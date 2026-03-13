Axios: 48% американцев винят Трампа в росте цен на бензин

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно экспресс-опросу Morning Consult, 48% респондентов возлагают ответственность за подорожание топлива именно на нынешние власти, тогда как нефтяные компании винят 16%, а мировые рыночные силы – 13%. Еще 11% участников опроса обвинили в происходящем бывшего президента Джо Байдена, передает Axios.

Исследование показало, что 74% американцев заметили повышение цен на бензин с начала года – этот показатель вырос на 30 пунктов по сравнению с данными шестинедельной давности. В последние 11 дней цены растут особенно быстро: средняя стоимость одного галлона бензина составляет сейчас 3,60 доллара, тогда как месяц назад была 2,95 доллара. Это более чем 20% прироста за месяц, по данным AAA.

Президент Morning Consult Кайл Дропп отметил, что ранее низкие цены на топливо были сильной стороной для администрации, но теперь ситуация изменилась. Белый дом настаивает, что рост цен – временное явление, связанное с военным конфликтом, и ситуация стабилизируется после окончания боевых действий. Представитель администрации Тейлор Роджерс в комментарии Axios подчеркнула, что после завершения военных операций и «нейтрализации иранского террористического режима» цены на нефть и газ должны снизиться.

Трамп в свою очередь отметил в соцсетях, что США остаются крупнейшим производителем нефти в мире и выигрывают от роста цен, но для него как для президента важнее «не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие и разрушил Ближний Восток и весь мир». По его словам, он не допустит этого ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант временной отмены Закона Джонса 1920 года, который обязывает перевозить грузы между портами США только на судах, построенных в стране и с американским экипажем, для стабилизации цен на нефть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, заявив, что речь идет лишь о временных логистических решениях.