Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».23 комментария
ЕК не стала обещать Армении раннюю интеграцию без статуса кандидата в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия не предлагает специальных пакетов поддержки для стран, не имеющих статуса кандидата на вступление в Европейский союз, включая Армению.
«В этом обзоре подготовки к вступлению мы не говорим о специальных пакетах поддержки. Это большая дорожная карта для нас внутри Европейского союза, чтобы подготовиться самим и дать сигнал странам-кандидатам, что мы готовы: если они выполняют свои обязательства, мы выполняем свои», – сказала Кос, отвечая на вопрос о возможности ранней интеграции Армении, передает РИА «Новости».
При этом еврокомиссар не стала уточнять, сможет ли Ереван получить доступ к предложенным новым механизмам интеграции до получения официального статуса кандидата. Вместо этого Кос напомнила о текущих направлениях сотрудничества, отметив, что Армения – единственная страна, с которой ЕС обсуждает либерализацию визового режима.
Кос также указала на торговую поддержку, которую Брюссель оказывает Еревану, позволив экспортировать 80% армянской продукции в ЕС без таможенных пошлин, а также упомянула специальный экономический пакет для развития экономики страны.
Сейчас Армения не является кандидатом на членство в Евросоюзе, а предложенные Еврокомиссией механизмы глубокой интеграции в сферах энергетики, транспорта и безопасности рассчитаны на страны-кандидаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России назвали интерес Евросоюза к Армении показным. Ранее в Кремле напомнили стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.
В июле глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявляла о распространении украинского опыта на Армению.