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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    36 комментариев
    6 октября 2026, 20:20 • Новости дня

    ЕК не стала обещать Армении раннюю интеграцию без статуса кандидата в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия не предлагает специальных пакетов поддержки для стран, не имеющих статуса кандидата на вступление в Европейский союз, включая Армению.

    «В этом обзоре подготовки к вступлению мы не говорим о специальных пакетах поддержки. Это большая дорожная карта для нас внутри Европейского союза, чтобы подготовиться самим и дать сигнал странам-кандидатам, что мы готовы: если они выполняют свои обязательства, мы выполняем свои», – сказала Кос, отвечая на вопрос о возможности ранней интеграции Армении, передает РИА «Новости».

    При этом еврокомиссар не стала уточнять, сможет ли Ереван получить доступ к предложенным новым механизмам интеграции до получения официального статуса кандидата. Вместо этого Кос напомнила о текущих направлениях сотрудничества, отметив, что Армения – единственная страна, с которой ЕС обсуждает либерализацию визового режима.

    Кос также указала на торговую поддержку, которую Брюссель оказывает Еревану, позволив экспортировать 80% армянской продукции в ЕС без таможенных пошлин, а также упомянула специальный экономический пакет для развития экономики страны.

    Сейчас Армения не является кандидатом на членство в Евросоюзе, а предложенные Еврокомиссией механизмы глубокой интеграции в сферах энергетики, транспорта и безопасности рассчитаны на страны-кандидаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России назвали интерес Евросоюза к Армении показным. Ранее в Кремле напомнили стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявляла о распространении украинского опыта на Армению.

    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    5 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ

    Мерц: Отсутствие нового бюджета ЕС является самым выгодным сценарием для ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность отсутствия соглашения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, отметив, что этот вариант стал бы финансово самым выгодным для страны.

    Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом отметил, что ФРГ выступает за то, чтобы завершить переговоры до конца этого года, пишет ТАСС.

    «Отсутствие нового финансового плана было бы для Германии финансово самым выгодным решением с большим отрывом. Но мы этого не хотим, так как это сильно ограничило бы дееспособность Европы. Мы не хотим, чтобы подобный сценарий реализовался – ни на внешнем уровне, ни внутри союза», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В воскресенье АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    В тот же день почти половина граждан Германии признала экс-канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца.

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    6 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер предложил заменить Кошту на Зеленского

    Депутат ЕП Картайзер предложил заменить главу Евросовета Кошту Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил переименовать Европейский совет в «Украинский», а его председателя Антониу Кошту заменить на Владимира Зеленского.

    «Я предлагаю переименовать Европейский совет, собрание наших глав государств и правительств, в Украинский совет, а его председателя господина Кошту заменить Зеленским», – заявил Картайзер на пленарной сессии Европарламента, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европейский совет пренебрегает проблемами европейцев, уделяя внимание Владимиру Зеленскому.

    Евродепутат отметил, что в проекте выводов предстоящего саммита ЕС вопросам конкурентоспособности посвящено 12 строк, миграционному кризису – одна, а Украине – 104 строки и еще 64 строки в разделе об обороне.

    «Итого 168 строк безусловной поддержки господина Зеленского и 13 строк повседневным заботам наших граждан», – добавил Картайзер. Он призвал Евросоюз перейти к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта и раскритиковал планы европейских стран сокращать социальные выплаты и пенсии.

    Саммит лидеров Евросоюза пройдет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами.

    Евродепутат Любош Блага назвал Владимира Зеленского фашистом.

    Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил о необходимости восстановления контактов с Россией.

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    6 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Politico: Поражение Санчеса на выборах в Испании грозит дестабилизацией ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поражение премьер-министра Испании Педро Санчеса на досрочных выборах грозит дестабилизировать Евросоюз, ослабив позиции социалистов и демократов в Брюсселе, сообщает Politico.

    Санчес, единственный левоцентристский лидер крупной страны ЕС, служит противовесом доминирующим в Европейском совете правоцентристам, пишет Politico. Испанские депутаты образуют крупнейшую национальную делегацию в группе социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте, что позволяет Санчесу продвигать свои позиции.

    Смена правительства в Мадриде нарушит этот баланс. По данным опросов, на выборах, скорее всего, победит Народная партия, которая может сформировать коалицию с крайне правой партией Vox. Это ослабит неформальный альянс, на который опирается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для принятия законов.

    Без Санчеса социалисты могут занять более жесткую позицию в Европарламенте и даже отказаться поддерживать фон дер Ляйен, если она продолжит идти на уступки правым. Кроме того, выборы в Испании могут осложнить и замедлить переговоры по долгосрочному бюджету ЕС до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы. В конце лета он обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса. В июне испанский суд отдал жену премьера под суд по подозрению в коррупции.

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    6 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года

    Глава ЕК заявила о планах свести импорт российского газа к нулю до конца года

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российского газа в импорте Евросоюза уже сократилась до 12%, Брюссель намерен довести этот показатель до нуля до конца года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу года», – заявила фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что более 70% электроэнергии в странах ЕС сейчас вырабатывается за счет собственных «чистых» источников, к которым глава ЕК отнесла возобновляемую энергетику и атомные электростанции.

    В соответствии с планами Брюсселя, полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа будет введен 1 января 2027 года, а импорт трубопроводного газа должен быть полностью прекращен осенью того же года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о предстоящей тяжелой зиме.

    В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от российского топлива.

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    6 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе

    Запасов газа в хранилищах Евросоюза оказалось достаточно на два месяца зимы

    Tекст: Мария Иванова

    Запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) при отсутствии новых поставок хватит примерно на 60–70 дней потребления зимой, свидетельствуют расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Общая емкость хранилищ ЕС составляет около 104 млрд кубометров, в них находится порядка 75–76 млрд кубометров газа (около 73% заполненности). При зимнем среднем потреблении газа в ЕС порядка 1,1–1,3 млрд кубометров в сутки нынешних запасов хватило бы на два месяца, пишет РИА «Новости».

    Хранилища обычно обеспечивают порядка трети зимнего потребления ЕС. Основными внешними источниками газа для Евросоюза зимой остаются трубопроводные поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).

    Нынешний уровень запасов заметно ниже показателей последних лет. В октябре 2023 года хранилища были заполнены более чем на 99%, в 2024 году – более чем на 90%, а 1 октября 2025 года – на 83%.

    Накануне официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила: «Мы приближаемся к очень сложной зиме с точки зрения цен на энергию». В ЕК связали риски со «значительной и сохраняющейся напряженностью на мировых рынках нефти и газа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

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    6 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Дмитриев возложил ответственность за цены на электроэнергию в ЕС на русофобов

    Дмитриев назвал фон дер Ляйен и Каллас ответственными за энергокризис в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за рост цен на электроэнергию в Европе на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других политиков.

    «Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за электроэнергию для европейцев», – заявил он в соцсети X, передает ТАСС.

    Дмитриев добавил, что энергетическое цунами в Евросоюзе только начинается.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах ЕС с начала года выросли на 140%. При этом Еврокомиссия продолжает настаивать на полном отказе от российского газа до конца 2027 года и намерена взять под свой контроль процесс импорта газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

    В сентябре Дмитриев допустил энергетические локдауны в ЕС. В августе он заявил о столкновении ЕС с кризисом из-за отказа от российского газа.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Рост долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Банка Франции Эмманюэль Мулен предупредил о необходимости «сделать все» для предотвращения долгового кризиса к выборам 2027 года на фоне скачка доходностей французских облигаций, пишет Politico.

    Доходность десятилетних гособлигаций Франции почти достигла 5%, а спред к бумагам Германии с середины сентября вырос с 0,55 до 1,45 процентного пункта – максимума с 2012 года, из-за чего участники рынков заговорили о риске полномасштабного долгового кризиса во второй экономике еврозоны, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Франция не сводила бюджет без дефицита более 30 лет и с 2019 года нарушает лимит ЕС по дефициту из-за расходов на пенсии, перевооружение и «зеленый переход», а глава Банка Франции Эмманюэль Мулен предупредил, что «нужно сделать все», чтобы не допустить долгового кризиса к президентским выборам 2027 года.

    Рост премий за риск уже распространился на облигации Италии, Бельгии и Греции, а евро опустился к минимуму за 17 месяцев; при этом более половины долга Франции держат иностранные инвесторы, и выход таких игроков, как Sumitomo Mitsui DS Asset Management, повышает угрозу распродаж и заражения других стран еврозоны.

    Politico указывает, что рынки все настойчивее задаются вопросом, готов ли Европейский центробанк запустить инструмент TPI для скупки облигаций или приостановить ужесточение политики, однако экономист Allianz Global Investors Кристиан Шульц подчеркивает, что такая поддержка потребует серьезной бюджетной дисциплины и реформ, а эксперт Брукингского института Робин Брукс допускает, что в крайнем случае защита Франции станет для ЕЦБ ценой сохранения единой валюты, несмотря на сильное недовольство в Северной Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg назвало Францию «слабым звеном» Европы из-за накапливающихся экономических проблем. В среду Le Monde сообщила об «историческом» падении покупательной способности французов на фоне инфляции. На прошлой неделе статистика Франции зафиксировала рост госдолга страны до рекордных 119% ВВП.

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    6 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году

    FT: Молдавия разработала план подготовки к вступлению в Евросоюз к 2028 году

    Tекст: Мария Иванова

    Молдавия технически готова завершить как минимум семь из 33 этапов присоединения к Евросоюзу и создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Правительство Молдавии разработало план завершения работы по всем этапам присоединения страны к ЕС к началу 2028 года, пишет Financial Times.

    «Тофан заявил, что Молдова уже провела реформы, которые должны позволить ей «закрыть от семи до десяти» основных этапов по вступлению в ЕС, определенных Еврокомиссией», – передает РИА «Новости» слова премьера Молдавии Василия Тофана.

    ЕС предоставил Молдавии статус страны-кандидата в июне 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Молдавии Василий Тофан исключил планы по вступлению страны в НАТО.

    В июле парламент Молдавии утвердил финансиста Тофана на посту главы правительства. Тогда же спикер парламента Молдавии назвал условие вступления республики в Евросоюз.

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    6 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц

    Еврокомиссия подготовила механизм ограничения прав новых членов ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия во вторник представит механизм защиты Евросоюза от потенциальных нарушений демократических принципов со стороны будущих стран-участниц.

    Новый юридически обязывающий инструмент предусматривает возможность ограничения прав новых членов после их вступления в ЕС, в том числе права вето и доступа на внутренний рынок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос презентует инициативу во второй половине дня. Положения планируют включать в договоры о присоединении новых государств. Рассматривается вариант приостановки прав новых членов, в том числе права голоса. Решения будут приниматься квалифицированным большинством стран ЕС.

    В качестве альтернативы новые государства на время возьмут на себя обязательство не блокировать консенсусные решения. По информации Euronews, в договорах могут быть предусмотрены временные защитные меры в сфере сельского хозяйства и свободного перемещения работников. Еврокомиссия также предложила активнее подключать страны-кандидаты к программам ЕС до вступления.

    «Мы должны гарантировать, что не впустим троянских коней. Ни сегодня, ни через 10 или 20 лет», – заявила Кос. В Брюсселе ссылаются на неудачный опыт прошлых расширений и сложности с контролем соблюдения демократических принципов.

    Идею усиления гарантий поддерживают Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. При этом некоторые страны-кандидаты и члены ЕС выступают против, опасаясь появления разных категорий членства. Переговоры идут на фоне вступления в ЕС Черногории, Албании, Украины и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    На прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    Сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении Евросоюза.

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    6 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    В ходе протестов в Барселоне пострадали 28 полицейских

    В Барселоне 28 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

    Tекст: Мария Иванова

    Протест из-за жилищного кризиса в Барселоне перерос в столкновения с полицией, в результате которых 28 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

    Столкновения начались после того, как полиция потребовала от участников акции разойтись. В ответ протестующие стали бросать в стражей порядка стеклянные бутылки и поджигать мусорные контейнеры, пишет Pais.

    В результате беспорядков полиция задержала 13 человек, среди которых один несовершеннолетний. 28 полицейских получили легкие травмы, отмечает РИА «Новости».

    В последние дни Испанию охватили массовые акции протеста, вызванные жилищным кризисом. В минувшую субботу демонстрации состоялись в десятках городов страны. По данным властей, в Мадриде на улицы вышли около 70 тыс. человек, в то время как организаторы сообщили о 500 тыс. участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Мадриде отказался немедленно снести палаточный лагерь протестующих.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании.

    В прошлом месяце Европейская комиссия признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС.

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    6 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия выступила с инициативой отменить право вето для стран Евросоюза при принятии решений по вопросам расширения объединения и санкциям, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», – приводит ТАСС слова Кос.

    По словам еврокомиссара, изменения должны затронуть вопросы введения санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения объединения. Инициатива представлена в рамках подготовки Евросоюза к приему новых стран-членов и направлена на повышение эффективности работы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    В августе сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении объединения.

    В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС.

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    6 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа

    ЕК отложила на год требования по выбросам метана при импорте нефти и газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить экспортерам дополнительный год для выполнения требований ЕС по выбросам метана при импорте топлива на фоне энергетического кризиса.

    «Мы предоставим экспортерам еще один год гибкости в отношении метана. Это позволит избежать дополнительных расходов в условиях нынешнего кризиса», – заявила фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    С 1 января 2027 года импортеры нефти, природного газа и угля должны были подтверждать соответствие поставок требованиям по мониторингу и проверке выбросов, однако теперь эти сроки будут скорректированы.

    Кроме того, Еврокомиссия запустит стратегический диалог с европейскими нефтеперерабатывающими предприятиями. Цель инициативы заключается в снижении издержек и обеспечении поставок в оборонный сектор Евросоюза.

    Также фон дер Ляйен выступила против всеобщих компенсаций населению из-за высоких цен на энергию. По ее словам, поддержка должна быть адресной, так как массовые выплаты разгоняют спрос и выгодны гражданам с высокими доходами. В качестве успешного примера она назвала энергетические ваучеры для малообеспеченных семей во Франции и Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о тяжелой зиме.

    В четверг Италия потребовала смягчить правила из-за высоких цен на энергию.

    В прошлом месяце Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен.

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    6 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Еврокомиссия назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС «только на бумаге»

    ЕК: Грузия является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

    В настоящее время Тбилиси числится в списках претендентов на евроинтеграцию лишь номинально, заявила еврокомиссар, передает РИА «Новости». «Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом», – подчеркнула Кос.

    Дальнейшее развитие диалога между Брюсселем и Тбилиси будет во многом зависеть от позиции государств, входящих в объединение. По словам еврокомиссара, будущее этих отношений определят сами страны-участницы.

    Она также отметила, что подробная оценка происходящих в республике процессов появится в специальных докладах о расширении. Документы планируется представить в конце октября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года посол Германии в Грузии Петер Фишер объявил о заморозке процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Незадолго до этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в конфронтационной политике.

    В 2024 году власти Грузии заморозили вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

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