, что скоро наступит мир», – написал предприниматель, комментируя текущую ситуацию на Украине.
Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к поиску путей переговорного решения кризиса. Москва опирается на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске. В числе ключевых условий – устранение первопричин конфликта, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что киевским властям следует принять соответствующее решение и приступить к диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала мирного процесса.
Российская сторона назвала политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из кризиса.