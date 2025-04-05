Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.